Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Одним из самых популярных тортов на нашей планете является медовик. Он входит в десятку самых узнаваемых и продаваемых десертов в Европе и странах СНГ.

Также медовик стоит считать одним из самых старинных тортов. Дело в том, что его начали готовить в XVIII веке ко столу императоров. Жена Александра I настолько любила медовики, что не представляла праздники без этого десерта.

Сейчас медовик можно легко купить в любом продуктовом магазине. Но лучше сделать его самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для медовика:

масло сливочное 82 % — 180 г;

сахар — 100 г;

мед — 180 г;

соль — 1/4 ч. л.;

сода — ч. л.;

яйца С1 — 4 шт.;

мука — 300 г.

Ингредиенты для крема:

сметана 20 % — 1,4 кг;

сахар — 200 г;

ванилин — щепотка.

Ингредиенты для карамельного мусса:

сахар — 150 г;

вода — 90 г;

сливки 33 % — 150 г;

сливочное масло 82 % — 50 г;

соль — 1/2 ч. л.;

ванилин — щепотка;

желатин — 6 г.

Приготовление медовика:

В кастрюлю с толстым дном выкладываем сливочное масло, высыпаем сахар и соль, добавляем мед. Растапливаем сливочное масло на среднем огне, варим до растворения песчинок.

Высыпаем в смесь соду, перемешиваем и готовим до возникновения янтарного цвета смеси. Остужаем медовую массу, разбиваем в неё яйца и перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем однородное карамельное тесто. На листе пергамента рисуем круг равный диаметру кондитерской формы. Кладем на данный круг тесто, стараемся не выходить за края.

Второй лист пергамента застилаем на противень, выкладываем ровным слоем остатки теста на поверхность.

Выпекаем большой корж при 170 градусах 17 минут.

Удаляем неровные края с коржа, нарезаем на небольшие квадратики 1х1 см.

Круглый корж выпекаем при 170 градусах 10 минут.

Пока корж горячий, обрезаем неровные края. Основа должна быть на 1 см меньше по диаметру, чем кондитерское кольцо.

Из обрезков коржей делаем крошку для посыпки. Крем готовим при помощи смешения сметаны, сахара и ванилина. Миксером взбиваем крем в течение 3-5 минут до растворения песчинок.

Накрываем пленкой крем и убираем в холодильник. В кондитерское кольцо вставляем специальную пленку. На дно капаем немного крема, устанавливаем круглый корж — основу.

Корж обильно смазываем кремом, в хаотичном порядке разбрасываем кубики ранее нарезанного коржа.

Маленькими кучками выкладываем вторую часть крема так, чтобы не двигать кубики с мест.

Аналогично собираем 3 яруса торта. Последний слой должен быть кремовый.

Оставляем торт для пропитки в тепле на 30-40 минут.

Далее накрываем поверхность торта пленкой и оставляем в холодильнике на 7-8 часов.

На следующий день создаем мусс — в сковороду высыпаем сахар, вливаем 50 мл воды. Доводим сахарную смесь до закипания, должны образоваться пузырьки на краях сковороды. Уменьшаем огонь до среднего, не мешаем сахар.

Не забываем вращать сироп в сковороде. Параллельно с карамелизацией сахара нагреваем в сотейнике сливки. Вливаем сливки в карамельную смесь и слегка перемешиваем.

Добавляем в смесь сливочное масло, ванилин и соль, перемешиваем. После того как масло растопится, процеживаем смесь через сито. К карамельному мусу выливаем желатин, который заранее разводим в воде.

Покрываем верхушку медовика карамельным муссом и убираем в холодильник для застывания на 30 минут.

Остается только убрать кондитерское кольцо, смазать бока торта кремом.

Аккуратно посыпаем торт бисквитной крошкой, стараясь не задеть муссовый слой и подаем медовик к столу.