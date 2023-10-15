Рецепт: Рагу из батата (сладкого картофеля) — Яркие краски осени! Вкусное и нежное овощное рагу с двумя видами картофеля.

Ингредиенты:

картофель крупный — 7-8 шт.;

батат крупный — 3 шт.;

морковь крупная свежая — 1 шт.;

лук-шалот — 2 шт.;

болгарский перец зеленый — 100 г;

томатный кетчуп «лечо» — 2 ст.л.;

соль — по вкусу;

оливки — для подачи;

масло растительное — 50 мл;

масло сливочное — 40 г

Способ приготовления: Не так давно мы открыли для себя батат, всем в нашей семье он пришёлся по вкусу. В готовых блюдах младшие дети вообще воспринимают его как морковку. А варёную морковку у меня любят все, что удивительно.

Из батата я уже готовила суп — жгучая похлебка с нутом, горохом и сладким картофелем.

Сегодня у нас второе блюдо — рагу из батата.

В глубокой кастрюле с толстыми стенками разогреваем растительное и сливочное масло.

Готовить рагу мы будем из двух видов картофеля — обычного и сладкого. Хотя на самом-то деле батат это вообще не картофель, но мы привыкли так его называть.

Картофель для рагу нарезаем всегда крупными кусочками. Батат готовится намного быстрее картофеля, поэтому добавлять его будем позже, когда картофель хорошо обжарится.

Батат также нарезаем крупными ломтиками и добавляем к обжаренному картофелю.

Морковь нарезаем кубиками среднего размера. Я взяла для данного рагу лук-шалот, у него мягкий, более сладкий вкус, который подчеркнёт сладость батата.

Лук нарезаем тонкими четвертинками колец.

Когда все овощи нарезаны и уложены в кастрюлю, добавляем соль по вкусу и томатный соус «лечо» (у меня лечо от «Слобода», очень вкусный, густой и ароматный).

Также я добавила немного болгарского перца, без него не представляю себе ни одного овощного блюда.

Перемешиваем все овощи, жарим на умеренно сильном огне, затем убавляем огонь, накрываем крышкой и тушим до готовности овощей около 15-20 минут. Добавлять воду не нужно, сока от овощей будет вполне достаточно.

Рагу из батата получается по-осеннему ярким и ароматным. Тушёный батат по вкусу напоминает что-то среднее между тыквой и морковью. Очень вкусно и полезно получается.

Что ещё можно приготовить из батата? Например, жареный батат с оригинальным сметанным соусом. Совсем не похоже на жареную картошку, но тоже очень вкусно, и главное — полезно.

Также мы пробовали из батата делать пюре с овощным салатом. Необычное, немного водянистое, но очень вкусное! Рекомендую попробовать, малышам очень нравится со сливочным маслом.

Время приготовления: 30 мин.