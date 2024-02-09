Описание приготовления:

В начинку я предлагаю использовать кружочки салями, помидоры черри, моцареллу. Тесто готовим для основы на кефире и в готовой пицце основа получается тонкая и немного хрустящая.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / День влюбленных / Романтический ужин Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Мука / Моцарелла Блюдо: Выпечка / Пицца

Состав / Ингредиенты:

Мука 250 Грамм

Яйцо 1 Штука

Кефир 150 Миллилитров

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/2 Чайных ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Салями 100 Грамм

Моцарелла 100 Грамм (шарики)

Томатный соус 1 Ст. ложка

Помидоры черри 12 Штук

Количество порций 2

Калорийность

222 ккал

Калорийность

10 г

Белки

11 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пицца "Сердце"»

Выложите все ингредиенты на стол. Помидорки черри помойте.

В миску влейте растительное масло, вбейте яйцо, добавьте соль. Венчиком эти ингредиенты активно перемешайте.

Добавьте кефир и перемешайте.

Просейте муку, добавьте соду.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто. Возможно потребуется чуть больше муки.

Раскатайте тесто в пласт толщиной примерно в 3-4 мм. Очень удобно раскатать тесто на пергаменте для выпекания, а затем перенести его на противень. Затем воспользуйтесь любым удобным для вас шаблоном и вырежьте ножом для пиццы из теста форму в виде сердца. Я сделала основу для теста в виде сердца на весь противень, он у меня стандартных размеров.

Затем поверхность основы из теста смажьте тонким слоем соуса и разложите равномерно половинки помидорок черри.

Разложите также равномерно тонкие кружочки салями.

Разложите поверх тонкие кружочки моцареллы. Пиццу на противне отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Готовую пиццу сразу же подавайте к столу. Приятного аппетита!