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Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

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Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Одним из самых популярных тортов на нашей планете является медовик. Он входит в десятку самых узнаваемых и продаваемых десертов в Европе и странах СНГ.

Также медовик стоит считать одним из самых старинных тортов. Дело в том, что его начали готовить в XVIII веке ко столу императоров. Жена Александра I настолько любила медовики, что не представляла праздники без этого десерта.

Сейчас медовик можно легко купить в любом продуктовом магазине. Но лучше сделать его самостоятельно.

Ингредиенты бисквита для медовика:

  • масло сливочное 82 % — 180 г;
  • сахар — 100 г;
  • мед — 180 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сода — ч. л.;
  • яйца С1 — 4 шт.;
  • мука — 300 г.

Ингредиенты для крема:

  • сметана 20 % — 1,4 кг;
  • сахар — 200 г;
  • ванилин — щепотка.

Ингредиенты для карамельного мусса:

  • сахар — 150 г;
  • вода — 90 г;
  • сливки 33 % — 150 г;
  • сливочное масло 82 % — 50 г;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • ванилин — щепотка;
  • желатин — 6 г.

Приготовление медовика:

В кастрюлю с толстым дном выкладываем сливочное масло, высыпаем сахар и соль, добавляем мед. Растапливаем сливочное масло на среднем огне, варим до растворения песчинок.

Высыпаем в смесь соду, перемешиваем и готовим до возникновения янтарного цвета смеси. Остужаем медовую массу, разбиваем в неё яйца и перемешиваем.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем однородное карамельное тесто. На листе пергамента рисуем круг равный диаметру кондитерской формы. Кладем на данный круг тесто, стараемся не выходить за края.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Второй лист пергамента застилаем на противень, выкладываем ровным слоем остатки теста на поверхность.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Выпекаем большой корж при 170 градусах 17 минут.

Удаляем неровные края с коржа, нарезаем на небольшие квадратики 1х1 см.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Круглый корж выпекаем при 170 градусах 10 минут.

Пока корж горячий, обрезаем неровные края. Основа должна быть на 1 см меньше по диаметру, чем кондитерское кольцо.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Из обрезков коржей делаем крошку для посыпки. Крем готовим при помощи смешения сметаны, сахара и ванилина. Миксером взбиваем крем в течение 3-5 минут до растворения песчинок.

Накрываем пленкой крем и убираем в холодильник. В кондитерское кольцо вставляем специальную пленку. На дно капаем немного крема, устанавливаем круглый корж — основу.

Корж обильно смазываем кремом, в хаотичном порядке разбрасываем кубики ранее нарезанного коржа.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Маленькими кучками выкладываем вторую часть крема так, чтобы не двигать кубики с мест.

Аналогично собираем 3 яруса торта. Последний слой должен быть кремовый.

Оставляем торт для пропитки в тепле на 30-40 минут.

Далее накрываем поверхность торта пленкой и оставляем в холодильнике на 7-8 часов.

На следующий день создаем мусс — в сковороду высыпаем сахар, вливаем 50 мл воды. Доводим сахарную смесь до закипания, должны образоваться пузырьки на краях сковороды. Уменьшаем огонь до среднего, не мешаем сахар.

Не забываем вращать сироп в сковороде. Параллельно с карамелизацией сахара нагреваем в сотейнике сливки. Вливаем сливки в карамельную смесь и слегка перемешиваем.

Добавляем в смесь сливочное масло, ванилин и соль, перемешиваем. После того как масло растопится, процеживаем смесь через сито. К карамельному мусу выливаем желатин, который заранее разводим в воде.

Покрываем верхушку медовика карамельным муссом и убираем в холодильник для застывания на 30 минут.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Остается только убрать кондитерское кольцо, смазать бока торта кремом.

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Торт шедевр: такой подачи вы точно не видели. Медовик из жидкого теста

Аккуратно посыпаем торт бисквитной крошкой, стараясь не задеть муссовый слой и подаем медовик к столу.

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