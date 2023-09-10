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Запеканка с фаршем

На чтение: 15 минут
Запеканка с фаршем

Запеканка с фаршем – блюдо, которое с удовольствием будут кушать все. Рецепты рассчитаны на самые рядовые кулинарные навыки, любая хозяйка без труда с ними справится. Вариантов по составу продуктов довольно большое количество, вы всегда сможете выбрать наиболее оптимальный рецепт под конкретную ситуацию. С фаршем –   запеканка всегда будет сочной, питательной и аппетитной на вид.

Картофельная запеканка с фаршем в духовке

Картофельная запеканка с фаршем в духовке – классика кулинарии и любимое многими блюдо. Запеканку можно оригинально оформить свежей зеленью и подать на обед или ужин. Ваши близкие будут в полном восторге, только при одном виде у них разыграется аппетит.

Запеканка с фаршем

Ингредиенты –+4 порц.

  • Картофель 1 кг
  • Молоко коровье 150 мл. (теплое)
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Свиной фарш 1 кг
  • Морковь 1 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Укроп 1 пучок
  • Томатная паста 3 ст.л.
  • Паприка 1 ч.л.
  • Чеснок 2 зуб.
  • Мускатный орех 1 щепотка
  • Вода 150 мл.

Шаги 55 мин.

  1. Запеканка с фаршем

    Запеканка с фаршем готовится очень просто. Картофель почистите, хорошо помойте. Затем нарежьте его крупными дольками, залейте водой и поставьте вариться. Воду немного посолите.

  2. Запеканка с фаршем

    С готового картофеля слейте воду. Положите кусочек сливочного масла и влейте теплое молоко.

  3. Запеканка с фаршем

    Далее толкушкой раздавите картофель до состояния пюре.

  4. Запеканка с фаршем

    Приправьте картофельное пюре мускатным орехом, перемешайте.

  5. Запеканка с фаршем

    С лука снимите сухую шелуху, обмойте его и нарежьте кубиками.

  6. Запеканка с фаршем

    Морковку также очистите от верхнего слоя, помойте и натрите на крупной терке.

  7. Запеканка с фаршем

    Очищенные чесночные зубчики раздавите при помощи пресса.

  8. Запеканка с фаршем

    Свиной фарш выложите на сковороду и обжарьте его с растительным маслом в течение нескольких минут.

  9. Запеканка с фаршем

    Затем добавьте к фаршу измельченные лук, чеснок и морковку, выложите три столовые ложки томатной пасты.

  10. Запеканка с фаршем

    Влейте воду и добавьте соль и специи. Перемешайте фарш с овощами и тушите в течение 10 минут.

  11. Запеканка с фаршем

    Возьмите керамическую или стеклянную форму для запекания. Выложите в нее мясную зажарку, слой распределите по всей площади.

  12. Запеканка с фаршем

    Небольшой пучок укропа помойте и порубите мелко ножом. Основную часть распределите поверх мясного слоя, остальную зелень оставьте для украшения готового блюда.

  13. Запеканка с фаршем

    Сверху на фарш выложите картофельное пюре, разровняйте слой ложкой. Форму с заготовкой отправьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Запекайте в течение 25 минут.

  14. Запеканка с фаршем

    Готовую картофельную запеканку с фаршем украсьте рубленой зеленью и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке

