Описание приготовления:
Очень удобно использовать для рецепта бланшированный арахис. А при измельчении арахиса вы можете вместо блендера использовать мясорубку.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Арахис Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 130 Грамм
- Арахис 120 Грамм
- Сахар 100 Грамм
- Масло сливочное 90 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/3 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
470 ккал
Калорийность
16 г
Белки
22 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье "Арахисовые палочки"»
Подготовьте все ингредиенты.
Весь арахис выложите в чашу блендера.
Измельчите арахис до состояния мелкой крошки.
В просторную миску просейте муку, добавьте соль, сахар. Перемешайте все ложкой.
Добавьте измельченный в мелкую крошку арахис. Перемешайте.
Вбейте яйцо. Вмешайте его в массу.
Залейте растопленное сливочное масло и также вмешайте его.
В итоге должно получиться плотное, немного хрупкое тесто, не прилипающее к рукам.
Из теста сформируйте заготовки печенья в виде палочек и выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Печенье выпекайте 15-20 минут в уже разогретой до 180 градусов духовке.
Готовое печенье подавайте к столу сразу.