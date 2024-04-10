Печенье со сгущенным молоком: как быстро приготовить невероятный десерт

На приготовление такого печенья уйдет совсем немного время. Украсить его можно по своему вкусу.

У каждой хозяйки среди любимых рецептов обязательно найдется проверенный годами рецепт быстрого вкусного печенья. Своим рецептом с читателями собственного кулинарного блога поделилась Светлана Бауэр. Печенье со сгущенным молоком всего из трех ингредиентов готовится очень быстро и получается аппетитным.

Печенье со сгущенным молоком

Ингредиенты:

масло или маргарин – 150 гр;

сгущенное молоко – 1 банка;

разрыхлитель (по желанию) – 0,5 ч. л;

мука – 400 гр.

Способ приготовления:

Смешать в глубокой посуде просеянную муку и разрыхлитель , натереть масло на крупной терке, все смешать. Туда же добавить сгущенное молоко, замесить тесто.

Сформировать печенье, выпекать в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 20 минут.

Готовое печенье по желание обмокнуть в белый или молочный шоколад, дать ему остыть.

При желании можно украсить готовое печенье разноцветной присыпкой.

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