Полстакана кефира и 30 минут — вот что вам понадобится для приготовления ароматной домашней выпечки. Не так уж и много, верно? Испеките рассыпчатое печенье с яблоками на кефире, и тогда ваши родные будут просить готовить его снова и снова. А противостоять им вы не сможете, ведь это лакомство имеет непревзойденный вкус.

От того, насколько кислые выбранные вами яблоки для данного десерта, может потребоваться меньше или же больше сахара. Ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения во время готовки начинки. И обязательно пробуйте фруктовую массу, чтобы понимать, достаточно ли вы ее подсластили.

Как приготовить ароматное печенье с яблоками на кефире

Из указанного в рецепте количества ингредиентов у вас получится приблизительно 16 аппетитных печенюшек. Помните, что расставлять их на противне необходимо на расстоянии друг от друга. Не помещайте заготовки из теста вплотную.

Ингредиенты

Яблоко6 шт. Сахар4 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Яйцо1 шт. Яичный желток1 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль1 щеп. Кефир130 мл Пшеничная мука300 г Сливочное масло140 г Молоко1 ст. л.

Приготовление

Готовим фруктовую начинку. Очищаем яблоки от кожуры. Удаляем сердцевинки. Натираем яблоки на крупной терке. На сковороде растапливаем 20 г сливочного масла. Выкладываем яблоки. Добавляем ванильный сахар и 2,5 ст. л. обычного. Хорошенько перемешиваем. Тушим яблоки на среднем огне, постоянно помешивая их кулинарной лопаткой. Готовим фруктовую массу в течение 5–7 минут до мягкости и полного испарения жидкости. Даем начинке остыть.Готовим тесто. Берем яйцо и отделяем белок от желтка. В кефир добавляем 1 яичный желток и 1,5 ст. л. сахара. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты.В отдельной большой емкости смешиваем просеянную пшеничную муку с разрыхлителем и солью. Добавляем к сухим ингредиентам 120 г холодного сливочного масла. Перетираем всё руками до состояния мелкой крошки.В полученную массу вливаем кефирную смесь. Замешиваем однородное гладкое тесто, которое не липнет к рукам. Помещаем его в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник на 15 минут. Разделяем тесто на 2 одинаковых части. Раскатываем одну из них в тонкий прямоугольный пласт. Смазываем всю его поверхность взбитым яичным белком, используя силиконовую кисточку. Сверху выкладываем половину от общего количества яблочной начинки. Равномерно ее распределяем по тесту. Скатываем всё в плотный рулет. Нарезаем его на кусочки, размер которых приблизительно 4 см. Повторяем то же с оставшимися ингредиентами.Выкладываем заготовки на противень, застеленный пекарской бумагой. Смазываем их яичным желтком, слегка взбитым с молоком. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут.

Такое печенье с безупречной яблочной начинкой — то что надо для уютных осенних вечеров. Заварите свой любимый чай, добавив к нему лимон или же мёд. Устройтесь удобно перед телевизором, укутайтесь пледом и начинайте лакомиться свежеиспеченным печеньем.