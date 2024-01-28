Рецепт: Паштет из фасоли — Вкусный, сытный, бюджетный паштет за пять минут

Ингредиенты:

фасоль консервированная красная — 1 баночка;

яйцо варенное — 2 шт;

сырок плавленный — 2 шт;

масло оливковое — 4 ст.ложки;

чеснок — 3 дольки;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу

Способ приготовления: Это ещё один рецепт из серии

» Гости на пороге».

Готовится буквально за пять минут. Ничего резать, натирать, варить и крошить не надо. Достаточно просто забросить все ингредиенты в блендер. Причем все ингредиенты, как правило, всегда имеются на полках нашего холодильника.

Итак, делюсь с вами своим любимым быстрым рецептом фасолевого паштета » «Гости на пороге».

Этот фасолевый паштет очень полезный, его часто называют » Супер- белковым паштетом», ведь в нем присутствуют два вида белка: большое количество растительного белка ( фасоль) и ничуть не меньше животного белка (куриные вареные яйца). Этот паштет подойдёт и для ПП, ведь в нем присутствует и растительный, и животный белок.

Так что паштет может быть не только из куриной и свиной печени… Не менее вкусным и полезным получается и этот паштет из фасоли.

Итак, достаем блендер.

Открываем баночку консервированной фасоли. Я обычно беру красную фасоль. Но можно и белую фасоль, не менее вкусно. А вот фасоль в томатном соусе для этого рецепта нежелательна.

Сливаем с фасоли лишнюю жидкость и отправляем фасоль в чашу блендера.

Два куриных варёных яйца очищаем от скорлупы и также кладем в блендер. Можно забросить яйцо в блендер целиком, но я обычно разрезаю яйцо пополам.

Плавленные сырки » Дружба» или им подобные, разворачиваем и отправляем в блендер.

Вливаем в чашу блендера 4 столовых ложки оливкового масла ( есть ли нет оливкового, то можно использовать и обычное подсолнечное, лучше дезодорированное).

Очищаем и бросаем в блендер два или три зубчика чеснока.

Закрываем блендер и нажимаем кнопку » старт».

Великолепный, вкуснейшие и очень полезный белковый паштет готов.

Из этого количества ингредиентов получается довольно много паштета, почти полная чаша блендера.

Когда я приготовила этот паштет первый раз, то сама не ожидала, что получится так вкусно.

Если не знаешь, что это паштет из фасоли, то сразу и не догадаешься из чего он приготовлен. Можно подумать, что из какой- нибудь птичьей (типа индюшачьей) печени.

Намазываем паштет на кусочек хлебушка или на тост и с удовольствием сьедаем.

Быстро, вкусно, полезно!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.