Нежнее «Тирамису». Ленивый торт без выпечки: рецепт, который хочется повторить

Тирамису уступает по популярности торту Наполеону, Медовику и Праге. При этом не стоит списывать со счета этот нежный десерт. Он вполне может стать чем-то новым на вашем праздничном столе, с легкостью заменяя уже привычные традиционные торты.
Впервые тирамису появился в Тоскане. Десерт начали готовить для тосканского герцога. Позднее рецепт тирамису был перехвачен итальянскими кондитерами. В этот момент времени начинается настоящая история данного торта.
Приготовить тирамису дома довольно сложно. Предлагаем сделать некий аналог тирамису своими руками.
Ингредиенты для домашнего тирамису:
- творог — 600 г;
- сметана — 150 г;
- сахар — 100 г;
- какао — ст. л.;
- кипяток — 100 мл;
- печенье — 350 г;
- шоколад — 90 г;
- молоко — 30 мл.
Приготовление домашнего тирамису:
В миску с творогом выкладываем сметану и сахарный песок, взбиваем погружным блендером до однородности.
В просеянное какао вливаем кипяток, перемешиваем.
В глубокую форму для выпечки выкладываем слой из печенья. Смачиваем печенье жидким какао, выкладываем ⅓ часть творожного крема.
Распределяем крем ровным слоем, выкладываем печенье на верхушку. Снова смачиваем печенье какао, смазываем творожным кремом. Аналогично создаем третий слой из крема и печенья.
Измельчаем шоколад, вливаем молоко и растапливаем смесь на водяной бане. Покрываем глазурью верхушку торта, оставляем в холодильнике на час.
В итоге мы получаем сочный домашний тирамису.
Он отличается от покупного, при этом не менее сладкий и пропитанный.