Портал про города-курорты | Perekop

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

На чтение: 1 минута
Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

Тирамису уступает по популярности торту Наполеону, Медовику и Праге. При этом не стоит списывать со счета этот нежный десерт. Он вполне может стать чем-то новым на вашем праздничном столе, с легкостью заменяя уже привычные традиционные торты.

Впервые тирамису появился в Тоскане. Десерт начали готовить для тосканского герцога. Позднее рецепт тирамису был перехвачен итальянскими кондитерами. В этот момент времени начинается настоящая история данного торта.

Приготовить тирамису дома довольно сложно. Предлагаем сделать некий аналог тирамису своими руками.

Ингредиенты для домашнего тирамису:

  • творог — 600 г;
  • сметана — 150 г;
  • сахар — 100 г;
  • какао — ст. л.;
  • кипяток — 100 мл;
  • печенье — 350 г;
  • шоколад — 90 г;
  • молоко — 30 мл.

Приготовление домашнего тирамису:

В миску с творогом выкладываем сметану и сахарный песок, взбиваем погружным блендером до однородности.

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожного крема.

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

Распределяем крем ровным слоем, выкладываем печенье на верхушку. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично создаем третий слой из крема и печенья.

Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

В итоге мы получаем сочный домашний тирамису.

Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

Он отличается от покупного, при этом не менее сладкий и пропитанный.

Что будем искать? Например,Человек