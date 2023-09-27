Суп с вермишелью – легкое первое блюдо для всей семьи. Готовить его можно хоть каждый день. За счет своего универсального состава, наваристого бульона и густой консистенции, суп отлично насыщает и согревает изнутри. Бульон можно варить на курином мясе, на говядине с косточкой, добавлять мясные фрикадельки или вообще варить суп на молоке. Вариантов супа с вермишелью очень много.

Куриный суп с вермишелью

Куриный суп с вермишелью – это отличное блюдо, приготовление которого не отнимет у вас много времени. Сварите куриный бульон, добавьте овощную зажарку, приправьте любимыми специями и добавьте густоты мелкой вермишелью – великолепный суп готов.

Ингредиенты –+6 порц.

Вермишель 100 гр.

Куриное филе 500 гр.

Соль по вкусу

Масло растительное для жарки

Морковь 1 шт.

Картофель 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Петрушка для подачи

Вода 2 л.

Лавровый лист 2 шт.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 45 мин.

Суп с вермишелью готовится быстро и просто. Обмойте куриное филе. Все необходимые для супа овощи очистите и помойте. Куриное филе зачистите от пленочек и нарежьте довольно крупными кусками. Положите мясо в кастрюлю, добавьте к нему лавровый лист, залейте холодной водой. Поместите емкость на огонь и доведите воду до кипения, соберите пену, которая образовалась на поверхности. Варите бульон в течение 15 минут, затем извлеките мясо на тарелку. Морковку натрите на крупной терке. Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками. На хорошо разогретую поверхность сковороды влейте растительное масло. Сначала в течение 2-3 минут обжарьте лук, он должен стать мягким. Далее добавьте на сковороду морковную стружку, перемешайте и жарьте овощи еще 2 минуты. Картошку нарежьте кубиками среднего размера. Вареное куриное филе нарежьте более мелкими кусками. Кастрюлю с куриным бульоном поставьте на огонь, выложите картошку и варите в течение 10 минут. После этого выложите в бульон овощную зажарку и куриное филе. В последнюю очередь добавьте в суп вермишель, посолите и приправьте молотым перцем по вкусу. Варите суп еще 5-7 минут, время от времени помешивая. Перед подачей куриный суп с вермишелью на стол дополните его рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Суп с жареной вермишелью

Суп с жареной вермишелью – оригинальный рецепт знакомого вам первого блюда. Состав его очень прост и доступен, а технология приготовления не вызовет никаких вопросов. Жареная вермишель придаст бульону яркий цвет и более насыщенный вкус.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Курица (бедренная часть) – 200 гр.

Вода – 1,5 л.

Картошка – 200 гр.

Вермишель – 80 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – ½ шт.

Морковка – ½ шт.

Лист лавровый – 1 шт.

Зелень – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Части куриной тушки обмойте под краном. Почистите картофель, лук и морковку.

Шаг 2. Положите мясо в кастрюлю и залейте холодной водой. Поместите емкость на огонь, доведите до кипения и варите куриный бульон в течение 10 минут. Пенку с поверхности убирайте.

Шаг 3. Картофель нарежьте кубиками небольшого размера.

Шаг 4. Добавьте картофель в бульон. Подождите повторного закипания и засеките 20 минут, картофель должен стать мягким.

Шаг 5. Нарежьте половину луковицы мелкими кубиками, морковку натрите на мелкой терке.

Шаг 6. Прогрейте сковороду, влейте растительное масло. Жарьте измельченные овощи в течение 3 минут. Готовую овощную зажарку выложите на тарелку.

Шаг 7. Добавьте на сковородку еще немного масла и выложите вермишель. Жарьте ее до карамельного цвета, периодически помешивая. Затем переложите ее на тарелку.

Шаг 8. Когда картофель будет готов, извлеките из него мясо. Бульон посолите по вкусу.

Шаг 9. В суп добавьте обжаренную вермишель и зажарку, доведите его до кипения.

Шаг 10. Вареное куриное мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Выложите его в суп, также добавьте лавровый лист, проварите в течение 3 минут.

Шаг 11. В конце приготовления добавьте рубленую зелень и свежемолотый черный перец, перемешайте суп и уберите кастрюлю с огня.

Шаг 12. Подавайте суп с жареной вермишелью в горячем виде. Приятного аппетита!

