Песочный пирог – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего чаепития или праздника. Из нежного песочного теста получаются самые вкусные и привлекательные пироги. Обязательно берите на заметку нашу проверенную подборку из десяти простых и аппетитных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Песочный пирог с вареньем в духовке

Песочный пирог с вареньем в духовке – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления такого аппетитного десерта используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Ингредиенты –+6 порц.

Мука 4 ст.

Варенье 1 ст. (смородинового)

Масло сливочное 200 гр.

Ванилин 1 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 1 ст.

Сода пищевая ½ ч.л.

Уксус столовый 9% ½ ч.л.

Шаги 60 мин.

Как приготовить песочный пирог в духовке? В глубокой миске соединяем куски сливочного масла, сахар и ванилин. Сюда же разбиваем куриные яйца. Вымешиваем продукты с помощью миксера. Дальше сюда просеиваем муку и продолжаем вымешивать. Постепенно продолжаем всыпать оставшуюся муку и вымешиваем однородное тесто. Из теста отделяем одну небольшую часть для посыпки. Ее на время убираем в морозильник. Оставшуюся большую часть тонко раскатываем и выкладываем в форму с бортиками. По основе из теста распределяем смородиновое варенье. Посыпаем угощение подмороженным тестом, его предварительно натираем на терке. Теперь пирог готов, его можно отправлять в духовку. Выпекаем 20-25 минут при температуре 200°. Песочный пирог в духовке готов. Делите на порции и подавайте к столу!

Песочный пирог с яблоками

Песочный пирог с яблоками получается невероятно аппетитным и сочным внутри. Такое нежное по вкусу и привлекательное угощение никого не оставит равнодушным. Подавайте к чашечке горячего чая, а для приготовления используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 380 гр.

Масло сливочное – 160 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 120 гр.

Ванилин – 1 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Яблоко – 0,6 кг.

Сахар – 100 гр.

Изюм – 70 гр.

Корица молотая – 1 ч.л.

Крахмал кукурузный – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем масло с сахаром, ванилином, солью, разрыхлителем и мукой. Вымешиваем до получения мелкой крошки.

Шаг 2. В отдельной посуде взбиваем яйца венчиком до однородности.

Шаг 3. Отправляем яичную смесь к крошке и замешиваем мягкое эластичное тесто. Отправляем его в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Яблоки промываем, очищаем и натираем на крупной терке.

Шаг 5. Дальше тертые яблоки соединяем с сахаром, корицей, крахмалом и изюмом. Перемешиваем.

Шаг 6. От теста отщепляет 1/4 часть. Она пойдет на посыпку. Большую часть раскатываем и выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 7. Основу из песочного теста полностью покрываем яблочной начинкой.

Шаг 8. Посыпаем это все раскрошенным оставшимся тестом. Выпекаем при температуре 180° около 40-50 минут.

Шаг 9. Песочный пирог с яблоками готов. Можно угощаться!

Песочный пирог с творогом в духовке

Песочный пирог с творогом в духовке – это очень вкусное и нежное лакомство для семейного чаепития или праздника. Ваши близкие и гости не смогут устоять. Для приготовления десерта используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Масло сливочное – 250 гр.

Сода – 1 ч.л.

Сахар – 1 ст.

Для начинки:

Творог – 500 гр.

Яйцо – 3 шт.

Сахар – 1 ст.

Сироп ванильный – 1 ч.л.

Изюм – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Муку просеиваем на рабочую поверхность.

Шаг 3. Сюда же выкладываем сливочное масло, разрезанное на небольшие кусочки.

Шаг 4. Начинаем растирать муку с кусочками масла.

Шаг 5. Необходимо получить мелкую крошку.

Шаг 6. К полученной крошке отправляем сахар и соду.

Шаг 7. Еще раз все перемешиваем и отправляем в холодильник.

Шаг 8. Для начинки взбиваем творог с яйцами и двумя видами сахара.

Шаг 9. Выкладываем в творожную массу предварительно промытый изюм.

Шаг 10. Большую часть крошки всыпаем в противень.

