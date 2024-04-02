Описание приготовления:
Красочные пельмени соберут за столом всю семью на обед или ужин. Подавайте их со сметаной или растопленным сливочным маслом, чесночным соусом и т.д. По желанию заготовки можно заморозить и тогда у вас всегда будут под рукой готовые полуфабрикаты.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мука / Гречневая мука Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо куриное 1 Штука (тесто)
- Вода 150 Миллилитров (тесто)
- Соль 3 Щепотки (тесто)
- Мука гречневая 300 Грамм (тесто)
- Мука пшеничная 100 Грамм (тесто)
- Фарш 400 Грамм (говядина и свинина)
- Лук репчатый 1 Штука (половинка)
- Соль 3 Щепотки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
236 ккал
Калорийность
12 г
Белки
7 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пельмени "Малороссийские" из гречневой муки»
Подготовьте указанные ингредиенты. Фарш можно использовать любой по вашему вкусу: куриный, свиной, говяжий или их частично добавлять и перемешивать.
Перемешайте между собой гречневую и пшеничную муку. Две трети массы высыпьте в глубокую емкость и сделайте в ней углубление. Вбейте туда куриное яйцо, всыпьте соль и влейте теплую, но не горячую воду.
Замесите плотное тесто, подсыпая муку, если это потребуется. Накройте его пищевой пленкой и оставьте на 20 минут в покое.
В фарш натрите очищенную и промытую половинку репчатого лука и добавьте соль, молотый черный перец. По желанию допустимо всыпать и другие пряности, специи. Тщательно вымешайте фарш.
"Отдохнувшее" тесто раскатайте в тонкий пласт и вырежьте чашкой или стаканом из него круги. Обязательно обмакивайте чашку в муку перед вырезанием, чтобы тесто к ней не прилипало. Скатайте из фарша небольшие колобочки и выложите на круги.
Залепите края кругов, формируя форму вареников и затем соедините края, залепив их. Присыпьте доску мукой и выложите на нее заготовки пельменей. В таком виде их можно заморозить в течение 1-2 часов, чтобы иметь под рукой готовый полуфабрикат.
Вскипятите воду в кастрюле или казане, всыпьте пару щепоток соли и выложите готовые пельмени по одному в кипящую воду. Отварите примерно 10-12 минут до готовности, убавив нагрев после повторного закипания воды.
Выложите готовые пельмени из гречневой муки на тарелки шумовкой и подайте к столу, полив растопленным сливочным маслом. Приятного вам аппетита!