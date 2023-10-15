Описание приготовления:
Румяное печенье можно подать на десерт, взять его с собой в школу или в поездку, на работу. В теплом виде печенье мягкое, а в остывшем — хрустящее, ломкое. По желанию вы можете добавить в него различные ароматизаторы, молотую корицу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки / Кунжут / Семена льна Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 1 Штука
- Сахар 80 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Мука пшеничная 150 Грамм
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Кунжут 2 Ст. ложки
- Семена льна 2 Ст. ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
440 ккал
Калорийность
11 г
Белки
19 г
Жиры
44 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье с семенами льна и кунжутом»
Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо растительного масла вы можете использовать сливочное топленое.
В глубокую емкость вбейте куриное яйцо, всыпьте соль, сахарный песок, ванильный сахар. Венчиком взбейте все примерно 2-3 минуты.
Влейте растительное масло без аромата или топленное сливочное. Аккуратно перемешайте.
Всыпьте семена льна, кунжут и разрыхлитель. Еще раз перемешайте.
Вмешайте пшеничную муку высшего сорта и замесите плотное песочное тесто.
Накройте его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 15-20 минут для охлаждения.
Спустя указанное время разделите тесто на равные части и скатайте каждую из них в колобок. Слегка приплюсните и разместите на пергаментной бумаге, застеленной на противне. Расстояние между заготовками должно быть не меньше 2-3 см., так как печенье увеличится в размерах.
Выпекайте печенье в духовке при температуре 200 градусов примерно 15 минут до румяности.
Остудите выпечку, она станет более хрустящей. Выложите печенье на тарелку и подайте его к столу вместе с любым выбранным вами напитком.