Шаг 11. Слой из песочного теста заливаем творожной начинкой.

Шаг 12. Посыпаем это все оставшейся крошкой.

Шаг 13. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут.

Шаг 14. Песочный пирог с творогом в духовке готов. Делите на порции и угощайтесь!

Тертый песочный пирог

Тертый песочный пирог – это очень вкусное и несложное в исполнении лакомство для вашего стола. Используйте в приготовлении наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Аппетитная выпечка идеально дополнит семейное чаепитие или праздничный стол.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 420 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахар – 250 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель – 10 гр.

Для начинки:

Смородина черная – 400 гр.

Сахар – 200 гр.

Базилик фиолетовый – 5 веток.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим начинку. В сотейнике соединяем ягоды смородины и сахар. Прогреваем продукты около 2-3 минут до выделения сока, после заготовку варим около 15 минут.

Шаг 2. Промываем и обсушиваем базилик, мелко рубим его ножом и отправляем в горячую ягодную массу за 5 минут до готовности.

Шаг 3. Теперь займемся приготовлением песочного теста. Размягченное сливочное масло режем кубиками и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 4. Отправляем сюда ванильный сахар, обычный и соль.

Шаг 5. Вымешиваем масло с сахаром венчиком до однородности.

Шаг 6. Поочередно вводим сюда куриные яйца и продолжаем вымешивать.

Шаг 7. Отправляем сюда муку и разрыхлитель. Перемешиваем.

Шаг 8. Вымешиваем руками мягкое эластичное тесто.

Шаг 9. Одну третью часть теста срезаем и отправляем в морозилку.

Шаг 10. Большую часть теста заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 11. Большой ком теста раскатываем в тонкий слой между двумя листьями пергамента.

Шаг 12. Подмороженный кусок теста натираем на крупной терке.

Шаг 13. Основу пирога обмазываем ягодной заготовкой и посыпаем тертым тестом. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 30 минут.

Шаг 14. Тертый песочный пирог готов. Подавайте к столу!

Пирог из песочного теста с вишней

Пирог из песочного теста с вишней – это вкусный и аппетитный домашний десерт для вашего чаепития или праздничного стола. Приготовить такое лакомство сможет каждый. Используйте для этого наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 230 гр.

Маргарин – 200 гр.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 1 щепотка.

Вода – 70 мл.

Для начинки:

Вишни – 1 кг.

Сахар – 2 ст.

Крахмал – 35 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим начинку. Выкладываем в миску промытую вишню и посыпаем ее сахаром. Оставляем на 2 часа для выделения сока.

Шаг 2. После посуду с содержимым ставим на огонь, кипятим 2 минуты и даем полностью остыть.

Шаг 3. Сливаем вишневый сок. Он нам не пригодится для начинки. 70 мл сока оставляем.

Шаг 4. В отделенном соке вымешиваем крахмал.

Шаг 5. Смесь из крахмала переливаем к ягодам и перемешиваем.

Шаг 6. Теперь приготовим тесто. Смешиваем муку с сахаром, солью, ванилином и тертым маргарином.

Шаг 7. Перетираем содержимое руками до состояния мелкой крошки.

Шаг 8. В заготовке делаем углубление и вливаем сюда холодную воду.

Шаг 9. Быстро замешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 10. Одну треть часть теста отделяем и кладем в холодильник. Оставшееся раскатываем в тонкий пласт.

Шаг 11. Тонкое тесто выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 12. Выкладываем на основу пирога вишневую начинку.

Шаг 13. Охлажденное тесто достаем из холодильника, тонко раскатываем его и разделываем полосками.

Шаг 14. Из полосок формируем аккуратную решетку.

Шаг 15. Закрываем вишневую начинку решеткой теста.

Шаг 16. Все лишнее тесто срезаем по краю пирога. Из обрезков формируем аккуратный ободок.

Шаг 17. Отправляем заготовку в разогретую до 200° духовку на 40 минут.

Шаг 18. Пирог из песочного теста с вишней готов. Угощайтесь!

