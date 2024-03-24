Чебуреки с фаршем на сковороде – это аппетитное и сытное блюдо, которое понравится любителям мяса и тонкого теста, приготовленного своими руками со всей любовью и заботой. Чебуреки можно приготовить на сковороде, обжаривая их с двух сторон до золотистой корочки и готовности начинки. Фарш для чебуреков можно сделать из телятины, говядины или свинины, добавив лук, чеснок, специи и зелень. После обжарки чебуреки можно посыпать сыром и подавать горячими с овощным салатом или зеленым луком. Однако и после остывания кушанье не утрачивает своих вкусовых характеристик и сочной текстуры. Это блюдо идеально подойдет для обеда или ужина, а также для питательного перекуса во время работы или учебы. Обязательно попробуйте приготовить чебуреки сами, и вы навсегда откажетесь от магазинных полуфабрикатов – гарантировано!
Сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях
Сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях – это классическое блюдо, которое можно легко приготовить самому. Обжаренный на сковороде хрустящий лист теста, наполненный сочным фаршем, станет отличным выбором для ужина или перекуса. Сочетание ароматного мясного фарша с легким тестом привлечет всех членов семьи. Подавайте чебуреки с соусом или сметаной для насыщенного вкуса.
Ингредиенты –+12 шт.
- Мука 500 гр.
- Кипяток 250 мл.
- Соль 1.5 ч.л.
- Масло растительное 3 ст.л.
- Масло растительное для жарки
- Фарш мясной 500 гр.
- Лук зелёный 150 гр.
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 60 мин.
-
Как приготовить сочные чебуреки с фаршем на сковороде в домашних условиях? Подготавливаем продукты, перечисленные выше, и выкладываем их на рабочий стол.
-
Растворяем чайную ложку соли в кипятке.
-
Переливаем кипяток в глубокую емкость, туда же просеиваем муку и наливаем 3 столовые ложки растительного масла – перемешиваем ложкой.
-
Продолжаем замешивать тесто руками и собираем в шар, накрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 10 минут для набухания клейковины.
-
Тем временем смешиваем фарш с рубленым луком, черным перцем и солью.
-
Отдохнувшее тесто делим на 12-14 сегментов, слегка вымешиваем каждый сегмент и скатываем колобки. Снова прикрываем пленкой и засекаем 10 минут.
-
Далее кусочки теста раскатываем в максимально тонкие лепешки, немного отступая от края и выкладываем слой фарша.
-
Накрываем начинку свободным краем, прижимаем пальцами, а затем зубчиками вилки.
-
Раскаляем достаточное количество растительного масла и подрумяниваем чебуреки по 2-3 минуты с каждой стороны.
-
Чебуреки с фаршем на сковороде готовы! К столу подаем в сочетании с кетчупом и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Хрустящие чебуреки с фаршем на кипятке с пузырьками
Хрустящие чебуреки с фаршем на кипятке с пузырьками – это необычный способ приготовления этого аппетитного кушанья, однако, очень удачный. При жарке в кипящем масле чебуреки приобретают особую румяность и воздушность. Для появления пузырьков на поверхности, во время тепловой обработки, полуфабрикаты следует поливать кипящим маслом со сковородки.
Время готовки – 55 мин.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Мука – 500 гр.
- Кипяток – 180 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 3 ст.л. + для жарки.
- Фарш мясной – 300 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 50 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Начинаем с теста: просеянную муку высыпаем в объемную миску и вливаем кипяток с растительным маслом, слегка подсаливаем и перемешиваем ложкой до впитывания влаги, затем вымешиваем руками несколько минут и укладываем в пакет. Оставляем на рабочей поверхности «отдохнуть».
- Для начинки к фаршу натираем на терке очищенную головку лука, всыпаем соль и перец – хорошенько перемешиваем составляющие.
- Подливаем к фаршу немного воды и снова активно размешиваем.
- Тесто скатываем в жгут и разрезаем на кусочки одинакового размера и веса.
- Каждый сегмент раскатываем в тонкий круглый пласт, выкладываем столовую ложку начинки и распределяем так, как показано на фото.
- Выпустив воздух, скрепляем края и выкладываем полуфабрикаты на сковороду с разогретым растительным маслом.
- На умеренном огне подрумяниваем чебуреки с двух сторон и промакиваем бумажными полотенцами, удаляя лишний жир. К столу подаем в теплом виде. Приятного аппетита!
Простые чебуреки из лаваша с фаршем на сковороде
Простые чебуреки из лаваша с фаршем на сковороде – это быстрый и легкий способ приготовления этого популярного блюда. Завернутый в лаваш сочный фарш можно быстро пожарить на сковороде до золотистой корочки. Простота и доступность ингредиентов делают этот рецепт идеальным решением для быстрого обеда. Подавайте горячие чебуреки с овощным салатом или сметаной.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Лаваш тонкий – 2 листа
- Фарш мясной – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Указанное количество фарша выкладываем в миску с высокими бортиками.
- Добавляем рубленый лук, любимые приправы и соль – хорошенько перемешиваем.