Запеканка из кабачков с фаршем в духовке – прекрасный вариант питательного блюда для обеда или ужина. Нежные и сочные кабачки великолепно сочетаются практически с любым видом мяса, поэтому фарш вы можете выбрать по своему вкусу. Такие простые блюда актуальны не только летом, в период созревания кабачков, но и зимой.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 1,2 кг.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Помидоры небольшие – 7-8 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Фарш мясной – 0,4 кг.
  • Лук репчатый – 3 шт.
  • Яйца куриные – 4 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Сыр твердый – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разогрейте на огне сковороду, влейте на ее дно немного любого растительного масла. Очистите лук, мелко нарежьте его и обжарьте. Затем выложите на сковороду фарш. Когда он немного побелеет, посолите его, приправьте и добавьте томатную пасту.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. Кабачки помойте и натрите на мелкой терке. Полученную стружку посолите и отожмите руками от сока.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кружочками.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Куриные яйца разбейте в миску, добавьте к ним сметану и соль. Взбейте продукты венчиком.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Форму для запекания смажьте небольшим количествам масла. Сначала выложите половину кабачковой массы. Затем слой из всего обжаренного с луком фарша. И накройте все оставшимися кабачками. Сверху разложите кружочки помидоров и залейте яично-сметанной смесью. Финальный штрих: натрите сыр на терке и посыпьте им заготовку.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Готовьте запеканку в духовке при 180 градусах в течение 30-35 минут. Подавайте запеканку в теплом виде. Можно поставить на стол общее блюдо или разделить его на порции. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка из макарон с фаршем

Запеканка из макарон с фаршем – сытное блюдо с румяной сырной корочкой. Запеканка чем-то напомнит вам итальянскую лазанью, но готовится куда быстрее и проще. Если вы располагаете временем, то фарш лучше готовить из мяса самостоятельно.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

  • Сыр твердых сортов – 300 гр.
  • Фарш – 1 кг.
  • Макароны – 400 гр.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Лук репчатый – 200 гр.
  • Масло растительное – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для соуса:

  • Молоко – 1 л.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 100 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Репчатый лук очистите от шелухи. Обмойте его и нарежьте кубиками.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. С помидоров снимите кожицу и перетрите их блендером вместе с соком. У вас должна получиться однородная томатная масса.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Нарезанный лук обжарьте на растительном масле до полупрозрачности.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Затем добавьте к луку мясной фарш, продолжайте жарить, пока он не побелеет.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Выложите перетертые помидоры.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Зажарку посолите и поперчите по вкусу, тушите еще 15-20 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. Приготовьте соус. На медленном огне растопите сливочное масло.

Запеканка с фаршем

Шаг 8. В топленое масло просейте пшеничную муку, хорошо перемешайте.

Запеканка с фаршем

Шаг 9. Полученную смесь слегка обжарьте.

Запеканка с фаршем

Шаг 10. Затем тонкой струйкой влейте молоко, параллельно с этим помешивайте массу и нагревайте до кипения.

Запеканка с фаршем

Шаг 11. Соус немного посолите и держите на огне, пока он не загустеет.

Запеканка с фаршем

Шаг 12. Отдельно сварите макароны до готовности.

Запеканка с фаршем

Шаг 13. Твердый сыр натрите на терке.

Запеканка с фаршем

Шаг 14. Возьмите жаропрочную форму. Выложите в нее вареные макароны.

Запеканка с фаршем

Шаг 15. Полейте макаронный слой половиной сливочного соуса.

Запеканка с фаршем

Шаг 16. Далее выложите слой зажарки из лука и фарша. Полейте его соусом.

Запеканка с фаршем

Шаг 17. Посыпьте заготовку сырной стружкой. Поместите форму в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте в течение 20-25 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 18. Запеканка из макарон с фаршем получается очень аппетитной и ароматной. Подавайте ее в горячем виде. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка с фаршем и грибами в духовке

Запеканка с фаршем и грибами в духовке – блюдо, при приготовлении которого можно проявить всю свою кулинарную фантазию. При этом запеканка получается очень сытной и вполне может составить основу семейного обеда или ужина. Грибы можно брать любые по вашему вкусу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Шпинат – 250 гр.
  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Сыр твердых сортов – 150 гр.
  • Соль поваренная – 0,5 ч.л.
  • Сметана жирная – 80 гр.
  • Мука – 90 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Яйца куриные – 3 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Фарш можно взять любой, мы будем использовать из мяса индейки.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. Шампиньоны помойте, промокните бумажными полотенцами и нарежьте их тонкими пластинками.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Шпинат хорошо промойте проточной водой, срежьте черешки. Листья нашинкуйте средними по величине кусочками.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. На хорошо разогретую сковороду влейте примерно столовую ложку растительного масла. Сначала жарьте грибы в течение 5-7 минут, необходимо, чтобы жидкость полностью испарилась.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Далее к обжаренным грибам добавьте измельченный шпинат, перемешайте и продолжайте готовить около 2 минут. Заранее включите духовку, чтобы она прогрелась до 180-190 градусов.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Зажарку из шампиньонов и шпината выложите в миску. Когда она немного остынет, добавьте фарш, сметану, куриные яйца, соль и разрыхлитель для теста. Все хорошо перемешайте.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. Затем в полученную массу просейте пшеничную муку. Снова вымесите все до однородности.

