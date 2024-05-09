Всего 4 ингредиента: салат «Грёзы любви». Сразу 2 бюджетных салата на праздничный стол

История салатов началась в Древнем Риме, где их готовили из смеси трав, овощей и фруктов, приправленных солью, медом и уксусом.

В эпоху Возрождения салаты стали популярными в Европе и были обязательным атрибутом пиршеств. В их состав входили различные овощи, зелень, фрукты, орехи, а также мясо и рыба. Со временем рецепты салатов менялись и совершенствовались. Так, в XIX веке появились винегрет, «Оливье» и «Сельдь под шубой», ставшие классическими.

В XX веке салаты стали неотъемлемой частью меню ресторанов и кафе. Приготовим пару бюджетных салатов на праздничный стол.

Салат “Грёзы любви”

Ингредиенты:

картофель — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

куриный окорочок копченый — 1 шт.;

лук — ½ шт.;

соль — ½ ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

уксус 5% — 3 ст.л.;

укроп — пучок;

майонез.

Приготовление салата “Грёзы любви”:

Нарезаем луковицу полукольцами, заливаем кипятком. Спустя пару минут выливаем кипяток, лук солим и посыпаем сахаром. Поливаем лук уксусом, закрываем в таре и перемешиваем.

Пока лук маринуется, отвариваем или запекаем свеклу и картофель. Очищаем окорочок от кости, нарезаем маленьким кубиком.

Натираем очищенный картофель на мелкой терке, формируем первый слой в салатнике. Солим картофельный слой и смазываем сеточкой из майонеза.

Посыпаем картофельный слой куриным мясом, также добавляем майонезную сеточку. Натираем на терке очищенную свеклу, выкладываем на слой мяса, покрываем майонезом.

Посыпаем верхушку свекольного слоя маринованным луком. Украсить салат можно укропом.

Получается вкусный простой салат из картошки и свеклы. Можно добавить в салат сумах по вкусу.

Салат по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 1 шт.;

сельдь малосольная филе — 1 шт.;

огурец маринованный — 2 шт.;

лук маринованный — ½ шт.;

соль — щепотка;

масло нерафинированное — 3 ст.л.

Приготовление салата по-деревенски:

Нарезаем вареный очищенный картофель на небольшие кубики, аналогично режем селедку и огурцы. Выкладываем в салатник картошку, селедку и огурцы, добавляем маринованный лук.

Солим салат, заправляем растительным маслом и перемешиваем.

В результате мы имеем быстрый вкусный салат с сельдью. Это хороший способ сделать салат из самых доступных продуктов.