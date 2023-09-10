Запеканка с фаршем – блюдо, которое с удовольствием будут кушать все. Рецепты рассчитаны на самые рядовые кулинарные навыки, любая хозяйка без труда с ними справится. Вариантов по составу продуктов довольно большое количество, вы всегда сможете выбрать наиболее оптимальный рецепт под конкретную ситуацию. С фаршем – запеканка всегда будет сочной, питательной и аппетитной на вид.

Картофельная запеканка с фаршем в духовке

Картофельная запеканка с фаршем в духовке – классика кулинарии и любимое многими блюдо. Запеканку можно оригинально оформить свежей зеленью и подать на обед или ужин. Ваши близкие будут в полном восторге, только при одном виде у них разыграется аппетит.

Ингредиенты –+4 порц.

Картофель 1 кг

Молоко коровье 150 мл. (теплое)

Масло сливочное 50 гр.

Масло растительное 3 ст.л.

Соль по вкусу

Свиной фарш 1 кг

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Укроп 1 пучок

Томатная паста 3 ст.л.

Паприка 1 ч.л.

Чеснок 2 зуб.

Мускатный орех 1 щепотка

Вода 150 мл.

Шаги 55 мин.

Запеканка с фаршем готовится очень просто. Картофель почистите, хорошо помойте. Затем нарежьте его крупными дольками, залейте водой и поставьте вариться. Воду немного посолите. С готового картофеля слейте воду. Положите кусочек сливочного масла и влейте теплое молоко. Далее толкушкой раздавите картофель до состояния пюре. Приправьте картофельное пюре мускатным орехом, перемешайте. С лука снимите сухую шелуху, обмойте его и нарежьте кубиками. Морковку также очистите от верхнего слоя, помойте и натрите на крупной терке. Очищенные чесночные зубчики раздавите при помощи пресса. Свиной фарш выложите на сковороду и обжарьте его с растительным маслом в течение нескольких минут. Затем добавьте к фаршу измельченные лук, чеснок и морковку, выложите три столовые ложки томатной пасты. Влейте воду и добавьте соль и специи. Перемешайте фарш с овощами и тушите в течение 10 минут. Возьмите керамическую или стеклянную форму для запекания. Выложите в нее мясную зажарку, слой распределите по всей площади. Небольшой пучок укропа помойте и порубите мелко ножом. Основную часть распределите поверх мясного слоя, остальную зелень оставьте для украшения готового блюда. Сверху на фарш выложите картофельное пюре, разровняйте слой ложкой. Форму с заготовкой отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте в течение 25 минут. Готовую картофельную запеканку с фаршем украсьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке – прекрасный вариант питательного блюда для обеда или ужина. Нежные и сочные кабачки великолепно сочетаются практически с любым видом мяса, поэтому фарш вы можете выбрать по своему вкусу. Такие простые блюда актуальны не только летом, в период созревания кабачков, но и зимой.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Кабачки – 1,2 кг.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Помидоры небольшие – 7-8 шт.

Перец черный молотый – по вкусу.

Фарш мясной – 0,4 кг.

Лук репчатый – 3 шт.

Яйца куриные – 4 шт.

Сметана – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогрейте на огне сковороду, влейте на ее дно немного любого растительного масла. Очистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте. Затем выложите на сковороду фарш. Когда он немного побелеет, посолите его, приправьте и добавьте томатную пасту.

Шаг 2. Кабачки помойте и натрите на мелкой терке. Полученную стружку посолите и отожмите руками от сока.

Шаг 3. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 4. Куриные яйца разбейте в миску, добавьте к ним сметану и соль. Взбейте продукты венчиком.

Шаг 5. Форму для запекания смажьте небольшим количествам масла. Сначала выложите половину кабачковой массы. Затем слой из всего обжаренного с луком фарша. И накройте все оставшимися кабачками. Сверху разложите кружочки помидоров и залейте яично-сметанной смесью. Финальный штрих: натрите сыр на терке и посыпьте им заготовку.

Шаг 6. Готовьте запеканку в духовке при 180 градусах в течение 30-35 минут. Подавайте запеканку в теплом виде. Можно поставить на стол общее блюдо или разделить его на порции. Приятного аппетита!

Запеканка из макарон с фаршем

Запеканка из макарон с фаршем – сытное блюдо с румяной сырной корочкой. Запеканка чем-то напомнит вам итальянскую лазанью, но готовится куда быстрее и проще. Если вы располагаете временем, то фарш лучше готовить из мяса самостоятельно.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов – 300 гр.

Фарш – 1 кг.

Макароны – 400 гр.

Помидоры – 400 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Масло растительное – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

Молоко – 1 л.