Запеканка с фаршем

Шаг 8. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Выложите в нее ранее подготовленную смесь.

Запеканка с фаршем

Шаг 9. Твердый сыр натрите на крупной терке и посыпьте стружкой заготовку.

Запеканка с фаршем

Шаг 10. Отправьте форму с заготовкой в духовку. Запекайте в течение 30-35 минут до готовности и образования румяной сырной корочки.

Запеканка с фаршем

Шаг 11. Готовой запеканке дайте немного остыть, затем можно разделить ее на порции и подавать к столу. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами

Картофельная запеканка с фаршем, сыром и помидорами – оригинальное питательное блюдо для всей семьи. Любители картошки, несомненно оценят его по достоинству, она получается в запеканке мягкой, рассыпчатой и очень вкусной. К тому же запеканка отлично держит форму и все слои хорошо видны в разрезе.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Картошка – 0,6 кг.
  • Соль поваренная – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 3 ст.л.
  • Смесь перцев молотая – по вкусу.
  • Перец красный молотый – на кончике ножа.
  • Фарш куриный – 300 гр.
  • Помидоры небольшие – 3 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Укроп – 2 ветки.
  • Петрушка – 2 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зелень хорошо помойте и мелко порубите ножом. Очищенную головку репчатого лука нарежьте мелкими кубиками.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. В объемной миске смешайте размороженный куриный фарш, зелень, лук, соль, паприку и молотую смесь перцев. Очищенные зубчики чеснока измельчите при помощи терки или пресса.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Все продукты хорошо перемешайте. Включите духовку и разогрейте ее до 220 градусов.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Почистите и помойте картофель. Затем нарежьте клубни тонкими кружками толщиной примерно по 2-3 миллиметра.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Всю нарезанную картошку разделите на две равные части. Сначала выложите первый слой на дно формы. Посолите его немного и сбрызните растительным маслом.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Затем положите еще 1-2 слоя кружочков картофеля, просыпая их солью, перцем и паприкой. На это у вас уйдет одна половина нарезанного картофеля.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. На картофельный слой положите и разровняйте смесь фарша и зелени.

Запеканка с фаршем

Шаг 8. Затем на мясной слой также послойно выкладывайте кружочки картофеля. Каждую прослойку просыпайте солью и специями, сбрызните растительным маслом. Отправьте форму в духовку на 30 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 9. Твердый сыр натрите на мелкой терке, а помидоры нарежьте тонкими кружками.

Запеканка с фаршем

Шаг 10. Через полчаса извлеките запеканку из духовки. За это время картофель уже должен почти приготовиться и стать мягким.

Запеканка с фаршем

Шаг 11. По запеканке рассыпьте сырную стружку и разложите кружочки помидоров. Верните форму в духовку еще на 10 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 12. Перед тем как подать запеканку на стол, немного остудите ее. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка с куриным фаршем в духовке