Суп с вермишелью, курицей и картофелем

Суп с вермишелью, курицей и картофелем – одно из первых блюд, которое приходит на ум, когда нужно быстро приготовить обед. Если у вас мало опыта в кулинарном деле, то смело можете использовать наш подробный рецепт для приготовления вкусного и наваристого супа.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 600-700 гр.

Голени куриные – 0,6 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Морковка – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Вермишель – 30-50 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лук репчатый – 70 гр.

Вода – 2-2,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мы будем использовать для варки бульона куриные голени, но можно использовать и другие части куриной тушки. Необходимые овощи очистите и помойте проточной водой.

Шаг 2. Мясо сложите в кастрюлю, залейте его 2-2,5 литрами холодной воды. На сильном огне доведите воду до кипения, затем соберите пену, убавьте нагрев и варите бульон 15-20 минут. Снова образующуюся пенку убирайте.

Шаг 3. Лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на крупной терке. Затем обжарьте овощи на растительном масле в течение 5-7 минут на среднем огне. В процессе посолите и поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.

Шаг 4. Картошку нарежьте кубиками небольшого размера.

Шаг 5. В куриный бульон добавьте овощную зажарку и нарезанный картофель.

Шаг 6. Через 10 минут извлеките из бульона лавровый лист и вареное мясо. Куриное мясо отделите от костей и нарежьте произвольными кусочками.

Шаг 7. Верните мясо в суп, добавьте вермишель, посолите и поперчите его по вкусу. Спустя 3 минуты уберите кастрюлю с огня.

Шаг 8. Суп с курицей, картошкой и вермишелью получается очень вкусным и наваристым, подавайте его на обед в горячем виде. По желанию можно украсить блюдо свежей зеленью. Приятного аппетита!

Грибной суп с вермишелью

Грибной суп с вермишелью – кулинарная задача, справиться с которой под силу каждой хозяйке. И, конечно, любой суп преображается с добавлением грибов, особенно, если это сушеные лесные грибы. Аромат будет просто сногсшибательным, и ваши домашние будут с нетерпением ждать обеда, чтобы попробовать этот чудесный суп.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 35 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Грибы лесные замороженные/свежие/сушеные – 400 гр.

Картошка – 240 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Вермишель мелкая – 35 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 1,4 л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковка – 60 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимое для варки супа. В том числе вам понадобится кастрюля с толстыми стенками.

Шаг 2. Картошку почистите, хорошо помойте и нарежьте небольшими кубиками. Положите нарезку в кастрюлю. Залейте овощи водой и доведите до кипения. Затем убавьте нагрев до минимального и варите картошку под крышкой в течение 20 минут.

Шаг 3. Очищенный лук нарежьте кубиками, а морковку натрите на терке. На хорошо прогретом растительном масле обжарьте эти овощи до мягкости.

Шаг 4. После этого добавьте замороженные грибы и продолжайте жарить все вместе на сильном огне, часто помешивая, до испарения всей влаги.

Шаг 5. Зажарку выложите в кастрюлю с картофелем. Бульон посолите и приправьте лавровым листом. Также в это время всыпьте мелкую вермишель. Перемешайте суп и продолжайте готовить еще 5-6 минут.

Шаг 6. Вкусный грибной суп с вермишелью готов, подавайте его на обед в горячем виде с ломтиком свежего хлеба. Приятного аппетита!

Молочный суп с вермишелью

Молочный суп с вермишелью – блюдо из детского меню, однако многие взрослые не отказывают себе в удовольствии также им полакомиться. Готовится он очень просто и быстро. Молочный суп можно есть на завтрак или ужин, когда не хочется нагружать организм тяжелой пищей.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Вермишель – 80 гр.

Молоко – 0,5 л.

Масло сливочное – 30 гр. + для подачи

Сахар – 1,5 ст.л. или по вкусу

Соль поваренная – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Весь список продуктов перед вами.

Шаг 2. В кастрюлю влейте молоко. Поставьте емкость на огонь и доведите его до кипения, следите за тем, чтобы оно не убежало.

Шаг 3. В кипящее молоко всыпьте соль и сахар. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу.

Шаг 4. Также добавьте в молоко вермишель. Перемешайте суп и на максимальном огне доведите его до кипения.

Шаг 5. Затем убавьте огонь и варите суп в течение трех минут, помешивая ложкой. Время варки зависит от вида макарон, следите за тем, чтобы они не превратились в кашу.