Масло сливочное – 100 гр.

Мука пшеничная – 100 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи. Обмойте его и нарежьте кубиками.

Шаг 2. С помидоров снимите кожицу и перетрите их блендером вместе с соком. У вас должна получиться однородная томатная масса.

Шаг 3. Нарезанный лук обжарьте на растительном масле до полупрозрачности.

Шаг 4. Затем добавьте к луку мясной фарш, продолжайте жарить, пока он не побелеет.

Шаг 5. Выложите перетертые помидоры.

Шаг 6. Зажарку посолите и поперчите по вкусу, тушите еще 15-20 минут.

Шаг 7. Приготовьте соус. На медленном огне растопите сливочное масло.

Шаг 8. В топленое масло просейте пшеничную муку, хорошо перемешайте.

Шаг 9. Полученную смесь слегка обжарьте.

Шаг 10. Затем тонкой струйкой влейте молоко, параллельно с этим помешивайте массу и нагревайте до кипения.

Шаг 11. Соус немного посолите и держите на огне, пока он не загустеет.

Шаг 12. Отдельно сварите макароны до готовности.

Шаг 13. Твердый сыр натрите на терке.

Шаг 14. Возьмите жаропрочную форму. Выложите в нее вареные макароны.

Шаг 15. Полейте макаронный слой половиной сливочного соуса.

Шаг 16. Далее выложите слой зажарки из лука и фарша. Полейте его соусом.

Шаг 17. Посыпьте заготовку сырной стружкой. Поместите форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте в течение 20-25 минут.

Шаг 18. Запеканка из макарон с фаршем получается очень аппетитной и ароматной. Подавайте ее в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем и грибами в духовке

Запеканка с фаршем и грибами в духовке – блюдо, при приготовлении которого можно проявить всю свою кулинарную фантазию. При этом запеканка получается очень сытной и вполне может составить основу семейного обеда или ужина. Грибы можно брать любые по вашему вкусу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Шпинат – 250 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Соль поваренная – 0,5 ч.л.

Сметана жирная – 80 гр.

Мука – 90 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш можно взять любой, мы будем использовать из мяса индейки.

Шаг 2. Шампиньоны помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте их тонкими пластинками.

Шаг 3. Шпинат хорошо промойте проточной водой, срежьте черешки. Листья нашинкуйте средними по величине кусочками.

Шаг 4. На хорошо разогретую сковороду влейте примерно столовую ложку растительного масла. Сначала жарьте грибы в течение 5-7 минут, необходимо, чтобы жидкость полностью испарилась.

Шаг 5. Далее к обжаренным грибам добавьте измельченный шпинат, перемешайте и продолжайте готовить около 2 минут. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 180-190 градусов.

Шаг 6. Зажарку из шампиньонов и шпината выложите в миску. Когда она немного остынет, добавьте фарш, сметану, куриные яйца, соль и разрыхлитель для теста. Все хорошо перемешайте.

Шаг 7. Затем в полученную массу просейте пшеничную муку. Снова вымесите все до однородности.

Шаг 8. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Выложите в нее ранее подготовленную смесь.

Шаг 9. Твердый сыр натрите на крупной терке и посыпьте стружкой заготовку.

Шаг 10. Отправьте форму с заготовкой в духовку. Запекайте в течение 30-35 минут до готовности и образования румяной сырной корочки.

Шаг 11. Готовой запеканке дайте немного остыть, затем можно разделить ее на порции и подавать к столу. Приятного аппетита!

Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами

Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами – оригинальное питательное блюдо для всей семьи. Любители картошки, несомненно оценят его по достоинству, она получается в запеканке мягкой, рассыпчатой и очень вкусной. К тому же запеканка отлично держит форму и все слои хорошо видны в разрезе.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 0,6 кг.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Перец красный молотый – на кончике ножа.

Фарш куриный – 300 гр.

Помидоры небольшие – 3 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Укроп – 2 ветки.

Петрушка – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень хорошо помойте и мелко порубите ножом. Очищенную головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. В объемной миске смешайте размороженный куриный фарш, зелень, лук, соль, паприку и молотую смесь перцев. Очищенные зубчики чеснока измельчите при помощи терки или пресса.

Шаг 3. Все продукты хорошо перемешайте. Включите духовку и разогрейте ее до 220 градусов.

Шаг 4. Почистите и помойте картофель. Затем нарежьте клубни тонкими кружками толщиной примерно по 2-3 миллиметра.

Шаг 5. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Всю нарезанную картошку разделите на две равные части. Сначала выложите первый слой на дно формы. Посолите его немного и сбрызните растительным маслом.

Шаг 6. Затем положите еще 1-2 слоя кружочков картофеля, просыпая их солью, перцем и паприкой. На это у вас уйдет одна половина нарезанного картофеля.

Шаг 7. На картофельный слой положите и разровняйте смесь фарша и зелени.

Шаг 8. Затем на мясной слой также послойно выкладывайте кружочки картофеля. Каждую прослойку просыпайте солью и специями, сбрызните растительным маслом. Отправьте форму в духовку на 30 минут.

Шаг 9. Твердый сыр натрите на мелкой терке, а помидоры нарежьте тонкими кружками.

Шаг 10. Через полчаса извлеките запеканку из духовки. За это время картофель уже должен почти приготовиться и стать мягким.

Шаг 11. По запеканке рассыпьте сырную стружку и разложите кружочки помидоров. Верните форму в духовку еще на 10 минут.

Шаг 12. Перед тем как подать запеканку на стол, немного остудите ее. Приятного аппетита!

Запеканка с куриным фаршем в духовке

Запеканка с куриным фаршем в духовке – вариант для тех, кто любит менее калорийную пищу. Запеканка получается нежной, воздушной и сочной. Даже после того, как блюдо остынет, его можно употреблять в качестве быстрого перекуса.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 0,7 кг.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сливки 10% – 4 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Шпинат – 1 пучок.

Масло растительное – 2 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну головку репчатого лука очистите от сухой шелухи и мелко нарежьте. Обжарьте измельченный овощ на растительном масле до золотистого цвета.

Шаг 2. Морковку очистите при помощи овощечистки. Затем обмойте и натрите на терке с мелкими отверстиями. Шпинат помойте и просушите на чистом полотенце.

Шаг 3. Если у вас куриное филе, то его необходимо прокрутить через мясорубку. Готовый фарш смешайте с обжаренным луком. Смесь приправьте перцем, посолите и добавьте сливки. Вымесите массу и разделите ее на три равные части.

Шаг 4. По отдельности при помощи блендера смешайте одну часть куриного фарша с морковью, а вторую со шпинатом.

Шаг 5. Форму смажьте растительным маслом. Сначала выложите смесь куриного фарша и шпината, затем фарш с морковкой и третьим слоем положите просто фарш без добавок. Запекайте блюдо в духовке при 190 градусах в течение 30-40 минут. Немного остудите запеканку с куриным фаршем, извлеките ее из формы и подавайте это красивое блюдо на стол. Приятного аппетита!

Запеканка из картофельного пюре с фаршем

Запеканка из картофельного пюре с фаршем – бесподобное блюдо для сытного семейного обеда или ужина. Готовится несложно и довольно быстро. К тому же есть один полезный лайфхак: если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, то его можно смело использовать в приготовлении запеканки.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 0,5 кг.

Картошка – 0,5 кг.

Соль поваренная – по вкусу.

Сметана – 50 гр.

Помидоры – 350 гр.

Лук репчатый – 150 гр.

Сыр твердый – 200 гр.

Молоко – 50 мл.

Масло сливочное – 50 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное без запаха – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр необходимо использовать только натуральный, чтобы он хорошо плавился. Фарш полностью разморозьте.

Шаг 2. Картошку почистите от верхнего слоя, хорошо помойте и нарежьте кубиками. Переложите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда вода закипит, немного посолите ее и варите картошку 15-25 минут.

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте его мелкими кубиками. На растительном масле обжарьте его до полупрозрачности.

Шаг 4. Помидоры помойте и нарежьте мелкими кубиками. При желании, предварительно можно очистить их от кожицы. Выложите нарезку на сковороду к луку, продолжайте жарить 2-3 минуты.

Шаг 5. Далее к обжаренным овощам добавьте фарш, жарьте на сильном огне 3-4 минуты, постоянно помешивая.

Шаг 6. Затем убавьте нагрев и готовьте еще 10-15 минут до полной готовности фарша. Посолите и приправьте зажарку по вкусу.

Шаг 7. С картошки слейте воду, добавьте к ней сливочное масло, посолите и приправьте по вкусу. Разомните картошку до состояния пюре. Затем влейте молоко и хорошо перемешайте массу ложкой.

Шаг 8. В жаропрочную форму выложите зажарку из фарша и овощей, разровняйте слой.

Шаг 9. Затем поверх мясного слоя распределите картофельное пюре.

Шаг 10. Смажьте картофельный слой сметаной.

Шаг 11. На средней терке натрите весь кусочек твердого сыра и посыпьте им заготовку.

Шаг 12. Форму с заготовкой укройте фольгой. Отправьте ее в духовку, разогретую до 180 градусов, запекайте 30 минут.