Запеканка с куриным фаршем в духовке – вариант для тех, кто любит менее калорийную пищу. Запеканка получается нежной, воздушной и сочной. Даже после того, как блюдо остынет, его можно употреблять в качестве быстрого перекуса.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Фарш куриный – 0,7 кг.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Сливки 10% – 4 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Шпинат – 1 пучок.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Одну головку репчатого лука очистите от сухой шелухи и мелко нарежьте. Обжарьте измельченный овощ на растительном масле до золотистого цвета.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. Морковку очистите при помощи овощечистки. Затем обмойте и натрите на терке с мелкими отверстиями. Шпинат помойте и просушите на чистом полотенце.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Если у вас куриное филе, то его необходимо прокрутить через мясорубку. Готовый фарш смешайте с обжаренным луком. Смесь приправьте перцем, посолите и добавьте сливки. Вымесите массу и разделите ее на три равные части.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. По отдельности при помощи блендера смешайте одну часть куриного фарша с морковью, а вторую со шпинатом.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Форму смажьте растительным маслом. Сначала выложите смесь куриного фарша и шпината, затем фарш с морковкой и третьим слоем положите просто фарш без добавок. Запекайте блюдо в духовке при 190 градусах в течение 30-40 минут. Немного остудите запеканку с куриным фаршем, извлеките ее из формы и подавайте это красивое блюдо на стол. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка из картофельного пюре с фаршем

Запеканка из картофельного пюре с фаршем – бесподобное блюдо для сытного семейного обеда или ужина. Готовится несложно и довольно быстро. К тому же есть один полезный лайфхак: если у вас осталось вчерашнее картофельное пюре, то его можно смело использовать в приготовлении запеканки.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 0,5 кг.
  • Картошка – 0,5 кг.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Сметана – 50 гр.
  • Помидоры – 350 гр.
  • Лук репчатый – 150 гр.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Молоко – 50 мл.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное без запаха – 30 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сыр необходимо использовать только натуральный, чтобы он хорошо плавился. Фарш полностью разморозьте.

Шаг 2. Картошку почистите от верхнего слоя, хорошо помойте и нарежьте кубиками. Переложите нарезанный картофель в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда вода закипит, немного посолите ее и варите картошку 15-25 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Репчатый лук очистите от шелухи и нарежьте его мелкими кубиками. На растительном масле обжарьте его до полупрозрачности.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Помидоры помойте и нарежьте мелкими кубиками. При желании, предварительно можно очистить их от кожицы. Выложите нарезку на сковороду к луку, продолжайте жарить 2-3 минуты.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Далее к обжаренным овощам добавьте фарш, жарьте на сильном огне 3-4 минуты, постоянно помешивая.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Затем убавьте нагрев и готовьте еще 10-15 минут до полной готовности фарша. Посолите и приправьте зажарку по вкусу.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. С картошки слейте воду, добавьте к ней сливочное масло, посолите и приправьте по вкусу. Разомните картошку до состояния пюре. Затем влейте молоко и хорошо перемешайте массу ложкой.

Запеканка с фаршем

Шаг 8. В жаропрочную форму выложите зажарку из фарша и овощей, разровняйте слой.

Запеканка с фаршем

Шаг 9. Затем поверх мясного слоя распределите картофельное пюре.

Запеканка с фаршем

Шаг 10. Смажьте картофельный слой сметаной.

Запеканка с фаршем

Шаг 11. На средней терке натрите весь кусочек твердого сыра и посыпьте им заготовку.

Запеканка с фаршем

Шаг 12. Форму с заготовкой укройте фольгой. Отправьте ее в духовку, разогретую до 180 градусов, запекайте 30 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 13. По истечении указанного времени, уберите фольгу и дайте запеканке подрумяниться в течение 10-15 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 14. Готовую запеканку с картофельным пюре и фаршем подавайте в теплом виде, украсьте ее свежей зеленью. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка с рисом и фаршем в духовке

Запеканка с рисом и фаршем в духовке готовится довольно быстро, но в несколько этапов. Сначала фарш обжаривается, а рис варится, затем все ингредиенты собираются в одной форме и запекаются в духовке. Дополнить такое блюдо можно различными свежими овощами и зеленью, будет очень вкусно.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 300 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Морковка – 1 шт.
  • Сметана – 150 гр.
  • Рис – 1,5 ст.
  • Сыр твердый – по вкусу.
  • Лук белый – 1 шт.
  • Карри – по вкусу.
  • Соль поваренная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис необходимо отварить до полуготовности, фарш разморозить.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите от шелухи, помойте и нарежьте кубиками.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Очищенную морковку натрите на крупной терке.