Пирог из песочного теста со сметанной заливкой

Пирог из песочного теста со сметанной заливкой – это невероятно вкусное и тающее во рту лакомство для семейного чаепития или праздника. Для приготовления своими руками берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса. Ваши близкие точно останутся довольны!

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Сметана – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

Сметана – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Крахмал кукурузный – 1 ст.л.

Малина – 350 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В большую миску просеиваем муку, отправляем соль и разрыхлитель.

Шаг 2. Охлажденное сливочное масло натираем на терке и выкладываем в сухую смесь.

Шаг 3. Добавляем сюда сахар.

Шаг 4. Растираем содержимое до состояния мелкой крошки.

Шаг 5. Добавляем сюда сметану и перемешиваем до образования мягкого эластичного теста.

Шаг 6. Полученную массу теста оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 20-30 минут.

Шаг 7. Достаем тесто из холодильника и раскатываем его в тонкий слой. Выкладываем этот слой в форму с бортиками. Делаем проколы вилкой по всему периметру. Отправляем основу на 10 минут в разогретую до 190° духовку.

Шаг 8. Теперь приготовим заливку. Взбиваем яйца с двумя видами сахара.

Шаг 9. Выкладываем сюда сметану и хорошенько все перемешиваем.

Шаг 10. Всыпаем в заливку крахмал и перемешиваем еще раз.

Шаг 11. Достаем подрумяненную основу пирога из духовки.

Шаг 12. Вливаем сюда всю сметану и заливку.

Шаг 13. По заливке равномерно распределяем ягоды. Отправляем угощение на 35-40 минут в разогретую до 180° духовку.

Шаг 14. Готовый пирог можно остудить и украсить сахарной пудрой.

Шаг 15. Пирог из песочного теста со сметанной заливкой готов. Можно пробовать!

Открытый песочный пирог с ягодами

Открытый песочный пирог с ягодами – это вкусный и интересный домашний десерт для вашего чаепития или праздничного стола. Приготовить такое лакомство сможет каждый. Используйте для этого наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Ягоды – 300 гр.

Сметана – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 100 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Соль – ¼ ч.л.

Пудра сахарная – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовил все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Ягоды промываем под водой и даем стечь лишней жидкости.

Шаг 3. Теперь приготовим основу пирога. Растапливаем сливочное масло на водяной бане, после добавляем сюда соль и 50 грамм сахара.

Шаг 4. Разбиваем сюда одно яйцо и всыпаем муку. Замешиваем плотное тесто, оборачиваем его пленкой и оставляем в холодильнике на 15 минут.

Шаг 5. Тесто раскатываем в тонкий слой и укладываем его в форму с бортиками.

Шаг 6. В отдельной миске взбиваем сметану с оставшимся сахаром и яйцом. Обливаем заливку основой пирога.

Шаг 7. Посыпаем заливку ягодами и отправляем угощение в разогретую до 220° духовку на 25-30 минут.

Шаг 8. Открытый песочный пирог с ягодами готов. Можно угощаться!

Песочный пирог с брусникой

Песочный пирог с брусникой порадует вас ярким интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Такое лакомство станет настоящим украшением стола. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте своих родных или званых гостей!

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 100 гр.

Брусника – 200 гр.

Сахар – 150 гр.

Сахар ванильный – 2 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Разрыхлитель – 5 гр.

Для крема:

Сметана – 200 гр.

Сахар – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем бруснику и отбрасываем ее на сито. Полностью даем стечь воде.

Шаг 2. Хорошенько растираем масло с двумя видами сахара.

Шаг 3. Разбиваем сюда куриные яйца.

Шаг 4. Хорошенько все перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем муку и разрыхлитель. Замешиваем мягкое однородное тесто.

Шаг 6. Раскатываем тесто и выкладываем его в форму с бортиками.

Шаг 7. На основу песочного теста выкладываем бруснику. Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку на 35-40 минут.

Шаг 8. Для заливки вымешиваем сметану с сахаром.

Шаг 9. Подготовленный пирог достаем из духовки.

