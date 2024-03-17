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Пузи-блинчики

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Пузи-блинчики

Описание приготовления:

Четыре смешных инопланетных телепузика по имени Тинки-Винки, По, Дипси и Ля Ля из британского детского сериала были любимчиками многих детишек. По утрам они радовали детей, очень любили танцевать и есть блинчики. Для блинчиков кефир лучше всего взять свежий и жирный, комнатной температуры. Подавать блинчики лучше всего с молоком, а в дополнении подать мед или сгущенку.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Блины / Блинчики

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 1 Стакан (высокой жирности)
  • Яйцо 1 Штука
  • Мука 1 Стакан
  • Сахар 1.5 Ст. ложки
  • Соль 1/4 Чайных ложки
  • Сода 3/4 Чайных ложки
  • Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха и вкуса)
  • Сметана 2 Ст. ложки (15-20% жирности)
  • Сахарная пудра 1 Чайная ложка

Количество порций 3

Калорийность

352 ккал

Калорийность

4 г

Белки

25 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пузи-блинчики»

Пузи-блинчики

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пузи-блинчиков.

Пузи-блинчики

Яйцо разделите на белок и желток. В теплое молоко добавьте желток и перемешайте до однородности.

Пузи-блинчики

В миске смешайте муку, сахар, соль и соду.

Пузи-блинчики

Соедините обе части в однородное тесто без комочков. Влейте растительное масло и снова перемешайте.

Пузи-блинчики

Белок взбейте в пышную пену и добавьте в тесто.

Пузи-блинчики

Аккуратно перемешивайте сверху вниз до однородного пышного теста.

Пузи-блинчики

Разогрейте сковороду с тефлоновым покрытием на среднем огне и налейте половину половника теста. Выпекайте пузи-блинчики до румяной корочки, примерно 1-2 минуты. Переверните блин и жарьте еще 30 секунд, снимите его на тарелку.

Пузи-блинчики

Испеките все блинчики и на каждом острым ножом вырежьте глазки и улыбку.

Пузи-блинчики

Смешайте сметану с сахарной пудрой и заполните отверстия глаз и улыбки. Готовые пузи-блинчики сразу подавайте и радуйте детей.

Пузи-блинчики

Приятного аппетита!

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