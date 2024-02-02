Рецепт: Соус из томатной пасты к шашлыку — Самый простой соус к шашлыку из томатной пасты!

Ингредиенты:

томатная паста — 3 ст.ложки;

чеснок — 1 головка;

укроп — половина пучка;

соль — 1 ч.ложка;

сахар — 1 ч.ложка;

перец черный молотый — 1 ч.ложка;

масло растительное — 50 мл;

вода — 100 мл

Способ приготовления: Идея приготовить этот соус пришла очень спонтанно. В один прекрасный день, когда аппетитный шашлык уже вертелся на шампурах, я вдруг вспомнила, что кетчупа я к нему не купила. Да и ничего подходящего, кроме томатной пасты, в холодильнике не нашлось. И вот я за минуту нахожу в интернете самый простой рецепт соуса на основе томатной пасты- так и прижился у нас данный рецепт. Он очень простой, но результат круче любого кетчупа, который продается в магазине. Делюсь с вами, надеюсь, мой рецепт будет для вас полезным. Вот такой аппетитный соус на основе томатной пасты получается.

Для приготовления чистим чеснок, укроп моем и режем его поперек пучка на пару частей.

В чашу блендера отправляем томатную пасту, воду,

сюда же добавляем зелень, чеснок и остальные ингредиенты, указанные в рецепте.

Измельчаем все до однородного состояния, на все уходит буквально минута.

Получается очень ароматный соус с зеленью и чесноком. На вкус он очень приятный.

С домашним шашлычком, овощами на гриле и конвертиками из лаваша разлетается очень быстро.

Это очень вкусно!

Рекомендую попробовать!

Приятного всем аппетита!

Время приготовления: 5 мин.