Описание приготовления:

Сухофрукты и специи можно взять по своему усмотрению. Я взяла уже готовую смесь специй для имбирного печенья. Варенье тоже используйте по своему вкусу, я использовала варенье из фейхоа. Все продукты перед выпечкой должны быть комнатной температуры.

Назначение: На праздничный стол / Рождество Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Мука Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Сухофрукты 300 Грамм

Вода 200 Грамм

Сахар 225 Грамм (200 грамм — для сиропа, 25 грамм — в тесто)

Коньяк 100 Миллилитров

Масло сливочнoe 70 Грамм

Яйцо 1 Штука

Мука миндальная 25 Грамм

Мед 10 Грамм

Варенье 20 Грамм

Специи 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка (в тесто)

Сахарная пудра 1 Ст. ложка (для посыпки)

Количество порций 5

Калорийность

325 ккал

Калорийность

5 г

Белки

15 г

Жиры

38 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пряный рождественский кекс с сухофруктами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пряного рождественского кекса с сухофруктами.

Сухофрукты вымойте и обсушите. Крупные порежьте на кусочки. Светлые и темные сухофрукты разложите по разным банкам и залейте сиропом, плотно закройте. Для этого смешайте сахар, воду и коньяк. Доведите все до кипения, варите 2 минуты и полностью остудите. Оставьте их на 12 часов.

Откиньте сухофрукты на сито и дайте сиропу полностью стечь.

Мягкое сливочное масло взбейте в пышную массу с сахаром.

Вбейте в масло яйцо и снова хорошо взбейте.

Добавьте в массу мед, варенье и специи, взбейте.

Всыпьте обе муки и щепотку соли, перемешайте лопаточкой.

Всыпьте в тесто сухофрукты и перемешайте.

Форму для кекса 11 на 20 сантиметров застелите бумагой для выпечки или пергаментом. Переложите в форму тесто и хорошо примните.

Накройте форму сверху фольгой и поставьте в горячую духовку. Выпекайте кекс при температуре 140 градусов в течение 2-2.5 часов. Готовый кекс смажьте сверху сиропом после сухофруктов и полностью остудите, не вынимая из бумаги до полного остывания.

Заверните кекс в пергамент и уберите в холодильник минимум на две недели. После этого посыпьте его сахарной пудрой и украсьте по своему вкусу.

Приятного аппетита!