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Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы — Просто готовить , очень вкусно кушать!

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Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы — Просто готовить , очень вкусно кушать!

Ингредиенты:
пюре айвы — 0,5 л;
яичные белки — 3 шт;
сахар — 4 ст.л
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые читатели!
В прошлом году я заготовила много разного фруктового пюре, даже приготовила пюре из АЙВЫ, которое мне очень понравилась.
Айва очень хорошо взбивается, в ней пектина больше, чем в яблоках.
Приготовила хрустяшки, получились отменные.

Приготовление простое, много времени уходит только на сушку .
Начинаю с того. что отделяю очень аккуратно. что бы не попал желток, белки.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Начинаю взбивать.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Порционно, по мере взбивания, добавляю сахар.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Как только весь сахар растворится, порционно добавляю пюре.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Получилась пышная. плотная, масса.
готовлю противень, застилаю силиконизированной бумагой.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

выкладываю готовую массу.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Распределяю по противню.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Включаю духовку на температуру 60 градусов, духовку оставляю приоткрытой… Часа через 4 прорезаю ножом для пиццы на кусочки.
Готовы хрустики тогда. когда полностью хрустят, мягкой массы не осталось и хорошо отходят от бумаги.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Хрустики готовы, пористые. воздушные. очень вкусные.

Рецепт: Хрустяшки из пюре айвы - Просто готовить , очень вкусно кушать!

Съедаются тоже очень быстро… нравятся всем!

Время приготовления: 5 ч. Примерная стоимость порции: 30 руб.

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