Соленые бельгийские вафли с сыром: вкусная идея ленивого и сытного завтрака

Бельгийские вафли — идеальный вариант завтрака. Однако они бывают не только сладкими. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовьте бельгийские вафли с сыром. По вкусу они будут похожими на хачапури. Стоит попробовать Для тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке Рецепт вафель к завтраку Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 40 граммов растопленного сливочного масла;

– 150 граммов твердого сыра;

– 120 граммов молока;

– 6 граммов разрыхлителя;

– 100 граммов муки;

– половина чайной ложки соли. Приготовление: Натрите творог на крупной терке. К творогу добавьте яйца, масло, молоко, соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности. Выпекайте в вафельнице до готовности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные рыбные котлеты из консервированного тунца.