Описание приготовления:

Румяное печенье можно подать на десерт, взять его с собой в школу или в поездку, на работу. В теплом виде печенье мягкое, а в остывшем — хрустящее, ломкое. По желанию вы можете добавить в него различные ароматизаторы, молотую корицу.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Семечки / Кунжут / Семена льна Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 1 Штука

Сахар 80 Грамм

Соль 2 Щепотки

Мука пшеничная 150 Грамм

Масло растительное 50 Миллилитров

Кунжут 2 Ст. ложки

Семена льна 2 Ст. ложки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Ванильный сахар 1/4 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

440 ккал

Калорийность

11 г

Белки

19 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье с семенами льна и кунжутом»

Подготовьте указанные ингредиенты. Вместо растительного масла вы можете использовать сливочное топленое.

В глубокую емкость вбейте куриное яйцо, всыпьте соль, сахарный песок, ванильный сахар. Венчиком взбейте все примерно 2-3 минуты.

Влейте растительное масло без аромата или топленное сливочное. Аккуратно перемешайте.

Всыпьте семена льна, кунжут и разрыхлитель. Еще раз перемешайте.

Вмешайте пшеничную муку высшего сорта и замесите плотное песочное тесто.

Накройте его пищевой пленкой и поместите в холодильник на 15-20 минут для охлаждения.

Спустя указанное время разделите тесто на равные части и скатайте каждую из них в колобок. Слегка приплюсните и разместите на пергаментной бумаге, застеленной на противне. Расстояние между заготовками должно быть не меньше 2-3 см., так как печенье увеличится в размерах.

Выпекайте печенье в духовке при температуре 200 градусов примерно 15 минут до румяности.

Остудите выпечку, она станет более хрустящей. Выложите печенье на тарелку и подайте его к столу вместе с любым выбранным вами напитком.