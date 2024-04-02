Описание приготовления:

Красочные пельмени соберут за столом всю семью на обед или ужин. Подавайте их со сметаной или растопленным сливочным маслом, чесночным соусом и т.д. По желанию заготовки можно заморозить и тогда у вас всегда будут под рукой готовые полуфабрикаты.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука / Гречневая мука Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Яйцо куриное 1 Штука (тесто)

Вода 150 Миллилитров (тесто)

Соль 3 Щепотки (тесто)

Мука гречневая 300 Грамм (тесто)

Мука пшеничная 100 Грамм (тесто)

Фарш 400 Грамм (говядина и свинина)

Лук репчатый 1 Штука (половинка)

Соль 3 Щепотки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

236 ккал

Калорийность

12 г

Белки

7 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени "Малороссийские" из гречневой муки»

Подготовьте указанные ингредиенты. Фарш можно использовать любой по вашему вкусу: куриный, свиной, говяжий или их частично добавлять и перемешивать.

Перемешайте между собой гречневую и пшеничную муку. Две трети массы высыпьте в глубокую емкость и сделайте в ней углубление. Вбейте туда куриное яйцо, всыпьте соль и влейте теплую, но не горячую воду.

Замесите плотное тесто, подсыпая муку, если это потребуется. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 20 минут в покое.

В фарш натрите очищенную и промытую половинку репчатого лука и добавьте соль, молотый черный перец. По желанию допустимо всыпать и другие пряности, специи. Тщательно вымешайте фарш.

"Отдохнувшее" тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте чашкой или стаканом из него круги. Обязательно обмакивайте чашку в муку перед вырезанием, чтобы тесто к ней не прилипало. Скатайте из фарша небольшие колобочки и выложите на круги.

Залепите края кругов, формируя форму вареников и затем соедините края, залепив их. Присыпьте доску мукой и выложите на нее заготовки пельменей. В таком виде их можно заморозить в течение 1-2 часов, чтобы иметь под рукой готовый полуфабрикат.

Вскипятите воду в кастрюле или казане, всыпьте пару щепоток соли и выложите готовые пельмени по одному в кипящую воду. Отварите примерно 10-12 минут до готовности, убавив нагрев после повторного закипания воды.

Выложите готовые пельмени из гречневой муки на тарелки шумовкой и подайте к столу, полив растопленным сливочным маслом. Приятного вам аппетита!