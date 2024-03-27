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Печенье «Арахисовые палочки»

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Печенье «Арахисовые палочки»

Описание приготовления:

Очень удобно использовать для рецепта бланшированный арахис. А при измельчении арахиса вы можете вместо блендера использовать мясорубку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Арахис Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 130 Грамм
  • Арахис 120 Грамм
  • Сахар 100 Грамм
  • Масло сливочное 90 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Соль 1/3 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

470 ккал

Калорийность

16 г

Белки

22 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье "Арахисовые палочки"»

Печенье "Арахисовые палочки"

Подготовьте все ингредиенты.

Печенье "Арахисовые палочки"

Весь арахис выложите в чашу блендера.

Печенье "Арахисовые палочки"

Измельчите арахис до состояния мелкой крошки.

Печенье "Арахисовые палочки"

В просторную миску просейте муку, добавьте соль, сахар. Перемешайте все ложкой.

Печенье "Арахисовые палочки"

Добавьте измельченный в мелкую крошку арахис. Перемешайте.

Печенье "Арахисовые палочки"

Вбейте яйцо. Вмешайте его в массу.

Печенье "Арахисовые палочки"

Залейте растопленное сливочное масло и также вмешайте его.

Печенье "Арахисовые палочки"

В итоге должно получиться плотное, немного хрупкое тесто, не прилипающее к рукам.

Печенье "Арахисовые палочки"

Из теста сформируйте заготовки печенья в виде палочек и выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Печенье выпекайте 15-20 минут в уже разогретой до 180 градусов духовке.

Печенье "Арахисовые палочки"

Готовое печенье подавайте к столу сразу.

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