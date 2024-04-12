Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром — весеннее удовольствие

Ингредиенты:

кабачок средний — 1 шт.;

томаты свежие средние — 1 шт.;

сыр твердых сортов — по вкусу;

зелень укропа мороженая — по вкусу;

майонез оливковый — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Пришла весна и хочется добавить в рацион каких то салатов или свежих овощей. Предлагаю вам рецепт тёплого салата из жареных кабачков и свежих томатов. Сыр может быть как твёрдых сортов, так и любой другой.

Кабачок нарезала кругляшами и выложила на разогретую сковороду.

Обжарила на растительном масле с двух сторон.

Выложила на плоскую тарелку.

Помидоры нарезала полукольцами.

Разложила их на кабачки вторым слоем. Посыпала порубленной зеленью укропа.

Тонким слоем майонеза прошлась по кругу.

Натерла на крупной тёрке сыр.

Салат готов к поеданию))

Как вариант я ещё делала с мелкими помидорами черри, разрезанными пополам. Их надо несколько штук, в отличие от крупных.

А сыр добавляла «фета». А заправляли уже в тарелке зельнью и майонезом или маслом, каждый себе сам, по желанию.

И тот и другой варианты салата вкусные. Очень просты в приготовлении и очень быстро съедаются.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.