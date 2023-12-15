«Пьяная вишня»: простой рецепт вкуснейшего торта к праздничному столу

Домашний торт «Пьяная вишня» однозначно будет вкуснее магазинного аналога. Этот ароматный десерт станет украшением любого праздничного стола.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Процесс приготовления может показаться несколько длинным, однако результат того стоит. Для лучшего вкуса выбирайте только высококачественное сливочное масло и сгущенку.

Попробуйте также Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали

Рецепт торта «Пьяная вишня»

Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 8

Ингредиенты для теста:

– 160 граммов муки;

– 180 граммов сахара;

– 30 граммов какао;

– 5 яиц;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– соль по вкусу.

Что нужно для начинки:

– 300 граммов вишни;

– 150 миллилитров коньяка.

Ингредиенты для крема:

– 380 граммов сгущенки;

– 300 граммов сливочного масла 82%.

Что нужно для глазури:

– 150 граммов черного шоколада 70 – 75%;

– 90 граммов сливочного масла 82%;

– 15 граммов вишен;

– 20 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Выложите вишню без косточек в миску и залейте ее коньяком или другим крепким алкоголем. Накройте пищевой пленкой и оставьте пропитываться на ночь. Затем откиньте на сито и просушите, а сироп сохраните. Взбейте яйца с щепоткой соли до пышности, постепенно добавляя сахар. Частями добавляйте просеянную муку, какао и разрыхлитель к тесту, постоянно помешивая. Перелейте тесто в застеленную пергаментной бумагой форму и выпекайте в разогретой на 180 градусов духовке в течение 40 минут. Готовый корж выложите на решетку, чтобы он остыл. Срежьте верх и низ бисквита и отложите. Из оставшейся части вырежьте середину, чтобы образовался круг толщиной 1,5 сантиметра. Вырезанную мякоть, поломайте на мелкие кусочки и положите в глубокую миску. Мягкое сливочное масло взбейте миксером до белого цвета и пышности. Продолжая взбивать, постепенно добавляйте сгущенку. Часть крема отложите для выравнивания торта. Добавьте в кусочки бисквита настоянную вишню и масляный крем. Аккуратно перемешайте. В кулинарное кольцо выложите нижний корж бисквита, пропитайте алкогольным сиропом из-под вишни. Сверху положите бисквитный круг, который тоже пропитайте сиропом. Внутрь выложите начинку, накройте верхним коржом бисквита, пропитайте его сиропом и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 4 часа, после чего достаньте, выровняйте сверху оставшимся кремом и верните в холодильник. Растопите на водяной бане или в микроволновке шоколад со сливочным маслом, помешивая. Полейте торт глазурью и поставьте в холодильник до застывания. Украсьте готовый десерт натертым белым шоколадом и вишней.

Любите сладенькое? Попробуйте приготовить медовик по простому и быстрому рецепту без раскатывания коржей.