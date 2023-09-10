Описание приготовления:
Таким блюдом вы сможете удивить домочадцев, при этом не испытав в процессе приготовления никаких трудностей. Самое главное — правильно подготовить грибную начинку, ну и конечно замесить удачное тесто. Пельмени можно не только отварить, но и обжарить в сковороде. Особенно со сметаной, зеленью и сливочным маслом — это очень вкусно!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Мука / Грузди Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Мука 450 Грамм (400-500 грамм)
- Кипяток 1 Стакан
- Соль 1/2 Чайных ложки (+ в начинку по вкусу)
- Грузди свежие 1 Килограмм
- Лук 1 Штука
- Сметанa 1 Ст. ложка
- Растительное масло 3 Ст. ложки
Количество порций 8
Калорийность
107 ккал
Калорийность
3 г
Белки
2 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пельмени с груздями»
Подготовьте все ингредиенты. Грузди предварительно нужно перебрать, зачистить и промыть. Затем замочите их на несколько часов в холодной воде, чтобы они не горчили.
Теперь приготовьте фарш для пельменей. Для этого грузди разрежьте на несколько частей и отварите в подсоленной воде в течение 15 минут.
Измельчите грибы ножом или при помощи блендера.
Разогрейте сковороду с маслом, выложите нарезанный мелкими кубиками лук и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте грибы и готовьте всё вместе около 10 минут. Начинку посолите, поперчите по желанию, добавьте сметану, перемешайте и снимите с плиты. Дайте остыть.
Пока остывает начинка приготовьте тесто. Для этого насыпьте в глубокую миску примерно половину порции муки и добавьте соль.
Тонкой струйкой влейте кипяток. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем переложите на стол и добавляя частями оставшуюся муку, замесите руками упругое и эластичное тесто.
Соберите тесто в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 20 минут.
Отрежьте от теста кусок, раскатайте его тонкой колбаской и нарежьте её на небольшие кусочки.
Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в муке и раскатайте в форме круга. Выложите по центру начинку и сформируйте пельмени.
Часть пельменей можно заморозить, а часть отварить в кипящей подсоленной воде. Варим после всплытия около 3 минут.
Пельмени с груздями готовы. Приятного аппетита!