Описание приготовления:

Такое печенье станет приятным дополнением к чаю или к кофе. Приятный ореховый вкус никого не оставит равнодушным. Особенно мне нравится, что печенье не крупными кусочками, а перемолотое в крошку.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Орехи / Сметана Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Масло сливочное 80 Грамм

Сметана 80 Грамм

Яйца 1 Штука

Мед 3 Ст. ложки

Грецкие орехи 250 Грамм

Мука пшеничная 220 Грамм

Соль 1 Щепотка

Сахар 2 Ст. ложки

Ванилин По вкусу

Сода 1/3 Чайных ложки

Количество порций 10

Калорийность

506 ккал

Калорийность

24 г

Белки

18 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье на сметане с ореховой начинкой»

Для приготовления печенья подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом. Сливочное масло подержите при комнатной температуре, чтобы оно стало мягкое.

Мягкое масло соедините с сахаром.

Следом добавьте яйцо и сметану. Все смешайте.

Добавьте щепотку соли, соды и ванилина. Затем постепенно смешивайте муку. В количестве муки ориентируйтесь по консистенции готового теста.

Готовое тесто легко формируется в комок и не липнет к рукам.

Для начинки измельчите грецкие орехи и обжарьте их на сухой сковороде до появления характерного аромата. Затем пересыпьте орехи на тарелку и остудите.

Смешайте орехи с медом. Получится густая масса.

Тесто разделите на 2-3 части. Каждую часть раскатайте в круг и нарежьте на сегменты. Выложите на широкую часть ореховую начинку и скрутите в рулет.

Поставьте печенье в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20-25 минут.

Готовое печенье немного увеличится в размере и станет золотистого цвета. Извлеките печенье из духовки.

Выложите печенье на тарелку и подавайте к столу.

Приятного угощения!