Шаг 6. Когда вермишель будет готова, добавьте в суп сливочное масло, перемешайте, чтобы масло полностью растворилось.

Шаг 7. Уберите кастрюлю с огня, укутайте ее в полотенце и оставьте на 5 минут. После этого молочный суп с вермишелью разлейте по тарелкам и подавайте на стол. Можно дополнительно положить в каждую порцию по кусочку масла. Приятного аппетита!

Суп с вермишелью и фрикадельками

Суп с вермишелью и фрикадельками – яркий и сытный супчик. Для фрикаделек можно использовать разные виды мяса. Если хотите получить более легкий и диетический вариант, то лучше взять куриный фарш. В этом блюде нет ничего необыкновенного, но любят его и едят с удовольствием все от мала до велика.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 45 мин.

Порции –8.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 400 гр.

Картошка – 3-4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Перец черный свежемолотый – по вкусу.

Лист лавровый – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Зелень – по вкусу.

Вермишель – 80 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для фрикаделек можно использовать готовый куриный фарш или сделать его самостоятельно из куриного филе.

Шаг 2. Фарш переложите в миску, посолите и поперчите по вкусу. Массу хорошо перемешайте и отбейте о дно миски. Затем влажными руками слепите небольшие фрикадельки.

Шаг 3. В кастрюлю влейте воду, закипятите ее. Затем добавьте немного соли и выложите фрикадельки.

Шаг 4. Почистите картошку, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 5. В кастрюлю к фрикаделькам выложите нарезанный картофель, перемешайте и продолжайте варить на среднем огне в течение 10 минут.

Шаг 6. С головки репчатого лука снимите шелуху, обмойте и нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 7. Очистите овощечисткой морковку, натрите ее на крупной терке.

Шаг 8. Просушите сковороду на сильном огне, затем влейте на разогретую поверхность растительное масло. Обжарьте лук и морковку на среднем огне в течение 4-5 минут до мягкости. Овощную зажарку выложите в кастрюлю, добавьте также перец и лавровый лист, перемешайте. Продолжайте варить суп 5-7 минут.

Шаг 9. В последнюю очередь добавьте в суп короткую вермишель, варите в течение 3-5 минут, время от времени помешивая.

Шаг 10. Когда суп с вермишелью и фрикадельками будет готов, добавьте рубленую зелень и разливайте по тарелкам. Приятного аппетита!

Суп с вермишелью и плавленым сыром

Суп с вермишелью и плавленым сыром – это быстрое и простое блюдо с насыщенным сливочным вкусом и ароматом. Наверняка, сливочный суп с вермишелью станет одним из ваших самых любимых. Плавленый сырок нужно выбирать только высокого качества с натуральным составом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушка куриная (любые части) – 250 гр.

Сырок плавленый – 100 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Картошка – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – ½ шт.

Вермишель – 2-3 ст.л.

Специи – по вкусу.

Лавровый лист – 1 шт.

Вода – 2,5 л.

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите картофель и промойте его под краном. Затем нарежьте овощи небольшими кубиками.

Шаг 2. Также очистите лук и морковку. Эти овощи мелко нарежьте. Можно натереть морковку на крупной терке.

Шаг 3. Части курицы промойте под краном и сложите в кастрюлю. Влейте холодную воду и поставьте вариться. Для варки бульона потребуется примерно 25 минут.

Шаг 4. Вареную курицу извлеките из бульона и остудите.

Шаг 5. Затем отделите мясо от костей и разберите его на небольшие кусочки.

Шаг 6. Куриный бульон доведите до кипения, выложите лук, картофель и морковку. Варите суп еще 20-25 минут на небольшом огне при слабом кипении.

Шаг 7. Плавленый сырок нарежьте небольшими кусочками, так он быстрее расплавится в бульоне.

Шаг 8. Когда овощи будут готовы, выложите в суп куриное мясо, плавленый сыр, соль, лавровый лист, специи по вкусу, измельченную зелень и чеснок, а также добавьте вермишель, перемешайте и варите суп 5-6 минут до того момента, пока сыр не разойдется в бульоне.

Шаг 9. Суп с плавленым сыром можно сразу подавать на стол в горячем виде. Приятного аппетита!

