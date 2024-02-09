Описание приготовления:
В начинку я предлагаю использовать кружочки салями, помидоры черри, моцареллу. Тесто готовим для основы на кефире и в готовой пицце основа получается тонкая и немного хрустящая.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / День влюбленных / Романтический ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука / Моцарелла Блюдо: Выпечка / Пицца
Состав / Ингредиенты:
- Мука 250 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Кефир 150 Миллилитров
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Салями 100 Грамм
- Моцарелла 100 Грамм (шарики)
- Томатный соус 1 Ст. ложка
- Помидоры черри 12 Штук
Количество порций 2
Калорийность
222 ккал
Калорийность
10 г
Белки
11 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пицца "Сердце"»
Выложите все ингредиенты на стол. Помидорки черри помойте.
В миску влейте растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль. Венчиком эти ингредиенты активно перемешайте.
Добавьте кефир и перемешайте.
Просейте муку, добавьте соду.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Возможно потребуется чуть больше муки.
Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 3-4 мм. Очень удобно раскатать тесто на пергаменте для выпекания, а затем перенести его на противень. Затем воспользуйтесь любым удобным для вас шаблоном и вырежьте ножом для пиццы из теста форму в виде сердца. Я сделала основу для теста в виде сердца на весь противень, он у меня стандартных размеров.
Затем поверхность основы из теста смажьте тонким слоем соуса и разложите равномерно половинки помидорок черри.
Разложите также равномерно тонкие кружочки салями.
Разложите поверх тонкие кружочки моцареллы. Пиццу на противне отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Готовую пиццу сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!