Ваша жизнь станет в 100 раз проще: гениальные идеи заготовок от Эктора Хименеса-Браво

Чтобы ваши любимые блюда готовились быстрее, надо сделать заготовки. Этой хитростью часто пользуются самые известные рестораны. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился своими вариантами заготовок. Воспользуйтесь этой подборкой – ваша жизнь станет значительно проще. Стоит попробовать Та самая котлета по-киевски: элементарный рецепт легендарного украинского блюда Суп с фрикадельками Фарш посолите и поперчите. Сформируйте фрикадельки. Картофель почистьте и нарежьте кубиком. Грибы почистьте и нарежьте тонкими слайсами. Морковь натрите на терке, а лук нарежьте мелким кубиком. Все сложите в пакет слайдер и отправьте в морозильную камеру Котлета по-киевски Куриную грудку отбейте сквозь пищевую пленку. Укроп нарежьте мелко, смешайте со сливочным маслом, выложите на грудку и заверните. Яйца взбейте с солью и перцем. Котлету обваляйте в муке, затем окуните в яйцо, а дальше – в панировку. Заверните в пищевую пленку, положите в пакет слайдер и отправьте в морозилку. Томатный соус Чеснок и лук мелко порежьте. Томаты нарежьте мелким кубиком. На разогретом масле обжарьте чеснок и лук в течение нескольких минут. Добавьте томаты, специи, зелень и томат и жарьте еще несколько минут. Охладите. Залейте соус в пакет слайдер и отправьте в морозилку. Понравилась подборка? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю.