Перестала жарить рыбу, когда узнала этот рецепт. Дешево и полезно для всей семьи: вкусная запеченная рыба

Почему многие врачи советуют запекать рыбу, а не жарить? В чем заключается польза запеченной рыбы? Вероятно, дело в том, что жареная рыба впитывает в себя много растительного масла. Это негативно влияет на организм. Например, при похудении растительное масло может стать главным врагом. Человек не подозревает, что жареная диетическая рыба приносит больше калорий, чем ожидается.

По этой причине стоит заменить обжаривание рыбы на запекание. Кроме пользы можно заметить, что мясо рыбы становится мягким и обладает приятным вкусом.

Приготовим дома запеченную рыбу.

Ингредиенты для запеченной рыбы:

минтай филе — 3 шт.;

соль — 1,5 ч.л.;

чесночный порошок — 1 ч.л.;

прованские травы — 1 ч.л.;

черный перец — 1/2 ч.л.;

копченая паприка — 1 ч.л.;

растительное масло — 30 мл;

лук — 4 шт.;

картофель — 4 шт.;

яйца — 2 шт.;

орегано — ½ ч.л.;

паприка — ч.л.;

мука — 65 г;

йогурт — 2 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

томатный соус — 2 ст.л.

Приготовление запеченной рыбы:

Очищаем рыбу от внутренностей, удаляем голову, жабры и плавники. Нарезаем рыбу небольшими кусками и выкладываем в форму для запекания.

Высыпаем ½ чайной ложки соли, чесночного порошка и черного молотого перца, ложку прованских трав и копченой паприки.

Вливаем к рыбе растительное масло, растираем по всему филе специи и масло.

Запечатываем рыбу в пищевой пленке и оставляем мариноваться на 30 минут.

Нарезаем 3 луковицы полукольцами, выкладываем в чистую форму для запекания.

Выкладываем на луковую подушку филе рыбы, выливаем остатки масла со специями на верхушку.

Под смоченным пергаментом выпекаем рыбу при 190 градусах 35 минут.

Очищенный картофель нарезаем брусочками, промываем и высушиваем бумажными полотенцами. Разбиваем к картошке яйца, высыпаем чесночный порошок, паприку, орегано и муку, смешиваем.

Для соуса шинкуем максимально мелко лук, смешиваем с йогуртом, майонезом и томатной пастой.

В сковороде на растительном масле обжариваем картофель на медленном огне 10 минут.

Далее картошку выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло масло.

Подаем рыбу с луковой подушкой и картофелем, совмещая блюдо с незамысловатым соусом.

Можно приготовить рыбу с пюре, чтобы блюдо было полезным.