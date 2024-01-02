Печенье с курагой и изюмом к чаю

Как же это удобно, когда не нужно каждую печеньку формировать отдельно. Свернула всё в рулет, отправила его в духовку, а после нарезала порционными кусочками. Вот так просто и быстро готовится рассыпчатое печенье с курагой и изюмом.

Восхитительная основа этой выпечки, что тает во рту, и удивительной нежности начинка — один из самых лучших тандемов. Более удачную и вкусную комбинацию нечего даже пробовать искать.

Как приготовить отменное печенье с курагой и изюмом

Чтобы начинка была и красивой, и ароматной, добавьте ко взбитым белкам сухофрукты. Курага, сушеная клюква и изюм — отличный выбор. Также при желании можете использовать вяленую вишню и измельченные грецкие орешки.

Ингредиенты

Яйцо2 шт. Пшеничная мука320 г Разрыхлитель10 г Ванильный сахар5 г Сахар90 г Сливочное масло150 г Соль2 щеп. Курага170 г Изюм50 г Клюква50 г Сахарная пудра1 ст. л.

Приготовление

Просеиваем в глубокую емкость пшеничную муку. Добавляем размягченное сливочное масло и 1 щеп. соли. Хорошенько всё перемешиваем.В полученную смесь всыпаем разрыхлитель и ванильный сахар. Перетираем всё руками до состояния мелкой крошки. Делаем в ней небольшое углубление посередине. Берем яйца. Отделяем белки от желтков. Вбиваем желтки в углубление в песочной крошке. Добавляем туда же сметану жирностью 20 %. Хорошенько перемешиваем всё до однородности.Накрываем тесто пищевой пленкой. Отправляем его на 1 час в холодильник.Промываем изюм. Просушиваем его. Нарезаем курагу небольшими кусочками.В отдельной емкости взбиваем охлажденные яичные белки с 1 щеп. соли до пены. Постепенно вводим сахар. Продолжаем всё взбивать до мягкой однородной массы, которая хорошо держит форму. К белкам добавляем курагу, изюм и сушеную клюкву. Перемешиваем все ингредиенты до однородности.Припыляем рабочую поверхность мукой. Разделяем на ней тесто на 4 одинаковых части, каждую из которых раскатываем в тонкий прямоугольный пласт.Отступаем немного от края. Выкладываем на одну сторону заготовки четвертую часть от общего количества белковой начинки. Сворачиваем всё в плотный рулет. Защипываем края.Выкладываем заготовку швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Проделываем то же с остальными ингредиентами. Делаем на рулетах продольные надрезы (не до конца). Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Разрезаем рулет на порционные кусочки. Посыпаем их сахарной пудрой.

Такое печенье с курагой, изюмом и клюквой — выпечка № 1 для встречи подруг и для посиделок в теплом семейном кругу за чашечкой горячего чая. Обязательно сохраните рецепт этого домашнего десерта.