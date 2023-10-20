Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с жареным луком. Из специй в печенье также можно добавить сухие итальянские травы и черный молотый перец. Количество жареного лука можно увеличивать или уменьшать на свой вкус. У печенья яркий и насыщенный вкус, оно рассыпчатое и ароматное. Его можно подавать к пиву или использовать, как снэк для перекуса.

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Репчатый лук Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Лук репчатый 140 Грамм

Мука пшеничная 130 Грамм

Масло растительное 70 Миллилитров (60 мл. — для теста, 10 мл. — для жарки лука)

Соль 2 Грамма

Сода 2 Грамма

Уксус 9% 10 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

328 ккал

Калорийность

4 г

Белки

20 г

Жиры

28 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с жареным луком»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук нарежьте на маленькие кубики, затем обжарьте до золотистого цвета в сковороде. Снимите с плиты и дайте остыть.

Просейте в глубокую миску муку. Добавьте соль, перемешайте.

Затем добавьте растительное масло, жареный лук и гашеную уксусом соду.

Замесите однородное тесто.

Аккуратно раскатайте его до толщины 4-5 мм. и вырежьте с помощью формочек печенье. Я использую нож для равиоли. Можно просто нарезать тесто на квадраты. Чтобы тесто не прилипало во время раскатки, лучше накрыть его пищевой пленкой или вторым листом пергамента.

Выложите печенье на противень и выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Печенье с жареным луком готово, приятного вам аппетита!