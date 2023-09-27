Печенье на кефире. Мягкое и очень вкусное лакомство к чаю

Печенье — это один из самых желанных десертов к чайной церемонии. Дело в том, что чай с печеньем — это некая эстетика гостеприимства, от которой веет теплом и комфортом.

Печенье у большинства ассоциируется не только со сладостью, но и с уютным общением, добротой и позитивом. Вероятно, одобрение обществом данного десерта сыграло особую роль в его производстве. В каждой стране есть свои особые рецепты печенья. Большие кондитерские фабрики выпускают каждый день по миллиону упаковок.

Однако, нет лучше печенья, чем домашнее. Приготовим печенье на кефире самостоятельно.

Ингредиенты для печенья на кефире:

Кефир — 250 г;

Яйцо — 2 шт.;

Сахар — 200 г;

Соль — 2 г;

Ванилин — г;

Сливочное масло — 100 г;

Мука — 520 г;

Разрыхлитель — 10 г.

Приготовление печенья на кефире:

В 500 грамм муки высыпаем разрыхлитель, смешиваем. В отдельную миску разбиваем яйца, всыпаем соль, 100 грамм сахарного песка и ваниль, смешиваем.

Вливаем в яичную смесь кефир, перемешиваем компоненты. Растапливаем сливочное масло, вливаем в смесь кефира и яиц. Можно вместо сливочного масла использовать растительное.

Высыпаем на рабочую поверхность муку, делаем широкое углубление по середине. В кратер из муки выливаем смесь кефира и яиц, замешиваем тесто. Должен получиться мягкие и слегка липкий колобок.

Отправляем тесто в холодильник на 30 минут, обязательно в целлофановом пакете.

Посыпаем стол мукой, раскатываем холодный колобок в пласт толщиной около 3 мм. Вырезаем стаканчиком из пласта кружочки — это будущее печенье.

Одну сторону печенья окунаем в сахар, а затем складываем пополам. Далее складываем печенье еще раз пополам и снова окунаем в сахар.

Выкладываем печенье на противень, застеленный пергаментом. Разогреваем духовку до 180 градусов, выпекаем печенье 15-20 минут.

Получается простое, но вкусное сладкое печенье. Оно станет хорошей заменой покупному приторному печенью.