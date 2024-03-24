Чебуреки с фаршем на сковороде – это аппетитное и сытное блюдо, которое понравится любителям мяса и тонкого теста, приготовленного своими руками со всей любовью и заботой. Чебуреки можно приготовить на сковороде, обжаривая их с двух сторон до золотистой корочки и готовности начинки. Фарш для чебуреков можно сделать из телятины, говядины или свинины, добавив лук, чеснок, специи и зелень. После обжарки чебуреки можно посыпать сыром и подавать горячими с овощным салатом или зеленым луком. Однако и после остывания кушанье не утрачивает своих вкусовых характеристик и сочной текстуры. Это блюдо идеально подойдет для обеда или ужина, а также для питательного перекуса во время работы или учебы. Обязательно попробуйте приготовить чебуреки сами, и вы навсегда откажетесь от магазинных полуфабрикатов – гарантировано!

Сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях

Сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях – это классическое блюдо, которое можно легко приготовить самому. Обжаренный на сковороде хрустящий лист теста, наполненный сочным фаршем, станет отличным выбором для ужина или перекуса. Сочетание ароматного мясного фарша с легким тестом привлечет всех членов семьи. Подавайте чебуреки с соусом или сметаной для насыщенного вкуса.

Ингредиенты –+12 шт.

Мука 500 гр.

Кипяток 250 мл.

Соль 1.5 ч.л.

Масло растительное 3 ст.л.

Масло растительное для жарки

Фарш мясной 500 гр.

Лук зелёный 150 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях? Подготавливаем продукты, перечисленные выше, и выкладываем их на рабочий стол. Растворяем чайную ложку соли в кипятке. Переливаем кипяток в глубокую емкость, туда же просеиваем муку и наливаем 3 столовые ложки растительного масла – перемешиваем ложкой. Продолжаем замешивать тесто руками и собираем в шар, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10 минут для набухания клейковины. Тем временем смешиваем фарш с рубленым луком, черным перцем и солью. Отдохнувшее тесто делим на 12-14 сегментов, слегка вымешиваем каждый сегмент и скатываем колобки. Снова прикрываем пленкой и засекаем 10 минут. Далее кусочки теста раскатываем в максимально тонкие лепешки, немного отступая от края и выкладываем слой фарша. Накрываем начинку свободным краем, прижимаем пальцами, а затем зубчиками вилки. Раскаляем достаточное количество растительного масла и подрумяниваем чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны. Чебуреки с фаршем на сковороде готовы! К столу подаем в сочетании с кетчупом и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Хрустящие чебуреки с фаршем на кипятке с пузырьками

Хрустящие чебуреки с фаршем на кипятке с пузырьками – это необычный способ приготовления этого аппетитного кушанья, однако, очень удачный. При жарке в кипящем масле чебуреки приобретают особую румяность и воздушность. Для появления пузырьков на поверхности, во время тепловой обработки, полуфабрикаты следует поливать кипящим маслом со сковородки.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Кипяток – 180 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л. + для жарки.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Начинаем с теста: просеянную муку высыпаем в объемную миску и вливаем кипяток с растительным маслом, слегка подсаливаем и перемешиваем ложкой до впитывания влаги, затем вымешиваем руками несколько минут и укладываем в пакет. Оставляем на рабочей поверхности «отдохнуть». Для начинки к фаршу натираем на терке очищенную головку лука, всыпаем соль и перец – хорошенько перемешиваем составляющие. Подливаем к фаршу немного воды и снова активно размешиваем. Тесто скатываем в жгут и разрезаем на кусочки одинакового размера и веса. Каждый сегмент раскатываем в тонкий круглый пласт, выкладываем столовую ложку начинки и распределяем так, как показано на фото. Выпустив воздух, скрепляем края и выкладываем полуфабрикаты на сковороду с разогретым растительным маслом. На умеренном огне подрумяниваем чебуреки с двух сторон и промакиваем бумажными полотенцами, удаляя лишний жир. К столу подаем в теплом виде. Приятного аппетита!

