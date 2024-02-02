Описание приготовления:

Для приготовления закуски выбираем чипсы одинакового размера. Основа закуски — салат из сыра и яйца, с добавлением помидора, зелени, чеснока. В результате мы получим отличное сочетание — хрустящая основа и нежная начинка. Готовить такой вариант закуски на чипсах следует непосредственно перед подачей на стол, чтобы чипсы остались хрустящими и не размокли от салата.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Чипсы 10 Штук

Помидоры 1 Штука

Куриные яйца 1 Штука

Сыр 80 Грамм (твердый, тертый)

Укроп 5 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Майонез 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

171 ккал

Калорийность

13 г

Белки

9 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пикантная закуска на чипсах»

Подготовьте ингредиенты. Заранее отварите куриное яйцо вкрутую.

Остудите и очистите куриное яйцо, после натрите его на мелкой терке, переложите в тарелку. Также натрите на мелкой терке сыр, добавьте к яйцу.

Помидор ополосните и просушите, удалите сердцевину, так как она даст лишнюю жидкость. Стенки помидора нарежьте кубиком и переложите в салат. Укроп сполосните и просушите, нарежьте мелко и добавьте ко всем ингредиентам.

Заправьте все ингредиенты майонезом, добавьте соль и перец по вкусу, измельченный зубчик чеснока. Перемешайте все.

Снимите пробу, при необходимости отрегулируйте вкус салата.

Наполните все чипсы приготовленной закуской. Вот и все, подавайте к столу сразу же.

Приятного аппетита!