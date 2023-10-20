Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить печенье с жареным луком. Из специй в печенье также можно добавить сухие итальянские травы и черный молотый перец. Количество жареного лука можно увеличивать или уменьшать на свой вкус. У печенья яркий и насыщенный вкус, оно рассыпчатое и ароматное. Его можно подавать к пиву или использовать, как снэк для перекуса.
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Репчатый лук Блюдо: Выпечка / Печенье Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Лук репчатый 140 Грамм
- Мука пшеничная 130 Грамм
- Масло растительное 70 Миллилитров (60 мл. — для теста, 10 мл. — для жарки лука)
- Соль 2 Грамма
- Сода 2 Грамма
- Уксус 9% 10 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
328 ккал
Калорийность
4 г
Белки
20 г
Жиры
28 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с жареным луком»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук нарежьте на маленькие кубики, затем обжарьте до золотистого цвета в сковороде. Снимите с плиты и дайте остыть.
Просейте в глубокую миску муку. Добавьте соль, перемешайте.
Затем добавьте растительное масло, жареный лук и гашеную уксусом соду.
Замесите однородное тесто.
Аккуратно раскатайте его до толщины 4-5 мм. и вырежьте с помощью формочек печенье. Я использую нож для равиоли. Можно просто нарезать тесто на квадраты. Чтобы тесто не прилипало во время раскатки, лучше накрыть его пищевой пленкой или вторым листом пергамента.
Выложите печенье на противень и выпекайте 20-25 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Печенье с жареным луком готово, приятного вам аппетита!