Просто перемешала фарш с рисом. Вы даже не представляете, как это вкусно: век живи-век учись

Котлеты считаются важным блюдом в кулинарии многих стран. Впервые появились котлеты во Франции. Это блюдо сильно отличалось от того, что мы сейчас имеем. Котлета была из бараньего ребрышка с косточкой. Оно никак не измельчалось, просто обжаривалось.

Данный вариант готовки показался жителям Российской Империи скучным. По этой причине начались эксперименты с мясом. Это привело к созданию рубленых котлет. Данный рецепт оценили в Европе и в Америке. До сих пор котлеты из фарша считаются частью культур разных стран. Например, американские бургеры готовят с котлетой.

Расскажем, как приготовить пышные мягкие котлеты дома.

Ингредиенты для котлет:

рис — 100 г;

вода — 400 мл;

лук — 2 шт.;

фарш — 500 г;

соль — ½ ч.л.;

перец черный — ⅓ ч.л.;

чесночный порошок;

специи для мяса;

паприка;

яйцо — шт.;

морковь — шт.;

помидор — 2 шт.;

перец болгарский — шт.;

сливки — 60 мл;

сметана — 60 мл;

томатный соус — 2 ст.л.;

мука — ст.л.

Приготовление котлет:

Отвариваем в 200 мл подсоленной воды рис. Нарезаем мелким кубиком луковицу, выкладываем ее к фаршу. Посыпаем фарш солью, черным перцем, чесночным порошком, специями для мяса и паприкой.

Разбиваем в фарш яйцо, выкладываем рис и тщательно перемешиваем. Формуем из фарша котлеты, которые затем в сковороде на растительном масле обжариваем с обеих сторон.

Нарезаем вторую луковицу на четверть кольца. В сковороде на растительном масле слегка обжариваем лук. Натираем на крупной терке морковь, добавляем к луку.

Нарезаем мелко помидоры и очищенный перец, обжариваем до мягкости вместе с луком и морковью. Смешиваем в отдельной чаше сливки со сметаной и томатным соусом.

Высыпаем в смесь муку, перемешиваем компоненты. Вливаем в соус 200 мл воды, высыпаем специи и соль, а затем добавляем к овощам в сковороду.

Варим овощи с соусом пару минут.

Выкладываем к овощной смеси котлеты и тушим под крышкой на медленном огне 15 минут.

В процессе тушения переворачиваем котлеты на другой бок.

Получаются сочные котлеты в овощном соусе. Эти котлеты прекрасно сочетаются с любым гарниром.