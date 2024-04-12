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Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром — весеннее удовольствие

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Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром — весеннее удовольствие

Ингредиенты:
кабачок средний — 1 шт.;
томаты свежие средние — 1 шт.;
сыр твердых сортов — по вкусу;
зелень укропа мороженая — по вкусу;
майонез оливковый — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Пришла весна и хочется добавить в рацион каких то салатов или свежих овощей. Предлагаю вам рецепт тёплого салата из жареных кабачков и свежих томатов. Сыр может быть как твёрдых сортов, так и любой другой.
Кабачок нарезала кругляшами и выложила на разогретую сковороду.

Обжарила на растительном масле с двух сторон.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Выложила на плоскую тарелку.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Помидоры нарезала полукольцами.
Разложила их на кабачки вторым слоем. Посыпала порубленной зеленью укропа.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Тонким слоем майонеза прошлась по кругу.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Натерла на крупной тёрке сыр.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Салат готов к поеданию))

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

Как вариант я ещё делала с мелкими помидорами черри, разрезанными пополам. Их надо несколько штук, в отличие от крупных.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

А сыр добавляла «фета». А заправляли уже в тарелке зельнью и майонезом или маслом, каждый себе сам, по желанию.

Рецепт: Теплый салат из кабачков со свежими томатами и сыром - весеннее удовольствие

И тот и другой варианты салата вкусные. Очень просты в приготовлении и очень быстро съедаются.

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 40 руб.

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