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Печенье с семенами льна и кунжутом

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Печенье с семенами льна и кунжутом

Описание приготовления:

Румяное печенье можно подать на десерт, взять его с собой в школу или в поездку, на работу. В теплом виде печенье мягкое, а в остывшем — хрустящее, ломкое. По желанию вы можете добавить в него различные ароматизаторы, молотую корицу.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки / Кунжут / Семена льна Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 1 Штука
  • Сахар 80 Грамм
  • Соль 2 Щепотки
  • Мука пшеничная 150 Грамм
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Кунжут 2 Ст. ложки
  • Семена льна 2 Ст. ложки
  • Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
  • Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

440 ккал

Калорийность

11 г

Белки

19 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с семенами льна и кунжутом»

Печенье с семенами льна и кунжутом

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо растительного масла вы можете использовать сливочное топленое.

Печенье с семенами льна и кунжутом

В глубокую емкость вбейте куриное яйцо, всыпьте соль, сахарный песок, ванильный сахар. Венчиком взбейте все примерно 2-3 минуты.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Влейте растительное масло без аромата или топленное сливочное. Аккуратно перемешайте.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Всыпьте семена льна, кунжут и разрыхлитель. Еще раз перемешайте.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Вмешайте пшеничную муку высшего сорта и замесите плотное песочное тесто.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Накройте его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 15-20 минут для охлаждения.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Спустя указанное время разделите тесто на равные части и скатайте каждую из них в колобок. Слегка приплюсните и разместите на пергаментной бумаге, застеленной на противне. Расстояние между заготовками должно быть не меньше 2-3 см., так как печенье увеличится в размерах.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Выпекайте печенье в духовке при температуре 200 градусов примерно 15 минут до румяности.

Печенье с семенами льна и кунжутом

Остудите выпечку, она станет более хрустящей. Выложите печенье на тарелку и подайте его к столу вместе с любым выбранным вами напитком.

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