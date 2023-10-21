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Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

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Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Блюда из кабачков ценятся во всем мире. Это сытные и полезные яства за вполне небольшую стоимость. То есть, блюда из кабачков можно приготовить вполне бюджетно.

Если вы хотите сесть на диету и начать питаться правильно, но тратиться на авокадо и прочие пп продукты нет возможности — присмотритесь к кабачкам. В них много витамина С и других веществ, нужных организму.

К тому же, из кабачков готовится как закуска, так и салаты, и основные блюда, и гарнир.

Расскажем, как приготовить из кабачков запеканку.

Ингредиенты для кабачковой запеканки:

  • кабачки — 2 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • картофель — 2 шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • морковь — шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • кукуруза — 200 г;
  • зеленый лук — пучок;
  • петрушка — пучок;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 200 г;
  • сыр — 100 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • чеснок — зубчик;
  • укроп — пучок.

Приготовление кабачковой запеканки:

Удаляем у кабачков плодоножки и натираем на крупной терке. Солим кабачковую смесь и оставляем на 15 минут.

Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Картофель очищаем и натираем на крупных резцах терки.

Оставляем соленую картофельную массу на 10 минут. В это время нарезаем маленьким кубиком репчатый лук и очищенную морковь. На сковороде с растительным маслом обжариваем морковь и лук до мягкости под крышкой 5 минут.

Удаляем из перцев внутренности и нарезаем небольшими кусочками. Отправляем перец к моркови и луку в сковороду.

Под крышкой готовим овощную смесь дополнительно 3-5 минут.

Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Удаляем жидкость из-под кабачков и картофеля, смешиваем обе массы воедино.

Обжаренные овощи кладем к картофельно-кабачковой массе. Шинкуем мелко зеленый лук и петрушку, кладем в общую овощную смесь вместе с кукурузой.

Разбиваем в смесь яйца, солим, добавляем черный молотый перец по вкусу и перемешиваем.

Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Постепенно высыпаем в смесь муку, замешиваем массу для запеканки.

Застилаем форму для выпечки пергаментом, смазываем растительным маслом. Кладем на поверхность массу для запеканки, выравниваем по дну.

Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Запекаем блюдо при 200 градусах полчаса.

Пока запеканка готовится, натираем на крупных резцах терки сыр. Посыпаем запеканку сыром и отправляем в духовку на 10 минут.

Смешиваем греческий йогурт с майонезом, шинкуем в соус укроп.

Пропускаем в соус также через пресс зубчики чеснока, смешиваем.

Верхушку готовой запеканки можно украсить зеленью — петрушкой и укропом.

Просто натираю кабачки и картошку и запекаю в духовке. Блюдо, которое понравится всем

Получается полезное блюдо с вкусным и подходящим соусом в комплекте.

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