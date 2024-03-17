Описание приготовления:

Четыре смешных инопланетных телепузика по имени Тинки-Винки, По, Дипси и Ля Ля из британского детского сериала были любимчиками многих детишек. По утрам они радовали детей, очень любили танцевать и есть блинчики. Для блинчиков кефир лучше всего взять свежий и жирный, комнатной температуры. Подавать блинчики лучше всего с молоком, а в дополнении подать мед или сгущенку.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики

Состав / Ингредиенты:

Кефир 1 Стакан (высокой жирности)

Яйцо 1 Штука

Мука 1 Стакан

Сахар 1.5 Ст. ложки

Соль 1/4 Чайных ложки

Сода 3/4 Чайных ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)

Сметана 2 Ст. ложки (15-20% жирности)

Сахарная пудра 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

352 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пузи-блинчики»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пузи-блинчиков.

Яйцо разделите на белок и желток. В теплое молоко добавьте желток и перемешайте до однородности.

В миске смешайте муку, сахар, соль и соду.

Соедините обе части в однородное тесто без комочков. Влейте растительное масло и снова перемешайте.

Белок взбейте в пышную пену и добавьте в тесто.

Аккуратно перемешивайте сверху вниз до однородного пышного теста.

Разогрейте сковороду с тефлоновым покрытием на среднем огне и налейте половину половника теста. Выпекайте пузи-блинчики до румяной корочки, примерно 1-2 минуты. Переверните блин и жарьте еще 30 секунд, снимите его на тарелку.

Испеките все блинчики и на каждом острым ножом вырежьте глазки и улыбку.

Смешайте сметану с сахарной пудрой и заполните отверстия глаз и улыбки. Готовые пузи-блинчики сразу подавайте и радуйте детей.

Приятного аппетита!