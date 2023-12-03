Вся семья просила повторить на завтрак. Хачапури на кефире за 15 минут: просто и вкусно

Если вы бывали в грузинских ресторанах или вам удалось дома попробовать грузинскую кухню, то вы, вероятно, знакомы с хачапури. Хачапури – национальное грузинское блюдо, которое популярно благодаря своему разнообразию и вкусовой гамме. Несмотря на это, оно сытное и недорогое, а готовить – проще простого.
Сегодня мы приготовим лепешки, которые тоже отдаленно близки к хачапури. Попробуйте и оцените, насколько лёгок и прост этот рецепт.
Ингредиенты для лепешек:
- кефир — 200 мл;
- сода – 0,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — ч. л.;
- растительное масло — ст. л.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 200 гр;
- зелёный лук;
- сыр — 100 гр.
Приготовление лепешек:
В глубокую миску наливаем 200 мл кефира и 0,5 чайной ложки соды. Перемешиваем с помощью венчика, всыпаем соль. Разбиваем два куриных яйца и вливаем растительное масло. Перемешиваем с помощью венчика.
Добавляем молоко и муку. Снова используем венчик. Затем мелко нарезаем зеленый лук, отправляем его к остальным ингредиентам. На крупной терке натираем сыр. Перемешиваем все до однородности.
Сковородку заливаем растительным маслом. Сверху выкладываем часть получившейся массы, ложкой делаем слой более равномерным. Закрываем сковородку крышкой и обжариваем с двух сторон по полторы минуты. Должна получиться румяная корочка.
Из всех ингредиентов у нас получилось четыре большие лепешки.
Отличный вариант для завтрака или перекуса. Возьмите на заметку!