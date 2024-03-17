Описание приготовления:
Четыре смешных инопланетных телепузика по имени Тинки-Винки, По, Дипси и Ля Ля из британского детского сериала были любимчиками многих детишек. По утрам они радовали детей, очень любили танцевать и есть блинчики. Для блинчиков кефир лучше всего взять свежий и жирный, комнатной температуры. Подавать блинчики лучше всего с молоком, а в дополнении подать мед или сгущенку.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 1 Стакан (высокой жирности)
- Яйцо 1 Штука
- Мука 1 Стакан
- Сахар 1.5 Ст. ложки
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Сода 3/4 Чайных ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
- Сметана 2 Ст. ложки (15-20% жирности)
- Сахарная пудра 1 Чайная ложка
Количество порций 3
Калорийность
352 ккал
Калорийность
4 г
Белки
25 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пузи-блинчики»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пузи-блинчиков.
Яйцо разделите на белок и желток. В теплое молоко добавьте желток и перемешайте до однородности.
В миске смешайте муку, сахар, соль и соду.
Соедините обе части в однородное тесто без комочков. Влейте растительное масло и снова перемешайте.
Белок взбейте в пышную пену и добавьте в тесто.
Аккуратно перемешивайте сверху вниз до однородного пышного теста.
Разогрейте сковороду с тефлоновым покрытием на среднем огне и налейте половину половника теста. Выпекайте пузи-блинчики до румяной корочки, примерно 1-2 минуты. Переверните блин и жарьте еще 30 секунд, снимите его на тарелку.
Испеките все блинчики и на каждом острым ножом вырежьте глазки и улыбку.
Смешайте сметану с сахарной пудрой и заполните отверстия глаз и улыбки. Готовые пузи-блинчики сразу подавайте и радуйте детей.
Приятного аппетита!