Простые чебуреки из лаваша с фаршем на сковороде

Простые чебуреки из лаваша с фаршем на сковороде – это быстрый и легкий способ приготовления этого популярного блюда. Завернутый в лаваш сочный фарш можно быстро пожарить на сковороде до золотистой корочки. Простота и доступность ингредиентов делают этот рецепт идеальным решением для быстрого обеда. Подавайте горячие чебуреки с овощным салатом или сметаной.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Лаваш тонкий – 2 листа

Фарш мясной – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Указанное количество фарша выкладываем в миску с высокими бортиками. Добавляем рубленый лук, любимые приправы и соль – хорошенько перемешиваем. Лаваш разрезаем на прямоугольники и округляем края, срезая лишнее. На одну половину листа выкладываем и размазываем часть начинки. Промазываем края водой и скрепляем половинки. Обжариваем заготовки на разогретом растительном масле до образования характерной корочки. Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Как приготовить домашние чебуреки с куриным фаршем

Как приготовить домашние чебуреки с куриным фаршем – это здоровый и менее калорийный вариант классического рецепта. Куриный фарш, обогащенный специями, придает чебурекам неповторимый вкус и невероятную сочность. Легкое тесто и нежное мясо обеспечат кушанью сбалансированность.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Мука – 340 гр.

Вода – 180 мл.

Масло растительное – 30 мл. + для жарки.

Соль – по вкусу

Филе куриное/фарш куриный – 220 гр.

Сметана 20% – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Приправа для курицы – по вкусу.

Процесс приготовления:

В рабочую емкость просеиваем муку и вливаем воду, а также 30 миллилитров растительного масла. Смешиваем компоненты ложкой, а затем несколько минут вымешиваем на рабочей поверхности, «припудренной» мукой. Для начинки мелко рубим очищенный лук и куриное филе, если у вас готовый фарш, то просто перемешиваем продукт с луком. Дополняем начинку приправой, солью и сметаной. Отщипливаем от теста небольшие кусочки и раскатываем в тонкий круг, на одну половину выкладываем курицу, накрываем свободным краем и плотно скрепляем. Жарим на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны, огонь – средний. Удаляем лишнее масло салфетками и подаем. Приятного аппетита!

Капустные чебуреки с фаршем на сковороде

Капустные чебуреки с фаршем на сковороде – это вкусное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье, а также произведет приятное впечатление на гостей. Сочный фарш, обжаренный в сочных листах капусты обеспечит чебурекам неповторимую хрустинку и чарующий аромат.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 9 шт.

Ингредиенты:

Капуста – 900 гр.

Фарш мясной – 450 гр.

Яйцо – 4 шт.

Мука – 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Аккуратно отделяем листы от кочана и заливаем кипятком на полчаса. Параллельно занимаемся начинкой: объединяем фарш с измельченным луком и солью. Добавляем одно куриное яйцо и старательно перемешиваем. Срезаем твердую часть с листом и формуем заготовки: на половину каждого листика выкладываем мясо, накрываем и прижимаем. Окунаем в кляр из взбитых яиц и муки. В сковороду наливаем и прогреваем растительное масло, жарим на среднем огне около 3 минут с двух сторон. Подаем к столу «с пылу, с жару» и сразу же снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чебуреки с начинкой из фарша и лука на сковороде

Чебуреки с начинкой из фарша и лука на сковороде – это пикантное блюдо с ароматным запахом лука. Сочный фарш, смешанный с мелконарезанным луком, придаст кушанью неповторимый вкус. Обжаренные на сковороде чебуреки станут отличным выбором для ужина или перекуса. Подавайте горячие чебуреки с острым соусом или маринованными огурцами.

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 400 гр.

Кипяток – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Для начинки:

Фарш мясной – 400 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 100 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Начинаем с теста: просеянную муку высыпаем в глубокую чашу и в центре делаем углубление, вливаем кипяток, растительное масло, солим и перемешиваем. Продолжаем замешивать тесто до гладкости и помещаем комок в чашу, промазанную растительным маслом. Оставляем под полотенцем на 30 минут. Для начинки к фаршу выкладываем рубленый лук, солим и перчим. Перемешиваем, постепенно вливая воду. Накрываем и ставим на полку холодильника на полчаса. Делим тесто на 12 кусочков, каждый раскатываем в тонкую лепешку. На одну половинку выкладываем начинку и накрываем другой, плотно защипываем края. Жарим заготовки на раскаленном растительном масле до образования аппетитной корочки и пузырьков. Приятного аппетита!

