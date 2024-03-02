ГлавнаяРецептыСоленые бельгийские вафли с сыром: вкусная идея ленивого и сытного завтрака Соленые бельгийские вафли с сыром: вкусная идея ленивого и сытного завтрака На чтение: 1 минута Бельгийские вафли — идеальный вариант завтрака. Однако они бывают не только сладкими. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовьте бельгийские вафли с сыром. По вкусу они будут похожими на хачапури. Стоит попробовать Для тех, у кого нет времени на лепку: ленивый рецепт пельменей в духовке Рецепт вафель к завтраку Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 2 яйца; – 40 граммов растопленного сливочного масла; – 150 граммов твердого сыра; – 120 граммов молока; – 6 граммов разрыхлителя; – 100 граммов муки; – половина чайной ложки соли. Приготовление: Натрите творог на крупной терке. К творогу добавьте яйца, масло, молоко, соль, разрыхлитель и муку. Перемешайте до однородности. Выпекайте в вафельнице до готовности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные рыбные котлеты из консервированного тунца. Поделитесь с друзьями