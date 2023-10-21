Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Блюда из кабачков ценятся во всем мире. Это сытные и полезные яства за вполне небольшую стоимость. То есть, блюда из кабачков можно приготовить вполне бюджетно.

Если вы хотите сесть на диету и начать питаться правильно, но тратиться на авокадо и прочие пп продукты нет возможности — присмотритесь к кабачкам. В них много витамина С и других веществ, нужных организму.

К тому же, из кабачков готовится как закуска, так и салаты, и основные блюда, и гарнир.

Расскажем, как приготовить из кабачков запеканку.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

кабачки — 2 шт.;

соль — ½ ч. л.;

картофель — 2 шт.;

лук репчатый — шт.;

морковь — шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

кукуруза — 200 г;

зеленый лук — пучок;

петрушка — пучок;

яйца — 2 шт.;

мука — 200 г;

сыр — 100 г;

майонез — 2 ст. л.;

греческий йогурт — 3 ст. л.;

чеснок — зубчик;

укроп — пучок.

Приготовление кабачковой запеканки:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупной терке. Солим кабачковую смесь и оставляем на 15 минут.

Картофель очищаем и натираем на крупных резцах терки.

Оставляем соленую картофельную массу на 10 минут. В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и очищенную морковь. На сковороде с растительным маслом обжариваем морковь и лук до мягкости под крышкой 5 минут.

Удаляем из перцев внутренности и нарезаем небольшими кусочками. Отправляем перец к моркови и луку в сковороду.

Под крышкой готовим овощную смесь дополнительно 3-5 минут.

Удаляем жидкость из-под кабачков и картофеля, смешиваем обе массы воедино.

Обжаренные овощи кладем к картофельно-кабачковой массе. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, кладем в общую овощную смесь вместе с кукурузой.

Разбиваем в смесь яйца, солим, добавляем черный молотый перец по вкусу и перемешиваем.

Постепенно высыпаем в смесь муку, замешиваем массу для запеканки.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, смазываем растительным маслом. Кладем на поверхность массу для запеканки, выравниваем по дну.

Запекаем блюдо при 200 градусах полчаса.

Пока запеканка готовится, натираем на крупных резцах терки сыр. Посыпаем запеканку сыром и отправляем в духовку на 10 минут.

Смешиваем греческий йогурт с майонезом, шинкуем в соус укроп.

Пропускаем в соус также через пресс зубчики чеснока, смешиваем.

Верхушку готовой запеканки можно украсить зеленью — петрушкой и укропом.

Получается полезное блюдо с вкусным и подходящим соусом в комплекте.