Рецепт: Квашеные баклажаны — с чесноком

Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг;

чеснок — 2 головки;

лавровый лист — по вкусу;

соль — 2 ст.л.;

перец горошком — по вкусу;

душистый перец горошком — по вкусу

Способ приготовления: Привет, всем! Предлагаю всем приготовить отличное осенне- зимнее блюдо. Рецепт простой достаточно, без лишних ингредиентов и очень вкусный. Я пробовала квасить баклажаны и с морковью, и с луком и т. д., но на наш вкус, это было все не то. Нам очень нравятся баклажаны квашенные именно с чесноком, и ничего лишнего. Итак, баклажаны моем и обрезаем все лишнее. Надрезаем вдоль каждый баклажан, но не до конца.

Наливаем воду, нагреваем ее до кипения и выкладываем баклажаны в кипяток.

Варим после закипания всего семь- восемь минут. Главное — не переварить. Вытаскиваем баклажаны вилкой и остужаем.

Баклажаны раскладываем на чистой, ровной поверхности, сверху кладём тарелку или доску, и ставим сверху груз, чтобы стекла лишняя жидкость. У меня груз — это бутыль с водой.

Оставляем эту конструкцию минимум на пару часов, а лучше. часов на шесть.

Далее снимаем груз. Готовим чеснок. Очищаем его, моем.

Чеснок нарезаем колечками- дольками.

Ставим на печку кастрюлю с водой. На два литра воды, берём две столовые ложки соли. Доводим воду до кипения и добавляем лавровый лист, перец. Кипятим рассол три минуты. Оставляем его остужаться до комнатной температуры.

Теперь начинаем наши баклажаны кольцами чеснока и укладываем в ёмкость, в которой будем квасить. Это выглядит вот так.

Когда все овощи будут уложены в ёмкость, у меня это банка, их нужно будет залить остывшим рассолом. Так, чтобы рассол покрыл все баклажаны.

Сверху можно прикрыть марлей с резинкой или специальной крышкой. В таком виде оставляем баклажаны кваситься дня на три, а затем выносим в прохладное место для хранения. Можно вынести на балкон, в погреб, или отправить вниз холодильника. Чем дольше они будут стоять, тем будут вкуснее. Ну, а подавать такие баклажаны нужно с репчатым луком и подсолнечным, базарным маслом.) Приятного ужина!

P.S. Время приготовления указано без выстаивания и квашения.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.