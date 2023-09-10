Описание приготовления:

Таким блюдом вы сможете удивить домочадцев, при этом не испытав в процессе приготовления никаких трудностей. Самое главное — правильно подготовить грибную начинку, ну и конечно замесить удачное тесто. Пельмени можно не только отварить, но и обжарить в сковороде. Особенно со сметаной, зеленью и сливочным маслом — это очень вкусно!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Грибы / Мука / Грузди Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Мука 450 Грамм (400-500 грамм)

Кипяток 1 Стакан

Соль 1/2 Чайных ложки (+ в начинку по вкусу)

Грузди свежие 1 Килограмм

Лук 1 Штука

Сметанa 1 Ст. ложка

Растительное масло 3 Ст. ложки

Количество порций 8

Калорийность

107 ккал

Калорийность

3 г

Белки

2 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пельмени с груздями»

Подготовьте все ингредиенты. Грузди предварительно нужно перебрать, зачистить и промыть. Затем замочите их на несколько часов в холодной воде, чтобы они не горчили.

Теперь приготовьте фарш для пельменей. Для этого грузди разрежьте на несколько частей и отварите в подсоленной воде в течение 15 минут.

Измельчите грибы ножом или при помощи блендера.

Разогрейте сковороду с маслом, выложите нарезанный мелкими кубиками лук и обжарьте до золотистого цвета. Затем добавьте грибы и готовьте всё вместе около 10 минут. Начинку посолите, поперчите по желанию, добавьте сметану, перемешайте и снимите с плиты. Дайте остыть.

Пока остывает начинка приготовьте тесто. Для этого насыпьте в глубокую миску примерно половину порции муки и добавьте соль.

Тонкой струйкой влейте кипяток. Сначала перемешивайте тесто ложкой, а затем переложите на стол и добавляя частями оставшуюся муку, замесите руками упругое и эластичное тесто.

Соберите тесто в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 20 минут.

Отрежьте от теста кусок, раскатайте его тонкой колбаской и нарежьте её на небольшие кусочки.

Каждый кусочек обваляйте с двух сторон в муке и раскатайте в форме круга. Выложите по центру начинку и сформируйте пельмени.

Часть пельменей можно заморозить, а часть отварить в кипящей подсоленной воде. Варим после всплытия около 3 минут.

Пельмени с груздями готовы. Приятного аппетита!