- Лаваш разрезаем на прямоугольники и округляем края, срезая лишнее.
- На одну половину листа выкладываем и размазываем часть начинки.
- Промазываем края водой и скрепляем половинки.
- Обжариваем заготовки на разогретом растительном масле до образования характерной корочки.
- Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Как приготовить домашние чебуреки с куриным фаршем
Как приготовить домашние чебуреки с куриным фаршем – это здоровый и менее калорийный вариант классического рецепта. Куриный фарш, обогащенный специями, придает чебурекам неповторимый вкус и невероятную сочность. Легкое тесто и нежное мясо обеспечат кушанью сбалансированность.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Мука – 340 гр.
- Вода – 180 мл.
- Масло растительное – 30 мл. + для жарки.
- Соль – по вкусу
- Филе куриное/фарш куриный – 220 гр.
- Сметана 20% – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Приправа для курицы – по вкусу.
Процесс приготовления:
- В рабочую емкость просеиваем муку и вливаем воду, а также 30 миллилитров растительного масла.
- Смешиваем компоненты ложкой, а затем несколько минут вымешиваем на рабочей поверхности, «припудренной» мукой.
- Для начинки мелко рубим очищенный лук и куриное филе, если у вас готовый фарш, то просто перемешиваем продукт с луком.
- Дополняем начинку приправой, солью и сметаной.
- Отщипливаем от теста небольшие кусочки и раскатываем в тонкий круг, на одну половину выкладываем курицу, накрываем свободным краем и плотно скрепляем.
- Жарим на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны, огонь – средний.
- Удаляем лишнее масло салфетками и подаем. Приятного аппетита!
Капустные чебуреки с фаршем на сковороде
Капустные чебуреки с фаршем на сковороде – это вкусное и ароматное блюдо, которое понравится всей семье, а также произведет приятное впечатление на гостей. Сочный фарш, обжаренный в сочных листах капусты обеспечит чебурекам неповторимую хрустинку и чарующий аромат.
Время готовки – 1 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20-30 мин.
Порции – 9 шт.
Ингредиенты:
- Капуста – 900 гр.
- Фарш мясной – 450 гр.
- Яйцо – 4 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Аккуратно отделяем листы от кочана и заливаем кипятком на полчаса.
- Параллельно занимаемся начинкой: объединяем фарш с измельченным луком и солью.
- Добавляем одно куриное яйцо и старательно перемешиваем.
- Срезаем твердую часть с листом и формуем заготовки: на половину каждого листика выкладываем мясо, накрываем и прижимаем.
- Окунаем в кляр из взбитых яиц и муки.
- В сковороду наливаем и прогреваем растительное масло, жарим на среднем огне около 3 минут с двух сторон.
- Подаем к столу «с пылу, с жару» и сразу же снимаем пробу. Приятного аппетита!
Чебуреки с начинкой из фарша и лука на сковороде
Чебуреки с начинкой из фарша и лука на сковороде – это пикантное блюдо с ароматным запахом лука. Сочный фарш, смешанный с мелконарезанным луком, придаст кушанью неповторимый вкус. Обжаренные на сковороде чебуреки станут отличным выбором для ужина или перекуса. Подавайте горячие чебуреки с острым соусом или маринованными огурцами.
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 25 мин.
Порции – 12.
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 400 гр.
- Кипяток – 200 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Для начинки:
- Фарш мясной – 400 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 100 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
- Начинаем с теста: просеянную муку высыпаем в глубокую чашу и в центре делаем углубление, вливаем кипяток, растительное масло, солим и перемешиваем.
- Продолжаем замешивать тесто до гладкости и помещаем комок в чашу, промазанную растительным маслом. Оставляем под полотенцем на 30 минут.
- Для начинки к фаршу выкладываем рубленый лук, солим и перчим. Перемешиваем, постепенно вливая воду. Накрываем и ставим на полку холодильника на полчаса.
- Делим тесто на 12 кусочков, каждый раскатываем в тонкую лепешку. На одну половинку выкладываем начинку и накрываем другой, плотно защипываем края.
- Жарим заготовки на раскаленном растительном масле до образования аппетитной корочки и пузырьков. Приятного аппетита!
Сочные чебуреки на кефире с фаршем
Сочные чебуреки на кефире с фаршем – это сытное и нежное блюдо, которое прекрасно дополнит ваш обед или ужин. Кефир в тесте придаст чебурекам мягкую и пористую текстуру. Насыщенный вкус мясного фарша подчеркнет легкость и воздушность теста, приготовленного своими руками.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Мука – 3 ст.
- Яйцо – 3 шт.
- Кефир – 0,5 ст.
- Сметана – 2 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – 0,5 ч.л.
Для начинки:
- Свинина – 450 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 3 ст.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
- Свинину и очищенный лук пропускаем через мелкую решетку мясорубки, приправляем и тщательно перемешиваем, добавив 2 столовые ложки холодной воды.
- В другой емкости расколачиваем яйцо, вводим кефир, сметану и соль.
