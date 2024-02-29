Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

Котлеты считаются важным блюдом в кулинарии многих стран. Впервые появились котлеты во Франции. Это блюдо сильно отличалось от того, что мы сейчас имеем. Котлета была из бараньего ребрышка с косточкой. Оно никак не измельчалось, просто обжаривалось.
Данный вариант готовки показался жителям Российской Империи скучным. По этой причине начались эксперименты с мясом. Это привело к созданию рубленых котлет. Данный рецепт оценили в Европе и в Америке. До сих пор котлеты из фарша считаются частью культур разных стран. Например, американские бургеры готовят с котлетой.
Расскажем, как приготовить пышные мягкие котлеты дома.
Ингредиенты для котлет:
- рис — 100 г;
- вода — 400 мл;
- лук — 2 шт.;
- фарш — 500 г;
- соль — ½ ч.л.;
- перец черный — ⅓ ч.л.;
- чесночный порошок;
- специи для мяса;
- паприка;
- яйцо — шт.;
- морковь — шт.;
- помидор — 2 шт.;
- перец болгарский — шт.;
- сливки — 60 мл;
- сметана — 60 мл;
- томатный соус — 2 ст.л.;
- мука — ст.л.
Приготовление котлет:
Отвариваем в 200 мл подсоленной воды рис. Нарезаем мелким кубиком луковицу, выкладываем ее к фаршу. Посыпаем фарш солью, черным перцем, чесночным порошком, специями для мяса и паприкой.
Разбиваем в фарш яйцо, выкладываем рис и тщательно перемешиваем. Формуем из фарша котлеты, которые затем в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.
Нарезаем вторую луковицу на четверть кольца. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук. Натираем на крупной терке морковь, добавляем к луку.
Нарезаем мелко помидоры и очищенный перец, обжариваем до мягкости вместе с луком и морковью. Смешиваем в отдельной чаше сливки со сметаной и томатным соусом.
Высыпаем в смесь муку, перемешиваем компоненты. Вливаем в соус 200 мл воды, высыпаем специи и соль, а затем добавляем к овощам в сковороду.
Варим овощи с соусом пару минут.
Выкладываем к овощной смеси котлеты и тушим под крышкой на медленном огне 15 минут.
В процессе тушения переворачиваем котлеты на другой бок.
Получаются сочные котлеты в овощном соусе. Эти котлеты прекрасно сочетаются с любым гарниром.