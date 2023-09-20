Стало известно, какие две диеты могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Снизить риски деменции можно не только с помощью когнитивных упражнений, но и с помощью диеты. Об этом сообщили сотрудники Исследовательского центра болезни Альцгеймера при Канзасском университете в разговоре с Daily Mirror.

Правильное питание защищает сердечно-сосудистую систему и обеспечивает стабильный приток крови к мозгу. По мнению ученых, лучшей «пищей для ума» являются цельнозерновые продукты, овощи, фрукты, морепродукты, источники насыщенных жиров (авокадо, оливки, орехи, семечки и растительные масла) и натрия.

Все эти продукты являются основой сразу двух диет — средиземноморской и диеты MIND. В ходе девятилетнего эксперимента команде Канзасского университета удалось установить, что у приверженцев этих принципов питания риск деменции ниже в среднем на 23-53%.

Исследователи советуют добавить в рацион больше ягод, которые богаты мощными антиоксидантами флавоноидами и защищают клетки мозга от окислительного стресса, а также листовой зелени, устраняющей амилоидные бляшки. Мозгу также потребуются бобовые (фасоль, нут, чечевица и другие виды), ведь они повышают активность мозга у пожилых людей и стимулируют обработку информации, улучшают внимание и память. Яйца, в свою очередь, считаются самым важным продуктом для мозга, потому что содержат соединение холин (ранее известное как витамин В4), обладающее мембранопротекторным и антиатеросклеротическим свойствами.