Шаг 4. Сначала на растительном масле обжарьте репчатый лук до мягкости.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. Затем добавьте к луку морковку, продолжайте жарить, периодически помешивая.

Шаг 6. К обжаренным овощам добавьте мясной фарш, посолите и приправьте зажарку по вкусу.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. Сыр натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 8. Разомните вилкой вареный рис, разбейте к нему куриное яйцо и приправьте карри, хорошо перемешайте.

Запеканка с фаршем

Шаг 9. К рису высыпьте сырную стружку и еще раз хорошо перемешайте.

Шаг 10. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите в нее половину риса, утрамбуйте его.

Запеканка с фаршем

Шаг 11. Сверху распределите зажарку из фарша и овощей.

Шаг 12. На мясной слой положите оставшийся рис, разровняйте его и смажьте сметаной.

Запеканка с фаршем

Шаг 13. Отправьте форму в духовку на 45 минут. Запеканку с рисом и фаршем можно подавать на любой прием пищи. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка из баклажанов с фаршем в духовке

Запеканка из баклажанов с фаршем в духовке – оригинальное блюдо для тех, кто любит вкусно и питательно кушать. Мясо отлично сочетается с баклажанами, а сыр гармонично дополняет их своим мягким сливочным вкусом. Готовить его можно не только для семейного ужина, но и на праздничный стол.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Сыр твердых сортов – 300 гр.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Баклажаны среднего размера – 2-3 шт.
  • Помидоры небольшие – 11 шт.
  • Перец черный молотый – 2 ч.л.
  • Петрушка – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Баклажаны помойте, очистите их от кожицы и нарежьте пластинками. Нарезанные овощи посолите и оставьте на несколько минут. Затем баклажаны обмойте проточной водой.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. В форму для запекания положите слой пластинок баклажанов. Далее равномерно распределите часть мясного фарша, посолите и поперчите его по вкусу.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Помидоры помойте и нарежьте кружками, разложите их поверх мясного фарша.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Далее снова сделайте слой из баклажанов.

Запеканка с фаршем

Шаг 5. На баклажаны распределите оставшийся фарш, посолите и приправьте его по вкусу.

Запеканка с фаршем

Шаг 6. Далее положите оставшиеся помидоры. Отправьте форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 30-40 минут.

Запеканка с фаршем

Шаг 7. После этого извлеките блюдо, посыпьте его тертым сыром и запекайте еще в течение 5 минут, чтобы он расплавился.

Запеканка с фаршем

Шаг 8. Готовую запеканку с баклажанами и фаршем посыпьте рубленой петрушкой и подавайте на стол. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

Запеканка с рыбным фаршем

Запеканка с рыбным фаршем – простое и полезное блюдо для вашего рациона. А также этот рецепт пригодится тем, кто хочет поэкспериментировать с новыми начинками в давно знакомых блюдах. Подавать запеканку можно с овощами или любыми соусами по вкусу.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Картошка – 1 кг.
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Филе рыбное – 800 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль поваренная – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Прежде всего подготовьте рыбную начинку. Можно взять филе любой морской рыбы. Нарежьте филе кусочками и прокрутите их через мясорубку. У вас получится рыбный фарш.

Запеканка с фаршем

Шаг 2. Почистите клубни картофеля от верхнего слоя, помойте их. Затем натрите картошку на крупной терке. Стружку посолите и приправьте по вкусу, добавьте майонез и перемешайте. Очищенный лук нарежьте тонкими полукольцами. Сыр натрите на терке.

Запеканка с фаршем

Шаг 3. Жаропрочную форму смажьте растительным маслом. Сначала на дно выложите слой из части тертого картофеля. Затем положите рыбный фарш и накройте его слоем из оставшегося картофеля. Далее распределите по заготовке лук и тертый сыр.

Запеканка с фаршем

Шаг 4. Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов на 40-45 минут. В последние 10 минут нагрев можно увеличить до 220 градусов. Перед тем, как подать запеканку с рыбным фаршем на стол, немного остудите ее. Приятного аппетита!

Запеканка с фаршем

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