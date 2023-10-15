ГлавнаяРецептыЯблочные булочки с корицей в слоеном тесте – осенняя выпечка выходного дня Яблочные булочки с корицей в слоеном тесте – осенняя выпечка выходного дня На чтение: 1 минута Яблочные булочки с корицей стану настоящим наслаждением для целой семьи. Хрустящая корочка, нежный аромат корицы и сочные запеченные яблоки в тесте – объедение! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Из яблок можно приготовить много любопытных десертов, однако мы предлагаем остановиться на домашней выпечке. А именно на булочках из слоеного теста с корицей и сахаром. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Такую домашнюю выпечку можно подавать как к праздничному столу, так и к обыденному чаепитию. А если еще добавить шарик мороженого получится еще вкуснее. Рецепт яблочных булочек в тесте Время: 40 минут Порции: 12 штук Ингредиенты: – 3 больших яблока; – 500 граммов слоено-дрожжевого теста; – 2 столовые ложки сахара; – 1 чайная ложка корицы с горкой; – 1 яйцо. Приготовление: Нарезаем помытые и очищенные яблоки кольцами. Удаляем серединки с семенами. Смешиваем корицу и сахар, панируем в этой смеси яблоки с двух сторон. Разогреваем духовку до 190 градусов. Раскатываем тесто, нарезаем длинными тонкими полосками. Заворачиваем яблоки через серединки. Сверху смазываем сформованные булочки яйцом, посыпаем смесью сахара и корицы и отправляем выпекаться. Через 25-30 минут яблочные булочки будут готовы. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить рисово-тыквенную кашу для детей. Поделитесь с друзьями