Шаг 10. Заливаем горячий пирог сметанным кремом. Убираем его в холодильник на пару часов до подачи.

Шаг 11. Песочный пирог с брусникой готов. Можно подавать к столу!

Пирог из песочного теста с мясом

Пирог из песочного теста с мясом получается невероятно сочным и питательным. Такое угощение можно подавать как к обеденному, так и к праздничному столу. Для приготовления оригинального мясного пирога своими рукам используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Желток яичный – 2 шт.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сахар – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Свинина – 300 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Яйцо – 4 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев – по вкусу.

Тмин – по вкусу.

Лист лавровый молотый – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – для жарки.

Дополнительно:

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для выпекания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Шаг 2. Подготовим необходимые продукты для приготовления теста.

Шаг 3. Желтки взбиваем со щепоткой соли и сахара. После перемешиваем с размягченным сливочным маслом.

Шаг 4. Добавляем сюда сметану и еще раз перемешиваем. Также добавляем разрыхлитель.

Шаг 5. Постепенно всыпаем муку и перемешиваем тесто.

Шаг 6. Дальше продукт перекладываем на рабочую поверхность и начинаем замешивать руками.

Шаг 7. Тесто оборачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

Шаг 8. Остывшее мясо прокручиваем через мясорубку вместе с чесноком.

Шаг 9. Отвариваем куриные яйца до готовности.

Шаг 10. Измельчаем лук четвертинками и отправляем на сковороду с растительным и сливочным маслом.

Шаг 11. Обжариваем лук до золотистого оттенка, дополняем его паприкой, молотым лавровым листком, тмином и смесью перцев.

Шаг 12. Мясную заготовку перемешиваем с ароматным луком и измельченной зеленью. Солим по вкусу.

Шаг 13. Отварные яйца мелко рубим и отправляем в фарш. Сюда же вливаем несколько столовых ложек бульона, в котором варили мясо. Вымешиваем массу для начинки.

Шаг 14. Тесто делим на две части. Раскатываем одну в тонкий пласт и выкладываем в форму с бортиками.

Шаг 15. На тесто выкладываем мясную начинку, оставляем в центре небольшую горку.

Шаг 16. Вторую часть теста также раскатываем и закрываем полученным постом начинку.

Шаг 17. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40-50 минут. За 5 минут до готовности обмазываем пирог взбитым яйцом.

Шаг 18. Пирог из песочного теста с мясом готов. Угощайтесь!

Песочный пирог с картошкой

Песочный пирог с картошкой несложно приготовить в домашних условиях. Для этого используйте наш проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями. Такое угощение точно разнообразит ваш семейный стол и никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 1 час 50 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 250 гр.

Масло сливочное – 140 гр.

Желток куриный – 2 шт.

Вода – 50 мл.

Соль – 1 ч.л.

Для начинки:

Картофель – 3 шт.

Фарш говяжий – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Лук зеленый – 4 пера.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Дополнительно:

Яйцо – для обмазывания теста.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем муку и перемешиваем ее с солью. Сюда же вмешиваем кусочки сливочного масла, после добавляем куриные желтки и ледяную воду. Замешиваем однородное эластичное тесто и отправляем его в холодильник на 30 минут. Ком заворачиваем в пищевую пленку.

Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, после рубим его на небольшие кубики. Выкладываем в глубокую миску.

Шаг 3. К картофелю присоединяем говяжий фарш.

Шаг 4. Отправляем сюда соль, перец и измельченную зелень. Перемешиваем начинку.

Шаг 5. Подготовленное тесто делим на две части. Одну часть раскатываем в тонкий пласт и выкладываем на пергамент.

Шаг 6. Выкладываем на тесто начинку из картофеля.

Шаг 7. Закрываем начинку вторым пластом теста.

Шаг 8. Соединяем тесто по краям и в центре делаем отверстия.

Шаг 9. Поверхность пирога обмазываем взбитым яйцом. Отправляем угощение в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

Шаг 10. Песочный пирог с картошкой готов. Подавайте к столу!