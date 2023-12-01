Печенье “Миндальный ежик”. Белково-ореховое наслаждение: так вкусно и без муки

Печенье — популярный десерт, который часто используется к чаю в европейских странах и в странах СНГ. Однако, полезно ли печенье для здоровья?

По словам психологов, печенье хорошо влияет на нервную систему человека. Кроме того, оно способно вырабатывать гормон счастья.

В офисах делают закупки печенья и кофе для того, чтобы работники могли расслабиться. Печенье способно дать ощущение комфорта в рабочей обстановке. Поэтому часто в офисах, в салонах красоты и прочих подобных местах предлагают клиентам чай с печеньем.

Ментальная польза подкреплена физической, ибо в печенье есть витамины В и РР. Расскажем, как приготовить вкусное печенье “Миндальный ежик” дома.

Ингредиенты для печенья “Миндальный ежик”:

белок — 70 г;

сахар — 200 г;

миндаль — 210 г.

Приготовление печенья “Миндальный ежик”:

Заливаем миндаль кипятком и оставляем на 10 минут, затем очищаем орехи от шелухи и выкладываем на бумажное полотенце.

Высыпаем очищенные орехи на противень, застеленный пергаментом.

Подсушиваем печенье при 50 градусах полчаса в духовке. Далее измельчаем миндаль ножом или в блендере до состояния крошки.

Высыпаем крошку на пергамент ровным слоем. В миске взбиваем миксером белки до образования белой пышной пены.

Высыпаем в пену сахарный песок по 1 ложке. Взбиваем до растворения песчинок, лишь потом добавляем новую порцию сахара — всего 4 столовые ложки.

Остатки сахара полностью высыпаем в белковую массу и взбиваем до устойчивых острых пиков. Высыпаем ореховую крошку в белки, быстро смешиваем.

Смазываем противень каплей белков, выкладываем пергамент. Так он не будет подниматься в процессе готовки. В кондитерский мешок с круглой насадкой диаметром 1,5 см выкладываем белки с орехами.

Отсаживаем печенье, расстояние друг от друга примерно 2 см.

Выпекаем печенье в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

Лучше обычный пергамент смазать маслом, чтобы печенье без проблем отошло от бумаги после выпекания. Получается простое печенье из белка и миндаля совершенно без муки.