- Горстями подсыпаем просеянную муку и замешиваем тесто, даем «отдохнуть» 20-30 минут.
- Отщипливаем от основы небольшие сегменты и раскатываем в тонкие круглые лепешки, на одну половину выкладываем 1-2 столовые ложки фарша.
- Накрываем свободным краем, скрепляем и срезаем излишки теста.
- Выкладываем полуфабрикаты на дно раскаленной сковороды с растительным маслом и обжариваем до золотистости.
- Промакиваем бумажными полотенцами и сразу же подаем к столу. Приятного аппетита!
Мясные чебуреки из пузырчатого теста с водкой
Мясные чебуреки из пузырчатого теста с водкой – это необычный способ создания легкой и пушистой текстуры у блюда. Добавление крепкого алкоголя в тесто обеспечит хрустящую корочку и воздушное внутреннее содержимое чебуреков. Сочный мясной фарш внутри теста создаст насыщенный и пикантный вкус блюда.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 3-4.
Ингредиенты:
- Мука – 550 гр.
- Водка – 1 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л. + для жарки.
- Свинина – 300 гр.
- Вода – 200 мл. + 2 ст.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- В емкость с высокими бортиками просеиваем муку, засыпаем около чайной ложки соли – мешаем.
- Подливаем воду, водку и подсолнечное масло в указанных пропорциях.
- Вымешиваем тесто до гладкости и однородности, оставляем под полотенцем на 15 минут для набухания клейковины и дополнительной упругости.
- Мясо и ломтики репчатого лука измельчаем при помощи блендера либо мясорубки, солим и перчим, добавляем пару столовых ложек воды и хорошенько перемешиваем.
- Отделяем от теста небольшие кусочки и раскатываем в тонкие круги, на одну сторону выкладываем начинку и размазываем, как показано на фото.
- Накрываем фарш свободным краем и плотно скрепляем половинки, выкладываем чебуреки на сковородку с большим количеством подсолнечного масла и готовим на умеренном пламени по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Не дожидаясь остывания подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!
Чебуреки с фаршем и сыром на сковороде в домашних условиях
Чебуреки с фаршем и сыром на сковороде в домашних условиях – это утонченное кушанье с неповторимым вкусом и чарующим ароматом, который заполнит все ваше жилище еще в процессе тепловой обработки. Обжаривание на сковороде придаст чебурекам хрустящую корочку, а сыр расплавится, делая начинку еще более сочной. Подавайте горячие чебуреки с зеленью или острым соусом для яркого вкуса.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Вода – 0,5 ст.
- Соль – 0,5 ч.л. + 0,5 ч.л.
- Мука – 1,5-2 ст.
- Мясо – 200 гр.
- Сыр твердых сортов – 60 гр.
- Лук репчатый – 0,25 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
- Все необходимое выкладываем на стол и приступаем.
- В миску наливаем воду и всыпаем соль.
- Перемешиваем и просеиваем муку.
- Компоненты смешиваем и замешиваем упругое, но эластичное тесто.
- Для начинки измельчаем мясо и лук любым удобным способом, солим, перчим и перемешиваем.
- При помощи терки с крупными отверстиями измельчаем сыр.
- Разделяем основу на небольшие кусочки.
- Каждый сегмент раскатываем в тонкую лепешку и распределяем, с одной стороны, фарш, посыпаем сырной стружкой.
- Защипнув края, выкладываем в сковородку с раскаленным растительным маслом и обжариваем на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны.
- К столу подаем в горячем виде и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!
Сочные и хрустящие чебуреки с фаршем и грибами на сковороде
Сочные и хрустящие чебуреки с фаршем и грибами на сковороде – это необычное сочетание ингредиентов, которое придает блюду особый аромат и вкус. Добавление жареных грибов к мясному фаршу придаст чебурекам оригинальность и легкую пикантность. Хрустящая корочка и сочная начинка сделают чебуреки идеальным выбором для обеда или ужина.
Время готовки – 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Мука – 450-500 гр.
- Вода – 200 мл.
- Масло растительное – 1 ст.л. + для жарки.
- Свинина – 250 гр.
- Шампиньоны – 150 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Укроп – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Приправы – по вкусу.
Процесс приготовления:
- В емкость, удобную для смешивания, отправляем просеянную муку и чайную ложку соли.
- Вливаем воду и столовую ложку растительного масла.
- Замешиваем тесто, собираем в шарик и накрываем салфеткой. Оставляем в покое на 15 минут.
- Слайсы грибов подрумяниваем на растительном масле 4-5 минут, слегка солим и приправляем.
- Ломтики свинины и репчатого лука, а также шампиньоны, укроп и специи пробиваем в блендере до однородной консистенции.
- «Отдохнувшее» тесто разделяем на 6-7 кусков и раскатываем в тонкие круглые пласты.
- На одну часть основы выкладываем одну-две столовые ложки начинки и накрываем, плотно защипываем края.
- Жарим чебуреки на раскаленном растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.
- Перед подачей удаляем излишки масла салфеткой и трапезничаем. Готовьте и получайте удовольствие!