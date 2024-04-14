ГлавнаяРецептыСвекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат «Мулен Руж» Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат «Мулен Руж» На чтение: 1 минута Рецептов вкусных салатов есть множество. «Мулен Руж» способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обязательно сохраните этот рецепт. Он может стать вашим любимым. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Салат «Мулен Руж» Время: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 3 отварные картофелины; – 4 сваренные вкрутую яйца; – консервированный ананас по вкусу; – 300 граммов копченого куриного филе; – 150 граммов твердого сыра; – майонез по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите. Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки. Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль. Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель. Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом. Снимите форму и подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат «Подсолнух». Поделитесь с друзьями