Описание приготовления:
Сухофрукты и специи можно взять по своему усмотрению. Я взяла уже готовую смесь специй для имбирного печенья. Варенье тоже используйте по своему вкусу, я использовала варенье из фейхоа. Все продукты перед выпечкой должны быть комнатной температуры.
Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Мука Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Сухофрукты 300 Грамм
- Вода 200 Грамм
- Сахар 225 Грамм (200 грамм — для сиропа, 25 грамм — в тесто)
- Коньяк 100 Миллилитров
- Масло сливочнoe 70 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Мука миндальная 25 Грамм
- Мед 10 Грамм
- Варенье 20 Грамм
- Специи 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка (в тесто)
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка (для посыпки)
Количество порций 5
Калорийность
325 ккал
Калорийность
5 г
Белки
15 г
Жиры
38 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пряный рождественский кекс с сухофруктами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пряного рождественского кекса с сухофруктами.
Сухофрукты вымойте и обсушите. Крупные порежьте на кусочки. Светлые и темные сухофрукты разложите по разным банкам и залейте сиропом, плотно закройте. Для этого смешайте сахар, воду и коньяк. Доведите все до кипения, варите 2 минуты и полностью остудите. Оставьте их на 12 часов.
Откиньте сухофрукты на сито и дайте сиропу полностью стечь.
Мягкое сливочное масло взбейте в пышную массу с сахаром.
Вбейте в масло яйцо и снова хорошо взбейте.
Добавьте в массу мед, варенье и специи, взбейте.
Всыпьте обе муки и щепотку соли, перемешайте лопаточкой.
Всыпьте в тесто сухофрукты и перемешайте.
Форму для кекса 11 на 20 сантиметров застелите бумагой для выпечки или пергаментом. Переложите в форму тесто и хорошо примните.
Накройте форму сверху фольгой и поставьте в горячую духовку. Выпекайте кекс при температуре 140 градусов в течение 2-2.5 часов. Готовый кекс смажьте сверху сиропом после сухофруктов и полностью остудите, не вынимая из бумаги до полного остывания.
Заверните кекс в пергамент и уберите в холодильник минимум на две недели. После этого посыпьте его сахарной пудрой и украсьте по своему вкусу.
Приятного аппетита!