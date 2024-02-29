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Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

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Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

Котлеты считаются важным блюдом в кулинарии многих стран. Впервые появились котлеты во Франции. Это блюдо сильно отличалось от того, что мы сейчас имеем. Котлета была из бараньего ребрышка с косточкой. Оно никак не измельчалось, просто обжаривалось.

Данный вариант готовки показался жителям Российской Империи скучным. По этой причине начались эксперименты с мясом. Это привело к созданию рубленых котлет. Данный рецепт оценили в Европе и в Америке. До сих пор котлеты из фарша считаются частью культур разных стран. Например, американские бургеры готовят с котлетой.

Расскажем, как приготовить пышные мягкие котлеты дома.

Ингредиенты для котлет:

  • рис — 100 г;
  • вода — 400 мл;
  • лук — 2 шт.;
  • фарш — 500 г;
  • соль — ½ ч.л.;
  • перец черный — ⅓ ч.л.;
  • чесночный порошок;
  • специи для мяса;
  • паприка;
  • яйцо — шт.;
  • морковь — шт.;
  • помидор — 2 шт.;
  • перец болгарский — шт.;
  • сливки — 60 мл;
  • сметана — 60 мл;
  • томатный соус — 2 ст.л.;
  • мука — ст.л.

Приготовление котлет:

Отвариваем в 200 мл подсоленной воды рис. Нарезаем мелким кубиком луковицу, выкладываем ее к фаршу. Посыпаем фарш солью, черным перцем, чесночным порошком, специями для мяса и паприкой.

Разбиваем в фарш яйцо, выкладываем рис и тщательно перемешиваем. Формуем из фарша котлеты, которые затем в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.

Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

Нарезаем вторую луковицу на четверть кольца. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук. Натираем на крупной терке морковь, добавляем к луку.

Нарезаем мелко помидоры и очищенный перец, обжариваем до мягкости вместе с луком и морковью. Смешиваем в отдельной чаше сливки со сметаной и томатным соусом.

Высыпаем в смесь муку, перемешиваем компоненты. Вливаем в соус 200 мл воды, высыпаем специи и соль, а затем добавляем к овощам в сковороду.

Варим овощи с соусом пару минут.

Выкладываем к овощной смеси котлеты и тушим под крышкой на медленном огне 15 минут.

Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

В процессе тушения переворачиваем котлеты на другой бок.

Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

Получаются сочные котлеты в овощном соусе. Эти котлеты прекрасно сочетаются с любым гарниром.

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