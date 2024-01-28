Как приготовить бисквитный рулет: рецепт, когда гости уже на пороге

Когда гости уже на пороге, а у вас нет готового десерта, Вы наверняка подумаете приготовить что-нибудь на скорую руку.

Но что именно приготовить, ведь томить гостей долгим ожиданием не хочется.

Именно следующий рецепт станет вам верным помощником в такие моменты, рассказывает Архипова Юлия.

Эксперт: Архипова ЮлияРубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 28.01.2024 11:10 Проверено редакцией

Это легкий и нежный бисквитный рулет с банановой начинкой и ванильным масляным кремом. Значительным преимуществом этого десерта является время приготовления, которое не займет у вас больше 30 минут.

Да и продукты необходимые для его приготовления можно найти в каждом холодильнике хорошей хозяйки.

Для начала в глубокую миску вбиваем куриное яйцо и вливаем 150 гр сгущенного молока, растираем до однородной массы.

На начальном этапе приготовления нет необходимости в использовании миксера. Можно обойтись вилкой или венчиком. Далее просеиваем муку с содой и ванильным сахаром или ванилином. Это обогатит муку кислородом, будущий бисквит будет легким и тающим во рту. Просеянную муку маленькими порциями всыпаем в миску, вымешиваем со сгущенкой и яйцом.

Как только тесто стало однородным, готовим противень для выпекания. Для этого, на него уложим лист пергамента размером 25х35 см и аккуратно выложим на него тесто. Равномерно распределив его по всей поверхности пергаментной бумаги.

Отправляем в духовку наш бисквит для рулета буквально на 10 минут. Больше его держать не стоит, иначе корж будет крошиться и не получится его свернуть. Печь должна быть разогрета до 180 градусов.

Пока рулет выпекается – на стол положим небольшое полотенце и слегка его обсыплем сахаром. Теперь поторопитесь и быстренько приготовьте нежный, ванильный крем.

Для этого в неглубокой миске смешайте оставшуюся сгущенку со сливочным маслом и добавьте ванильного сахара. Взбивайте эту массу миксером до однородного состояния, а затем ставьте в холодильник.

Оставшиеся несколько минут потратим на подготовку бананов. Один из них режем на три ровные части, а остальные два – измельчаем на маленькие кусочки.

Легким движением, переворачиваем испекшийся рулет на полотенце, снимаем пергамент. Даем слегка остыть 5 минут. Теперь обмазываем его кремом и кладем бананы в центр и заворачиваем. Оставшимся кремом смазываем готовый рулет и обсыпаем его миндальными лепестками.

Приятного аппетита!

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