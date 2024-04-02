Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы — Просто готовить , очень вкусно кушать!

Ингредиенты:

пюре айвы — 0,5 л;

яичные белки — 3 шт;

сахар — 4 ст.л

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые читатели!

В прошлом году я заготовила много разного фруктового пюре, даже приготовила пюре из АЙВЫ, которое мне очень понравилась.

Айва очень хорошо взбивается, в ней пектина больше, чем в яблоках.

Приготовила хрустяшки, получились отменные.

Приготовление простое, много времени уходит только на сушку .

Начинаю с того. что отделяю очень аккуратно. что бы не попал желток, белки.

Начинаю взбивать.

Порционно, по мере взбивания, добавляю сахар.

Как только весь сахар растворится, порционно добавляю пюре.

Получилась пышная. плотная, масса.

готовлю противень, застилаю силиконизированной бумагой.

выкладываю готовую массу.

Распределяю по противню.

Включаю духовку на температуру 60 градусов, духовку оставляю приоткрытой… Часа через 4 прорезаю ножом для пиццы на кусочки.

Готовы хрустики тогда. когда полностью хрустят, мягкой массы не осталось и хорошо отходят от бумаги.

Хрустики готовы, пористые. воздушные. очень вкусные.

Съедаются тоже очень быстро… нравятся всем!

Время приготовления: 5 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.