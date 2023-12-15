Рецепт: Картофельные драники с брокколи для малыша — С брокколи на сковороде

Ингредиенты:
картофель маленького размера — 3 шт.;
соцветия брокколи — 1 шт.;
яйцо перепелиное — 2 шт.;
мука пшеничная — 2 ст. ложки;
соль — по вкусу
Способ приготовления:
Для начала подготовим ингредиенты. Три маленьких картофелины, мелко-нарезанный брокколи, муку и два перепелиных яйца.
Затем картофель натираем на крупной терке, тертый картофель отжимаем от лишней жидкости, добавляем брокколи и яйца, тщательно перемешиваем.
В полученную смесь добавляем муку и снова перемешиваем.
Сковороду разогреваем на среднем огне, формируем драники и обжариваем с каждой стороны по 3 минуты без масла (на антипригарной сковороде) или с каплей масла (смазать сковороду кисточкой).
Сначала обжариваем на одной стороне без крышки, после переворачивания, накрыть крышкой, чтобы драники хорошо пропеклись.
Внимание! Блюдо можно давать ребенку только после ввода аллергенов! Мука и яйца являются аллергенами!
Приятного аппетита Вам и Вашему малышу! Я подаю драники со сметаной.
Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.