Описание приготовления:

Молоко и сметану лучше всего взять деревенскую из натурального молока. Получается прекрасный творог, из которого можно приготовить что угодно. Но если просто смешать его со сметаной, он станет отличным завтраком или перекусом.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко Блюдо: По-деревенски

Состав / Ингредиенты:

Молоко 1 Литр (домашнее, жирное)

Сметана 2 Ст. ложки

Количество порций 1

Калорийность

66 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печной творог в духовке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления.

Смешайте теплое молоко со сметаной до однородности и уберите в теплое место на 8-12 часов для заквашивания.

Духовку разогрейте до температуры 150 градусов и поставьте кастрюлю с молочной массой. Готовьте в течение 40 минут. После этого дайте постоять минут 20.

Дуршлаг застелите плотной тканью и вылейте массу, завяжите концы. После этого подвесьте и дайте стечь сыворотке. На это уйдет примерно 2 часа. После этого переложите готовый творог в тарелку и подавайте к столу.

Приятного аппетита!