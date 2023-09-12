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С сахаром или без: как правильно закрывать яблочный сок на зиму

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С сахаром или без: как правильно закрывать яблочный сок на зиму

Яблочный сок – идеальная опция для зимних праздников и обычных семейных застолий. Чтобы точно насладиться любимым напитком, когда за окном будет снег, следует правильно его приготовить.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

В заготовке яблочного сока на зиму нет ничего сложного. С этим можно справиться даже тем, кто имеет очень косвенное отношение к кулинарным уловкам.

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Часто можно встретить дискуссии о том, нужно ли добавлять сахар. Возможно, вкус яблочного сока можно усовершенствовать, но в этом простом рецепте обойдемся без этого ингредиента. Вам нужны только яблоки и лимонный сок.

Рецепт яблочного сока на зиму

Время: 30 минут

Порций: 4,5 литра сока

Ингредиенты:

– 5 килограмм больших яблок;
– 100 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

  • Удаляем семена из яблок.
  • Пропускаем яблоки через соковыжималку.
  • Добавляем лимонный сок и хорошо перемешиваем.
  • Разливаем сок по стерилизованным бутылкам или банкам, плотно закрываем.
  • В кастрюлю наливаем 2/3 воды. Ставим емкости в кастрюлю и пастеризуем 15 минут.
  • Вынимаем емкости с соком и переворачиваем ногами вверх до охлаждения.
  • Сохраняем в прохладном и темном месте.

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