Суп с мясом и вермишелью

Суп с мясом и вермишелью – это отличное блюдо для обеда. Наваристый мясной бульон – это натуральный источник белка и коллагена. А овощи, специи и вермишель в составе супа делают его вкусным, густым и сытным. Такое сбалансированное блюдо можно давать и детям.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Мясо – 600-800 гр.

Вермишель – 200 гр.

Морковка – 1 шт.

Соль поваренная – 1 щепотка.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Соцветия гвоздики сушеные – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовление любого супа начинается с бульона. Положите мясо в кастрюлю, залейте его холодной водой и поставьте емкость на огонь.

Шаг 2. Доведите бульон до кипения. Когда на поверхности будет появляться пенка, собирайте ее. После закипания убавьте нагрев до минимального и варите бульон в течение часа.

Шаг 3. Пока варится мясо, очистите овощи и помойте зелень. В бульон выложите овощи, стебли петрушки, лавровый лист, перец горошком и сушеную гвоздику. Варите до мягкости овощей.

Шаг 4. Готовые овощи извлеките из бульона, а мясо продолжайте варить до готовности.

Шаг 5. После этого мясо извлеките, остудите и нарежьте порционными кусками. Мясной бульон процедите, повторно закипятите, посолите по вкусу и выложите в него вермишель. Когда вермишель будет готова, добавьте мясо и рубленую зелень.

Шаг 6. Суп с мясом и вермишелью подавайте сразу после приготовления, можно дополнить его кусочком свежего хлеба. Приятного аппетита!

Суп с вермишелью, картошкой и колбасой

Суп с вермишелью, картошкой и колбасой – пожалуй, самый бюджетный вариант первого блюда для обеда в будний день. Для бульона можно использовать любую колбасу, которая больше нравится. Конечно, колбаса должна быть высшего сорта из натурального мяса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Вермишель – 100-150 гр.

Колбаса вареная – 200 гр.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Картошка – 3-4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Вода – 2,5 л.

Петрушка – ½ пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи для супа почистите и помойте. Картошку нарежьте кубиками средними по размеру. В кастрюлю влейте примерно 2,5 литра воды и закипятите ее. После этого выложите картофель и варите его на медленном огне 10-15 минут.

Шаг 2. Луковицу нарежьте мелкими кубиками, а морковку натрите на крупной терке.

Шаг 3. Вареную колбасу очистите от натуральной оболочки и нарежьте соломкой или кубиками.

Шаг 4. На растительном масле обжарьте измельченную морковку и лук до мягкости.

Шаг 5. Когда картошка будет готова, выложите в кастрюлю колбасу, овощную зажарку, посолите и приправьте суп по вкусу. Всыпьте вермишель, перемешайте суп и готовьте 5-7 минут.

Шаг 6. Быстрый и сытный суп с вермишелью, картошкой и колбасой готов, можно собирать на стол. Зелень добавляйте непосредственно перед подачей. Приятного аппетита!

Быстрый суп с вермишелью и тушенкой

Быстрый суп с вермишелью и тушенкой обычно варится либо при дефиците времени, либо при отсутствии кулинарных навыков. И тем не менее блюдо получается сытным, вкусным и отлично восполняет силы. И тушенка, кстати, также бывает разная. Не хотите жирный суп – берите куриную или индюшачью тушенки.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Тушенка – 250-300 гр.

Лук репчатый среднего размера – 1 шт.

Вермишель – 60 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Картофель небольшой – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Вода – 2 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Масло сливочное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Овощи почистите и помойте. Нарежьте картошку кубиками, а лук очень мелко в произвольном порядке, морковку натрите на крупной терке.

Шаг 2. Картофельную нарезку переложите в кастрюлю, залейте ее холодной водой и поставьте на огонь. Доведите воду до кипения и варите картошку на медленном огне 15 минут до мягкости.

Шаг 3. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте на нем лук и морковку до румяного цвета. Переложите зажарку в бульон, перемешайте и проварите 3-4 минуты. После этого выложите тушенку.

Шаг 4. Когда бульон снова закипит, всыпьте вермишель, перемешайте и варите суп 2-3 минуты. Зубчик чеснока мелко порубите ножом и добавьте в суп.

Шаг 5. Готовый суп с тушенкой уберите с огня и дайте ему настояться в течение 5 минут, затем можно разливать его по тарелкам. Приятного аппетита!