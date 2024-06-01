Описание приготовления:
Такое печенье станет приятным дополнением к чаю или к кофе. Приятный ореховый вкус никого не оставит равнодушным. Особенно мне нравится, что печенье не крупными кусочками, а перемолотое в крошку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Сметана Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Масло сливочное 80 Грамм
- Сметана 80 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Мед 3 Ст. ложки
- Грецкие орехи 250 Грамм
- Мука пшеничная 220 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Ванилин По вкусу
- Сода 1/3 Чайных ложки
Количество порций 10
Калорийность
506 ккал
Калорийность
24 г
Белки
18 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье на сметане с ореховой начинкой»
Для приготовления печенья подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло подержите при комнатной температуре, чтобы оно стало мягкое.
Мягкое масло соедините с сахаром.
Следом добавьте яйцо и сметану. Все смешайте.
Добавьте щепотку соли, соды и ванилина. Затем постепенно смешивайте муку. В количестве муки ориентируйтесь по консистенции готового теста.
Готовое тесто легко формируется в комок и не липнет к рукам.
Для начинки измельчите грецкие орехи и обжарьте их на сухой сковороде до появления характерного аромата. Затем пересыпьте орехи на тарелку и остудите.
Смешайте орехи с медом. Получится густая масса.
Тесто разделите на 2-3 части. Каждую часть раскатайте в круг и нарежьте на сегменты. Выложите на широкую часть ореховую начинку и скрутите в рулет.
Поставьте печенье в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут.
Готовое печенье немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Извлеките печенье из духовки.
Выложите печенье на тарелку и подавайте к столу.
Приятного угощения!