Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

Тирамису уступает по популярности торту Наполеону, Медовику и Праге. При этом не стоит списывать со счета этот нежный десерт. Он вполне может стать чем-то новым на вашем праздничном столе, с легкостью заменяя уже привычные традиционные торты.

Впервые тирамису появился в Тоскане. Десерт начали готовить для тосканского герцога. Позднее рецепт тирамису был перехвачен итальянскими кондитерами. В этот момент времени начинается настоящая история данного торта.

Приготовить тирамису дома довольно сложно. Предлагаем сделать некий аналог тирамису своими руками.

Ингредиенты для домашнего тирамису:

творог — 600 г;

сметана — 150 г;

сахар — 100 г;

какао — ст. л.;

кипяток — 100 мл;

печенье — 350 г;

шоколад — 90 г;

молоко — 30 мл.

Приготовление домашнего тирамису:

В миску с творогом выкладываем сметану и сахарный песок, взбиваем погружным блендером до однородности.

В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.

В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожного крема.

Распределяем крем ровным слоем, выкладываем печенье на верхушку. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично создаем третий слой из крема и печенья.

Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.

В итоге мы получаем сочный домашний тирамису.

Он отличается от покупного, при этом не менее сладкий и пропитанный.