ГлавнаяРецептыПеред ним не устоит никто: элементарный рецепт салата с пекинской капусты Перед ним не устоит никто: элементарный рецепт салата с пекинской капусты На чтение: 1 минута Салаты из пекинской капусты – классика любого праздничного стола. Попробуйте приготовить его по этому рецепту – вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пекинская капуста широко используется в азиатский кухне. Однако даже украинцы полюбили ее за хрустящую консистенцию и нежный вкус. Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ «Водный Мир» Вкусный салат из пекинской капусты – проверенный рецепт Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 600 граммов пекинской капусты; – 1 куриное филе; – 3 яйца; – 300 граммов консервированной кукурузы; – соль, перец по вкусу; – 3 столовые ложки майонеза 67%. Приготовление: Пекинскую капусту промойте и просушите. Нарежьте тоненькой соломкой. Куриную грудку отварите до готовности. Для этого налейте в кастрюлю воду, посолите и вскипятите. Положите мясо и варите примерно 15 – 20 минут. Когда филе будет готово, остудите его и нарежьте соломкой. Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут после закипания воды. После этого переложите их в холодную воду, почистите и нарежьте небольшими кусочками. Соедините все нарезанные ингредиенты в салатнике, добавьте консервированную кукурузу, немного соли и молотого черного перца. Заправьте майонезом и хорошо все перемешайте. Любите тунец? Попробуйте приготовить эту простую, но очень вкусную намазку с крем-сыром. Поделитесь с друзьями