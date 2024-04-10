Что можно приготовить из банана: Топ-5 простейших десертов

Предлагаем вашему вниманию подборку простых десертов из банана.

Шоколадный пирог с бананом

Отлично подходит к чаю или как перекус. Готовить легко и недолго, рассказывает Архипова Юлия.

Что понадобится: молоко (2 ложки ст); мука (2 ложки ст); какао (3 ложки ст); стакан сахарного песка; 1 банан; сода (1.5 ложки чайных).

Приготовление

• Смешать в одной посуде муку с какао. Всыпать соду и сахар.

• Добавить молоко, перемешать. Тесто готово.

• Мелкими кусками нарезать банан. В смазанную форму (маслом) вылить тесто, добавить банан.

• Выпекать при 180 градусах в духовке (полчаса).

Банановые оладьи (без добавления сахара)

Готовится за 15-20 минут всего из 5 ингредиентов.

Что понадобится: соль (щепотка), бананы (4 шт), молоко (1/2 ст), яйцо (1 шт), мука (1 стакан).

Приготовление

• 2 банана нарезать, добавить яйцо, соль и взбить всё это в блендере (пока содержимое не превратится в пюре). Готовую массу перелить в миску.

• Нарезать ещё 2 банана, влить полстакана молока и взбить. После этого смешать с содержимым в посуде, всыпать муку, размешать.

• Добавить растительное масло в сковороду, немного разогреть. Выкладывать оладьи нужно по ложке теста и жарить с обеих сторон до тех пор, пока они не позолотятся.

• После обжарки положить готовые оладьи на салфетки (бумажные). Теперь блюдо готово к тому, чтобы подавать его к столу!

Мороженое из банана

Вкусное и натуральное мороженое порадует как детей, так и взрослых! И готовится очень легко с минимум ингредиентов.

Что понадобится: бананы (2-3 шт), сливки (100 мл).

Приготовление

• Бананы нарезать на круглые куски и отправить в морозилку до лёгкой заморозки.

• Добавить в чашу сливки и замороженный банан, измельчить с помощью блендера до густой массы. Затем можно воспользоваться миксером для придания массе объёма.

• По желанию можно добавить в получившееся мороженое орехи, шоколад (в измельченном виде) или варенье. Десерт готов!

Банановый кекс

Кекс из банана – отличный вариант десерта к чаю или чтобы просто угостить гостей. Он получается вкусным и лёгким.

Что понадобится: 1 банан; сливочное масло (2 ложки ст); сахар (110 г); 75 мл. молока; разрыхлитель (1 ч.л.); яйцо; мука (100 г).

Приготовление

• Взбить масло, всыпая постепенно немного сахара и вливая молоко (пока масса не станет густой).

• Добавить яйцо и взбить всё миксером.

• Положить нарезанный банан в получившуюся массу и измельчить всё до однородного состояния.

• Всыпать муку с разрыхлителем и всё смешать.

• Готовое жидкое тесто влить в форму (либо же на пергамент), отправить в духовку на полчаса (при 180 градусах).

• После того, как кекс испечётся, дать ему остыть и после этого нарезать на несколько частей.

Банан с карамелью

Десерт, который очень понравится детям и любителям бананов.

Что понадобится: банан в количестве 2 шт, масло сливочное (3 ст. ложки), сахарный песок (50 г).

Приготовление

• Очищенные бананы нарезать на кусочки.

• Растопить в сковородке сл. масло, засыпать сахар и на небольшом огне (постоянно помешивая) довести до состояния карамели. Это займёт 2-3 минуты.

• В карамель влить немного кипятка и добавить в сковороду кусочки банана, припарить их несколько минут с двух сторон.

• Можно по желанию посыпать корицей. Снять с огня. Всё, блюдо готово!

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Проверено редакцией