ГлавнаяРецептыС сахаром или без: как правильно закрывать яблочный сок на зиму С сахаром или без: как правильно закрывать яблочный сок на зиму На чтение: 1 минута Яблочный сок – идеальная опция для зимних праздников и обычных семейных застолий. Чтобы точно насладиться любимым напитком, когда за окном будет снег, следует правильно его приготовить. КУЛИНАРНЫЙ ГИД В заготовке яблочного сока на зиму нет ничего сложного. С этим можно справиться даже тем, кто имеет очень косвенное отношение к кулинарным уловкам. Интересно По силам даже аматору: куриный шашлык с сезонными овощами в считанные минуты Часто можно встретить дискуссии о том, нужно ли добавлять сахар. Возможно, вкус яблочного сока можно усовершенствовать, но в этом простом рецепте обойдемся без этого ингредиента. Вам нужны только яблоки и лимонный сок. Рецепт яблочного сока на зиму Время: 30 минут Порций: 4,5 литра сока Ингредиенты: – 5 килограмм больших яблок; – 100 миллилитров лимонного сока. Приготовление: Удаляем семена из яблок. Пропускаем яблоки через соковыжималку. Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем. Разливаем сок по стерилизованным бутылкам или банкам, плотно закрываем. В кастрюлю наливаем 2/3 воды. Ставим емкости в кастрюлю и пастеризуем 15 минут. Вынимаем емкости с соком и переворачиваем ногами вверх до охлаждения. Сохраняем в прохладном и темном месте. Поделитесь с друзьями