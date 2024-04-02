ГлавнаяРецептыСвежесть средиземноморского бриза: готовим идеальный греческий салат Свежесть средиземноморского бриза: готовим идеальный греческий салат На чтение: 2 минуты Греческий салат – это несравненная комбинация вкусов и ароматов, которая порадует любого гурмана. Это блюдо имеет давнюю историю и поражает гармонией простоты и изысканности. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Основные ингредиенты – свежие овощи и сыр фета, которые сочетаются с оливковым маслом и специями. Сыр фета придает ему кремового вкуса, а оливковое масло обогащает своим ароматом. Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ «Водный Мир», от которых все будут в восторге Один из замечательных аспектов греческого салата – универсальность. Он может быть принятым как самостоятельное блюдо или как сопровождение к мясу или рыбе. Этот салат можно подавать как закуску на ужин или обед, а также как легкий завтрак или перекус. Греческий салат Время: 15 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 2 помидора; – 2 огурца; – пол красного лука; – полстакана черных оливок; – 250 грамм оригинального греческого сыра фета; – 4 чайные ложки сушеного орегано; – 4 столовые ложки оливкового масла первого отжима; – свежемолотый перец по вкусу. Приготовление: Помидоры разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки, затем нарежьте их еще мельче. Огурцы очистите от кожуры (можно оставить на них полоски зеленой кожуры), разрежьте вдоль пополам, а затем на ломтики. Лук мелко нашинкуйте. Оливки разрежьте пополам. Выложите все ингредиенты в одну большую салатницу или 4 меньших, приправьте свежемолотым перцем. Сверху выложите ломтики сыра фета. Посыпьте сушеным орегано и сбрызните оливковым маслом. Можно посолить, но сыр фета уже достаточно соленый. Также важно знать: как правильно варить яйца, чтобы их было легко чистить. Поделитесь с друзьями