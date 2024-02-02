Описание приготовления:
Для приготовления закуски выбираем чипсы одинакового размера. Основа закуски — салат из сыра и яйца, с добавлением помидора, зелени, чеснока. В результате мы получим отличное сочетание — хрустящая основа и нежная начинка. Готовить такой вариант закуски на чипсах следует непосредственно перед подачей на стол, чтобы чипсы остались хрустящими и не размокли от салата.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Чипсы 10 Штук
- Помидоры 1 Штука
- Куриные яйца 1 Штука
- Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)
- Укроп 5 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Майонез 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
171 ккал
Калорийность
13 г
Белки
9 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пикантная закуска на чипсах»
Подготовьте ингредиенты. Заранее отварите куриное яйцо вкрутую.
Остудите и очистите куриное яйцо, после натрите его на мелкой терке, переложите в тарелку. Также натрите на мелкой терке сыр, добавьте к яйцу.
Помидор ополосните и просушите, удалите сердцевину, так как она даст лишнюю жидкость. Стенки помидора нарежьте кубиком и переложите в салат. Укроп сполосните и просушите, нарежьте мелко и добавьте ко всем ингредиентам.
Заправьте все ингредиенты майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, измельченный зубчик чеснока. Перемешайте все.
Снимите пробу, при необходимости отрегулируйте вкус салата.
Наполните все чипсы приготовленной закуской. Вот и все, подавайте к столу сразу же.
Приятного аппетита!