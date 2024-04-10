Такое барбекю вы никогда не забудете: 3 лучших маринада для шашлыка

Чтобы ваше барбекю удалось, стоит начинать с выбора рецепта и того продукта, который вы хотите приготовить. Самыми популярными вариантами являются курица, свинина, баранина и говядина.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Чтобы ваш шашлык получился идеальным, воспользуйтесь рецептами этих маринадов. Вам точно понравится.

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Как мариновать шашлык

После того, как вы определились с «главным героем» барбекю, следует подобрать для него правильный маринад. Он придаст блюду пикантный вкус и аппетитный аромат.

Как правило, в состав маринада входят смесь специй, растительное масло и кислота – например, лимонный сок. Мясо или овощи кладут в миску с крышкой, заливают маринадом и оставляют на несколько часов в прохладном месте.

Не терзайте себя вопросами о том, как быстро замариновать шашлык, а запомните главное – курице достаточно 30 минут маринования, а свинине, говядине и баранине – минимум 2 – 3 часа.

Маринад сделает мясо вкуснее / Фото Depositphotos

Рецепты маринадов

Луковый маринад – быстрый и универсальный вариант. Необходимые ингредиенты – лук, молотый черный перец и соль по вкусу. Медовый маринад – прекрасное решение для свинины и говядины. Все, что вам необходимо для маринования шашлыка, – это 1 – 2 столовые ложки меда, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайная ложка кунжутного масла, 1 чайная ложка имбиря, 2 зубчика чеснока и красный перец. Универсальный маринад – луково-томатный. Для его приготовления нужны 1 помидор, 2 луковицы, 3 – 4 зубчика чеснока, соль и перец. Эту смесь надо залить стаканом воды. По желанию можно добавить зелень.

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