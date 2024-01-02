Описание приготовления:
Рождественский глинтвейн готовьте с мандаринами — они являются неизменным вестником новогодних праздников и как нельзя лучше подходят для создания ароматных горячих напитков. Сорт мандаринов и яблок большой роли не играет, но вы пробуйте глинтвейн на вкус — возможно нужно будет добавить чуть больше сахара.
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин / Яблоки Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн
Состав / Ингредиенты:
- Яблоко 2 Штуки
- Мандарин 1 Штука
- Сахар 3 Ст. ложки
- Вода горячая 500 Миллилитров
- Вино красное 250 Миллилитров
- Корица 2 Штуки (палочки)
- Бадьян 2 Штуки
- Гвоздика 2-3 Штук
- Перец черный горошек 3-4 Штук
- Лимон 2-3 Ломтиков
Количество порций 3
Как приготовить «Рождественский глинтвейн»
Яблоки промойте в воде, разрежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Нарежьте ломтиками в кастрюлю или ковш. Мандарин очистите от кожуры и белого слоя под ней. Разделите плод на дольки и добавьте в емкость вместе с ломтиками лимона.
Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту, доводя до кипения. Добавьте корицу, гвоздику, бадьян и горошины душистого перца.
Отварите фруктовые нарезки примерно 10 минут на умеренном нагреве, чтобы они отдали жидкости свой аромат и вкус.
Выключите нагрев и влейте в емкость вино, можно использовать любого сорта. Аккуратно перемешайте, напиток полностью готов.
Разлейте горячий глинтвейн в чашки или стаканы и подайте родным, друзьям.