Шаг 13. По истечении указанного времени, уберите фольгу и дайте запеканке подрумяниться в течение 10-15 минут.

Шаг 14. Готовую запеканку с картофельным пюре и фаршем подавайте в теплом виде, украсьте ее свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеканка с рисом и фаршем в духовке

Запеканка с рисом и фаршем в духовке готовится довольно быстро, но в несколько этапов. Сначала фарш обжаривается, а рис варится, затем все ингредиенты собираются в одной форме и запекаются в духовке. Дополнить такое блюдо можно различными свежими овощами и зеленью, будет очень вкусно.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 300 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Яйца куриные – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Морковка – 1 шт.

Сметана – 150 гр.

Рис – 1,5 ст.

Сыр твердый – по вкусу.

Лук белый – 1 шт.

Карри – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис необходимо отварить до полуготовности, фарш разморозить.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите от шелухи, помойте и нарежьте кубиками.

Шаг 3. Очищенную морковку натрите на крупной терке.

Шаг 4. Сначала на растительном масле обжарьте репчатый лук до мягкости.

Шаг 5. Затем добавьте к луку морковку, продолжайте жарить, периодически помешивая.

Шаг 6. К обжаренным овощам добавьте мясной фарш, посолите и приправьте зажарку по вкусу.

Шаг 7. Сыр натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 8. Разомните вилкой вареный рис, разбейте к нему куриное яйцо и приправьте карри, хорошо перемешайте.

Шаг 9. К рису высыпьте сырную стружку и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 10. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите в нее половину риса, утрамбуйте его.

Шаг 11. Сверху распределите зажарку из фарша и овощей.

Шаг 12. На мясной слой положите оставшийся рис, разровняйте его и смажьте сметаной.

Шаг 13. Отправьте форму в духовку на 45 минут. Запеканку с рисом и фаршем можно подавать на любой прием пищи. Приятного аппетита!

Запеканка из баклажанов с фаршем в духовке

Запеканка из баклажанов с фаршем в духовке – оригинальное блюдо для тех, кто любит вкусно и питательно кушать. Мясо отлично сочетается с баклажанами, а сыр гармонично дополняет их своим мягким сливочным вкусом. Готовить его можно не только для семейного ужина, но и на праздничный стол.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Сыр твердых сортов – 300 гр.

Соль поваренная – по вкусу.

Баклажаны среднего размера – 2-3 шт.

Помидоры небольшие – 11 шт.

Перец черный молотый – 2 ч.л.

Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны помойте, очистите их от кожицы и нарежьте пластинками. Нарезанные овощи посолите и оставьте на несколько минут. Затем баклажаны обмойте проточной водой.

Шаг 2. В форму для запекания положите слой пластинок баклажанов. Далее равномерно распределите часть мясного фарша, посолите и поперчите его по вкусу.

Шаг 3. Помидоры помойте и нарежьте кружками, разложите их поверх мясного фарша.

Шаг 4. Далее снова сделайте слой из баклажанов.

Шаг 5. На баклажаны распределите оставшийся фарш, посолите и приправьте его по вкусу.

Шаг 6. Далее положите оставшиеся помидоры. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут.

Шаг 7. После этого извлеките блюдо, посыпьте его тертым сыром и запекайте еще в течение 5 минут, чтобы он расплавился.

Шаг 8. Готовую запеканку с баклажанами и фаршем посыпьте рубленой петрушкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеканка с рыбным фаршем

Запеканка с рыбным фаршем – простое и полезное блюдо для вашего рациона. А также этот рецепт пригодится тем, кто хочет поэкспериментировать с новыми начинками в давно знакомых блюдах. Подавать запеканку можно с овощами или любыми соусами по вкусу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Майонез – 2 ст.л.

Филе рыбное – 800 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр твердый – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль поваренная – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего подготовьте рыбную начинку. Можно взять филе любой морской рыбы. Нарежьте филе кусочками и прокрутите их через мясорубку. У вас получится рыбный фарш.

Шаг 2. Почистите клубни картофеля от верхнего слоя, помойте их. Затем натрите картошку на крупной терке. Стружку посолите и приправьте по вкусу, добавьте майонез и перемешайте. Очищенный лук нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на терке.

Шаг 3. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Сначала на дно выложите слой из части тертого картофеля. Затем положите рыбный фарш и накройте его слоем из оставшегося картофеля. Далее распределите по заготовке лук и тертый сыр.

Шаг 4. Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-45 минут. В последние 10 минут нагрев можно увеличить до 220 градусов. Перед тем, как подать запеканку с рыбным фаршем на стол, немного остудите ее. Приятного аппетита!