Рождественский штоллен от Лилии Цвит

Составлять рождественское меню всегда нужно заблаговременно. Необходимо продумать, какие приготовить закуски, горячие блюда, гарниры и, конечно, десерты. С последним пунктом вам поможет Лилия Цвит, рассказавшая в своем кулинарном блоге, как испечь вкусный рождественский штоллен.

Она поделилась рецептом немецкой классической выпечки с сухофруктами, которая имеет нежный мякиш и головокружительный аромат. Отметим, что из указанного количества рецептов у вас получится 2 бесподобных штоллена, вес которых приблизительно 700–800 г.

Как приготовить ароматный рождественский штоллен

Важный нюанс. Наполнению из сухофруктов и цукатов нужно в течение недели простоять в холодильнике. Тогда штоллен, и правда, сможет храниться аж до месяца. И за это времени сухофрукты не начнут плесневеть, а выпечка будет оставаться ароматной и вкусной.

Ингредиенты

Пшеничная мука560 г Яйцо2 шт. Сухие дрожжи10 г Молоко150 мл Ванильный сахар16 г Сахар100 г Сливки50 мл Соль1 щеп. Сливочное масло200 г Цукаты50 г Апельсиновая цедра1 ч. л. Сухофрукты150 г Миндаль100 г Лимонная кислота1 щеп. Коньяк100 мл Корица1 ч. л. Мускатный орех по вкусу Куркума1 ч. л. Кардамон1 ч. л. Сахарная пудра300 г

Приготовление

Готовим наполнение для выпечки. Помещаем в стеклянную баночку сухофрукты, цедру цитрусового и апельсиновые цукаты. Всыпаем молотую корицу, куркуму, кардамон и мускатный орех. Добавляем лимонную кислоту и коньяк. Хорошенько всё перемешиваем. Плотно закрываем банку крышкой. Отправляем наполнение для штоллена в холодильник на 5–6 суток.Готовим тесто. В глубокую емкость всыпаем 100 г пшеничной муки. Добавляем 20 г сахара. Всыпаем сухие дрожжи. Хорошенько всё перемешиваем. Вливаем молоко. Перемешиваем ингредиенты. Накрываем миску пищевой пленкой. Отправляем опару в тепло на полчаса. В отдельную емкость вбиваем яйца. Добавляем к ним 150 г растопленного сливочного масла жирностью 82 %. Вливаем сливки. Добавляем 80 г обычного сахара и ванильный сахар. Взбиваем всё до однородности.В яично-масляную смесь вливаем опару. Всыпаем 230 г муки. Замешиваем тесто лопаткой. Затем всыпаем еще 230 г муки. Замешиваем руками однородное эластичное тесто (это займет приблизительно 20 минут).Подсушиваем миндаль на сухой сковороде. Рубим его ножом на небольшие кусочки. Добавляем орехи и наполнение с коньяком из холодильника в тесто. Тщательно вмешиваем всё. Накрываем пленкой и убираем в тепло на 1 час. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, припыленную мукой. Разделяем его на 2 равные части, каждую из которых раскатываем в пласт толщиной 2 см.Складываем заготовки вдвое. Выкладываем их в форму для выпекания, застеленную пекарской бумагой. Делаем из нее перегородку между будущими штолленами. Оставляем заготовки на полчаса на кухне. Отправляем форму в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут. Горячие штоллены щедро смазываем растопленным сливочным маслом со всех сторон, используя кулинарную кисточку. Посыпаем их сахарной пудры, из которой должна получиться толстая сладкая корочка.

Полностью остывшие штоллены можно очень красиво упаковать. Лилия Цвит рекомендует взять для этого лист пергамента. Посыпьте его сахарной пудрой. Сверху поместите охлажденный штоллен. Заверните его в пергамент. Плотно завяжите штоллен бечевкой. А затем при желании задекорируйте упаковку палочкой корицы и сушеным апельсином. Отправьте выпечку в холодильник как минимум на 1 неделю. После можете приступать к дегустации. Но помните, чем дольше штоллены хранятся, тем вкуснее они становятся.