Пирожки с клубникой на тесте «Водолаз». Вкусная выпечка, которая не черствеет

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Клубника — это одна из самых продаваемых ягод во всем мире. Со вкусами клубники есть много разных продуктов: йогурты, молоко, шоколад.

Особое внимание клубнике придают японцы.

Клубника в Японии ассоциируется с весной и началом лета. В это время года она особенно сладкая и ароматная. Японские фермеры используют различные методы выращивания клубники, чтобы получить урожай высокого качества. Они применяют современные технологии, такие как гидропоника и капельное орошение, а также традиционные методы, такие как мульчирование и использование органических удобрений.

В Японии также пекут клубничные пирожки. Расскажем, как можно испечь вкусную клубничную выпечку, которая не будет черстветь.

Ингредиенты для теста:

молоко — 200 мл;

дрожжи — 20 г;

сахар — 75 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 40 г;

растительное масло — 30 мл;

соль — ½ ч. л.;

мука — 600 г.

Ингредиенты для начинки:

клубника — 500 г;

сахар — 75 г;

крахмал — 20 г.

Приготовление клубничных пирогов:

Нарезаем клубнику на небольшие дольки, в сковороде смешиваем с половиной от общего количества сахара. Оставшуюся часть сахара смешиваем с крахмалом, ожидаем, пока клубника даст сок.

Варим клубнику до слегка заметного закипания. Далее в клубнику высыпаем крахмал с сахаром, смешиваем и доводим до кипения.

Варим клубнику минуту, а затем выключаем огонь и даем начинке остыть. В это время готовим тесто — в молоке смешиваем дрожжи со столовой ложкой сахара и парой ложек муки.

Пока опара активируется, удаляем у одного яйца желток. Выкладываем в отдельную тару яйца, смешиваем с сахаром ванильным и классическим, солью, сливочным и растительным маслом.

Выливаем в смесь опару, перемешиваем. Добавляем в смесь муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Вымешивать стоит на столе руками 10 минут.

Кладем тесто в целлофановый пакет, выпускаем весь воздух из него. Выкладываем тесто в кастрюлю с теплой водой — температура 35 градусов.

Оставляем тесто на 40 минут в воде.

Далее тесто вынимаем из пакета и делим на колобки по 50 грамм каждый. Оставляем колобки под целлофаном на 10 минут.

Раскатываем колобки в лепешки диаметром 5 см. В каждую лепешку кладем начинку, запечатываем внутри.

Выкладываем пирожки швами вниз на противень, застеленный пергаментом. Накрываем пирожки целлофаном и оставляем еще на полчаса.

Смешиваем желток с водой, смазываем им поверхность всех пирожков. Выпекаем пирожки при 180 градусах 18-20 минут.

В результате мы имеем сочные пирожки с клубникой. Целые кусочки ягоды внутри нежного теста делают эти пирожки очень насыщенными на клубничный вкус.