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Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат «Мулен Руж»

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Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат «Мулен Руж»

Рецептов вкусных салатов есть множество. «Мулен Руж» способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола.

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Салат «Мулен Руж»

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 отварные картофелины;
– 4 сваренные вкрутую яйца;
– консервированный ананас по вкусу;
– 300 граммов копченого куриного филе;
– 150 граммов твердого сыра;
– майонез по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі!

Приготовление:

  1. Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите.
  2. Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки.
  3. Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль.
  4. Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель.
  5. Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом.
  6. Снимите форму и подавайте к столу.

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