Рецепт: Картофельные драники с брокколи для малыша — С брокколи на сковороде

Ингредиенты:

картофель маленького размера — 3 шт.;

соцветия брокколи — 1 шт.;

яйцо перепелиное — 2 шт.;

мука пшеничная — 2 ст. ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Для начала подготовим ингредиенты. Три маленьких картофелины, мелко-нарезанный брокколи, муку и два перепелиных яйца.

Затем картофель натираем на крупной терке, тертый картофель отжимаем от лишней жидкости, добавляем брокколи и яйца, тщательно перемешиваем.

В полученную смесь добавляем муку и снова перемешиваем.

Сковороду разогреваем на среднем огне, формируем драники и обжариваем с каждой стороны по 3 минуты без масла (на антипригарной сковороде) или с каплей масла (смазать сковороду кисточкой).

Сначала обжариваем на одной стороне без крышки, после переворачивания, накрыть крышкой, чтобы драники хорошо пропеклись.

Внимание! Блюдо можно давать ребенку только после ввода аллергенов! Мука и яйца являются аллергенами!

Приятного аппетита Вам и Вашему малышу! Я подаю драники со сметаной.

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.