Сочные чебуреки на кефире с фаршем

Сочные чебуреки на кефире с фаршем – это сытное и нежное блюдо, которое прекрасно дополнит ваш обед или ужин. Кефир в тесте придаст чебурекам мягкую и пористую текстуру. Насыщенный вкус мясного фарша подчеркнет легкость и воздушность теста, приготовленного своими руками.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Мука – 3 ст.

Яйцо – 3 шт.

Кефир – 0,5 ст.

Сметана – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Свинина – 450 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 3 ст.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Свинину и очищенный лук пропускаем через мелкую решетку мясорубки, приправляем и тщательно перемешиваем, добавив 2 столовые ложки холодной воды. В другой емкости расколачиваем яйцо, вводим кефир, сметану и соль. Горстями подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто, даем «отдохнуть» 20-30 минут. Отщипливаем от основы небольшие сегменты и раскатываем в тонкие круглые лепешки, на одну половину выкладываем 1-2 столовые ложки фарша. Накрываем свободным краем, скрепляем и срезаем излишки теста. Выкладываем полуфабрикаты на дно раскаленной сковороды с растительным маслом и обжариваем до золотистости. Промакиваем бумажными полотенцами и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!

Мясные чебуреки из пузырчатого теста с водкой

Мясные чебуреки из пузырчатого теста с водкой – это необычный способ создания легкой и пушистой текстуры у блюда. Добавление крепкого алкоголя в тесто обеспечит хрустящую корочку и воздушное внутреннее содержимое чебуреков. Сочный мясной фарш внутри теста создаст насыщенный и пикантный вкус блюда.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Мука – 550 гр.

Водка – 1 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л. + для жарки.

Свинина – 300 гр.

Вода – 200 мл. + 2 ст.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

В емкость с высокими бортиками просеиваем муку, засыпаем около чайной ложки соли – мешаем. Подливаем воду, водку и подсолнечное масло в указанных пропорциях. Вымешиваем тесто до гладкости и однородности, оставляем под полотенцем на 15 минут для набухания клейковины и дополнительной упругости. Мясо и ломтики репчатого лука измельчаем при помощи блендера либо мясорубки, солим и перчим, добавляем пару столовых ложек воды и хорошенько перемешиваем. Отделяем от теста небольшие кусочки и раскатываем в тонкие круги, на одну сторону выкладываем начинку и размазываем, как показано на фото. Накрываем фарш свободным краем и плотно скрепляем половинки, выкладываем чебуреки на сковородку с большим количеством подсолнечного масла и готовим на умеренном пламени по 2-3 минуты с каждой стороны. Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Чебуреки с фаршем и сыром на сковороде в домашних условиях

Чебуреки с фаршем и сыром на сковороде в домашних условиях – это утонченное кушанье с неповторимым вкусом и чарующим ароматом, который заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки. Обжаривание на сковороде придаст чебурекам хрустящую корочку, а сыр расплавится, делая начинку еще более сочной. Подавайте горячие чебуреки с зеленью или острым соусом для яркого вкуса.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Вода – 0,5 ст.

Соль – 0,5 ч.л. + 0,5 ч.л.

Мука – 1,5-2 ст.

Мясо – 200 гр.

Сыр твердых сортов – 60 гр.

Лук репчатый – 0,25 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Все необходимое выкладываем на стол и приступаем. В миску наливаем воду и всыпаем соль. Перемешиваем и просеиваем муку. Компоненты смешиваем и замешиваем упругое, но эластичное тесто. Для начинки измельчаем мясо и лук любым удобным способом, солим, перчим и перемешиваем. При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр. Разделяем основу на небольшие кусочки. Каждый сегмент раскатываем в тонкую лепешку и распределяем, с одной стороны, фарш, посыпаем сырной стружкой. Защипнув края, выкладываем в сковородку с раскаленным растительным маслом и обжариваем на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. К столу подаем в горячем виде и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Сочные и хрустящие чебуреки с фаршем и грибами на сковороде

Сочные и хрустящие чебуреки с фаршем и грибами на сковороде – это необычное сочетание ингредиентов, которое придает блюду особый аромат и вкус. Добавление жареных грибов к мясному фаршу придаст чебурекам оригинальность и легкую пикантность. Хрустящая корочка и сочная начинка сделают чебуреки идеальным выбором для обеда или ужина.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Мука – 450-500 гр.

Вода – 200 мл.

Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.

Свинина – 250 гр.

Шампиньоны – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Приправы – по вкусу.

Процесс приготовления: