ГлавнаяРецептыКакие вареники нужно приготовить на Второй Сочельник: их варили еще наши предки Какие вареники нужно приготовить на Второй Сочельник: их варили еще наши предки На чтение: 2 минуты Вареники – обрядовое блюдо на Сочельник, символизирующее сытость и достаток. Их следует обязательно приготовить и на Голодную кутью. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вареники на Сочельник – одно из обязательных блюд на нашем столе перед Крещением. Начинками могут служить капуста, картофель, гречка, а в нашем случае – фасоль и грибы. К теме Готовим вареники: что нужно добавить в тесто и начинку для идеального результата Рецепт вареников с фасолью и грибами Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 250 грамм муки; – 4 яйца; – 120 миллилитров воды; для начинки: – 120 грамм фасоли сухой; – 40 грамм сушеных грибов; – соль, перец черный молотый по вкусу. Приготовление: Фасоль замочите с вечера, сварите до готовности, заправьте солью и перцем и перетрите сквозь жидкое сито. Сушеные грибы промойте, замочите в холодной воде на 4 – 5 часов и отварите до готовности. Вареные грибы следует мелко порубить и обжарьте на растительном масле с луком. Соедините с протертой фасолью. Для приготовления теста смешайте тёплую воду, яйца, соль и замесите тесто. Раскатайте его в пласт и разрежьте пополам. На половину раскатанного теста выложите шарики фарша из фасоли и грибов на расстоянии 7 сантиметров друг от друга и накройте их второй половиной теста. Вареники вырежьте специальной формой или стаканом и тщательно защипните края. Подготовленные вареники окуните в кипящий подсоленный кипяток, помешайте и варите 10 минут. Когда их вытащите, заправьте жареным луком. Для того чтобы все получилось идеально: пошаговый рецепт тесто на вареники. Поделитесь с друзьями