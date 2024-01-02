Описание приготовления:

Рождественский глинтвейн готовьте с мандаринами — они являются неизменным вестником новогодних праздников и как нельзя лучше подходят для создания ароматных горячих напитков. Сорт мандаринов и яблок большой роли не играет, но вы пробуйте глинтвейн на вкус — возможно нужно будет добавить чуть больше сахара.

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты / Мандарин / Яблоки Блюдо: Напитки / Алкогольные / Глинтвейн

Состав / Ингредиенты:

Яблоко 2 Штуки

Мандарин 1 Штука

Сахар 3 Ст. ложки

Вода горячая 500 Миллилитров

Вино красное 250 Миллилитров

Корица 2 Штуки (палочки)

Бадьян 2 Штуки

Гвоздика 2-3 Штук

Перец черный горошек 3-4 Штук

Лимон 2-3 Ломтиков

Количество порций 3

Как приготовить «Рождественский глинтвейн»

Яблоки промойте в воде, разрежьте на четыре части и срежьте семенные блоки. Нарежьте ломтиками в кастрюлю или ковш. Мандарин очистите от кожуры и белого слоя под ней. Разделите плод на дольки и добавьте в емкость вместе с ломтиками лимона.

Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту, доводя до кипения. Добавьте корицу, гвоздику, бадьян и горошины душистого перца.

Отварите фруктовые нарезки примерно 10 минут на умеренном нагреве, чтобы они отдали жидкости свой аромат и вкус.

Выключите нагрев и влейте в емкость вино, можно использовать любого сорта. Аккуратно перемешайте, напиток полностью готов.

Разлейте горячий глинтвейн в чашки или стаканы и подайте родным, друзьям.